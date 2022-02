Η Marriott International ανοίγει το χιλιοστό ξενοδοχείο της εντός του 2022

Την περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού ανακοίνωσε η Marriott International, με στόχο να ανοίξει το 1000ο της ξενοδοχείο στα τέλη του 2022.

Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει εντός του έτους σχεδόν 100 ξενοδοχεία, έχοντας το όραμα να προσφέρει ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες στους επισκέπτες αλλά και οφέλη στους ιδιοκτήτες και στις κατά τόπους κοινότητες.

Σχετικά, ο κ. Craig S. Smith, Πρόεδρος του Ομίλου, International for Marriott International, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τα αναπτυξιακά αποτελέσματα του 2021 στην Ασία-Ειρηνικό, ενώ η στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες τα τελευταία δύο χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική των προκλήσεων που έφερε η πανδημία, επιτρέποντας τη γρήγορη προσαρμογή και ανάπτυξη. Επιπλέον, ο κ. Smith επεσήμανε ότι τον περασμένο χρόνο, στην Ασία-Ειρηνικό, ο όμιλος υπέγραφε 2 νέες συμφωνίες ανάπτυξης κατά μέσο όρο την εβδομάδα, σε 13 διαφορετικές αγορές της περιοχής.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της εταιρείας σχετικά με τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν την ανάπτυξη της φιλοξενίας, η Ασία-Ειρηνικός βλέπει παρόμοιες τάσεις που προετοιμάζουν τη Marriott να αναπτυχθεί περαιτέρω στην περιοχή.

Η ζήτηση πολυτελείας εξακολουθεί να αυξάνεται

Σύμφωνα με έρευνα του ILTM Asia Pacific, ο εύπορος πληθυσμός της Κίνας συμβάλλει στο ήμισυ των συνολικών δαπανών της Ασίας-Ειρηνικού για αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή. Οι εύποροι ταξιδιώτες στην ευρύτερη Κίνα συνεχίζουν να αναζητούν πολυτελή ταξίδια σε νέους και αναδυόμενους προορισμούς. Η Κίνα παραμένει η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερα από τα μισά εγκαίνια πολυτελείας της εταιρείας στην Ασία-Ειρηνικό το 2022. Η Ritz-Carlton Reserve αναμένει να επεκτείνει το εξαιρετικά επιμελημένο χαρτοφυλάκιό της, κάνοντας το ντεμπούτο της στην ιστορική κοιλάδα Jiuzhaigou. Επίσης, στα πολυτελή εγκαίνια του 2022 περιλαμβάνονται το JW Marriott Hotel Changsha και το W Macau - Studio City.

Η λαχτάρα για αναψυχή, ανοίγει τον δρόμο για την ανάκαμψη των ταξιδιών

Έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) υποδηλώνει ότι η ζήτηση για ταξίδια αναψυχής αυξάνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Το 2022, καθώς η ζήτηση για αναψυχή εξακολουθεί να ξεπερνά τα επαγγελματικά ταξίδια, η Marriott είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της σε διάφορους προορισμούς αναψυχής. Στη Νότια Κορέα, η εταιρεία σχεδιάζει να φέρει το brand JW Marriott στο Jeju με το άνοιγμα του JW Marriott Jeju Resort & Spa τον Μάιο, ενώ το αναμενόμενο άνοιγμα του W Sydney στα τέλη του 2022 θα σηματοδοτήσει το τρίτο ξενοδοχείο W στην Αυστραλία.

Με την ευεξία και την ευζωία να παραμένουν συνεχείς προτεραιότητες για πολλούς ταξιδιώτες, η Westin Hotels & Resorts, ετοιμάζεται να γιορτάσει δύο νέα ντεμπούτα στη Yokohama και το Cam Ranh το 2022.

Επιλεγμένα brands υπηρεσιών παγιώνουν τη θέση τους στην Ασία-Ειρηνικό

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της Marriott δίνει ώθηση στην ανάπτυξη, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα ανέσεων και προσφορών σε καθιερωμένα brands, όπως τα Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, AC Hotels και Moxy Hotels. Μεταξύ άλλων, η Four Points by Sheraton θα συνεχίσει την ανάπτυξή της με 5 προγραμματισμένα εγκαίνια εντός του έτους, ενώ η Moxy Hotels θα μοιράσει το παιχνιδιάρικο πνεύμα της σε προορισμούς όπως το Suzhou και το Xi'an.

Εκτός της ευρύτερης Κίνας, η εταιρεία κάνει το ντεμπούτο της με την επωνυμία AC Hotels στην Κορέα με το AC Hotel Seoul Gangnam και στην Αυστραλία με το AC Hotel Melbourne Southbank. Στην Ιαπωνία, η Fairfield by Marriott εξακολουθεί να ενισχύει την παρουσία της με 6 νέα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν σε όλη τη Nara, το Hokkaido και το Hyogo κατά μήκος των οδικών σταθμών Michi-no-Eki, με στόχο να αναζωογονήσουν τα τοπικά αξιοθέατα της χώρας και τους καλά κρυμμένους αγροτικούς προορισμούς.