Ξενοδοχεία Meliá: Διεθνής επέκταση στο Βιετνάμ με τη Vinpearl Partnership

Με 12 ξενοδοχεία και θέρετρα στο Βιετνάμ, ο ξενοδοχειακός όμιλος Meliá Hotels International πρόκειται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ξενοδοχειακά brands στο Βιετνάμ, μέσω της νέας συνεργασίας με τον μεγαλύτερο εγχώριο ιδιοκτήτη ξενοδοχείων της χώρας, τη Vinpearl.

Σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας, ο ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος θα αναλάβει τη διαχείριση 12 ξενοδοχείων και θέρετρων που έχουν ήδη ανοίξει και λειτουργούν, σε κορυφαίους προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Σχετικά, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International, κ. Gabriel Escarrer, δήλωσε ότι ο όμιλος έχει πίστη στη δημιουργία ισχυρών και στρατηγικών περιφερειακών συνεργασιών, με εταιρείες που έχουν βαθιά σύνδεση με τις τοποθεσίες που εξυπηρετούν, ενώ τα ακίνητα και οι προορισμοί της Vinpearl, είναι ένα υπέροχο συμπλήρωμα στις ρίζες που έχει ήδη δημιουργήσει ο όμιλος στο Βιετνάμ.

Η επιχειρηματική αυτή κίνηση, καθιστά τη Meliá τον δεύτερο μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο στο Βιετνάμ από άποψη αριθμού δωματίων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία εισήλθε για πρώτη φορά στην αγορά του Βιετνάμ το 1999, με το άνοιγμα του Meliá Hanoi. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 6 ακίνητα σε λειτουργία και 6 ξενοδοχεία στα σκαριά, σε δημοφιλή τουριστικά σημεία σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, η συνεργασία θα αυξήσει τον αριθμό των δωματίων του ομίλου για το Βιετνάμ σε 24 ξενοδοχεία και θέρετρα, με 8 ξενοδοχεία σε λειτουργία και 16 ακόμη σε εξέλιξη.

Εκτός από τα Meliá Hotels and Resorts, το υπάρχον χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο άλλα brands, τα Sol by Meliá και INNSiDE by Meliá. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με τη Vinpearl, τα ακίνητα θα είναι γνωστά ως ξενοδοχεία Meliá Vinpearl, προκειμένου να τονιστεί η μοναδική προσωπικότητα και η δύναμη της εν λόγω συνεργασίας.

Συνολικά, από την ίδρυσή του στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα το 1956, ο ισπανικός όμιλος έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο 380 ξενοδοχείων σε περισσότερες από 40 χώρες. Τέλος, στη Νοτιοανατολική Ασία, η Meliá λειτουργεί επί του παρόντος 20 ακίνητα και διαθέτει 20 ξενοδοχεία σε Ινδονησία, Μαλαισία, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.