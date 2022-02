Η Costa Navarino υποδέχεται το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην Ελλάδα, την άνοιξη του 2023

Η Mandarin Oriental Hotel Group και η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ανακοινώνουν την άφιξη του πρώτου ξενοδοχείου Mandarin Oriental στην Ελλάδα, την άνοιξη του 2023 στην Costa Navarino.

Το νέο ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino θα βρίσκεται στην περιοχή Navarino Bay, μια από τις ολοκληρωμένες περιοχές ανάπτυξης της Costa Navarino στη Μεσσηνία, σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων, με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχουν επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και το K-Studio, σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino. O σχεδιασμός συνδυάζει αρμονικά τις φυτεμένες στέγες που εναρμονίζονται πλήρως με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής, με τη χρήση τοπικών υλικών.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ.. Χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο, χαρίζοντας απαράμιλλη θέα στη θάλασσα. Οι signature θεραπείες ευεξίας του Mandarin Oriental θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο spa, σε ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το άνοιγμα του πρώτου μας ξενοδοχείου στην Ελλάδα, στην Costa Navarino, και ανυπομονούμε να μοιραστούμε με τους επισκέπτες μας αυτόν τον μοναδικό συνδυασμό που προσφέρει η περιοχή, με τα παρθένα τοπία, τους ελαιώνες, τις ατελείωτες παραλίες και τον αυθεντικό ελληνικό πολιτισμό», δήλωσε ο James Riley, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mandarin Oriental. «Είμαστε ευτυχείς που θα συνεργαστούμε με την ΤΕΜΕΣ, τον όμιλο που δημιούργησε την Costa Navarino, έναν ολοένα αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό».

«Ο Όμιλος Mandarin Oriental είναι αναγνωρισμένος για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών φιλοξενίας και μοναδικών εμπειριών σε μερικές από τις πιο ξεχωριστές τοποθεσίες ανά τον κόσμο», δήλωσε ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. «Είμαστε περήφανοι που ο Όμιλος θα φέρει την τεχνογνωσία του στον κλάδο της φιλοξενίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη της Costa Navarino, με στόχο της καθιέρωσή της ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνείς προορισμούς που κάποιος θέλει να επισκεφθεί αλλά και να ζήσει εκεί».

Στην περιοχή Navarino Bay βρίσκεται ήδη το γήπεδο γκόλφ 18 οπών The Bay Course που σχεδίασε ο Robert Trent Jones II, καθώς επίσης και το βραβευμένο υπόσκαφο Bay Clubhouse με θέα τον κόλπο του Ναβαρίνου, το οποίο δένει αρμονικά με το καταπράσινο τοπίο.

Οι επισκέπτες του Mandarin Oriental, Costa Navarino θα μπορούν επίσης να ζήσουν πλήθος εμπειριών που προσφέρουν οι υπόλοιπες περιοχές του προορισμού. Θα έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων όπως ποδηλασία, πεζοπορία, αναρρίχηση, τένις, θαλάσσια σπορ, καθώς και γκολφ στα υπόλοιπα τρία signature γήπεδα της Costa Navarino. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να απολαύσουν υψηλή γαστρονομία και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Navarino Dunes και Navarino Waterfront.

Τέλος, το Mandarin Oriental, Costa Navarino θα βρίσκεται δίπλα στη Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά, καθώς και πληθώρα τοπικών και αυθεντικών εμπειριών κι εκδηλώσεων, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Σχετικά με τον Ξενοδοχειακό Όμιλο Mandarin Oriental

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Mandarin Oriental είναι πολυβραβευμένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής μερικών από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και κατοικίες στον κόσμο. Με ασιατικές ρίζες, έχει αναδειχθεί σε ένα παγκόσμιο brand και διαχειρίζεται σήμερα 35 ξενοδοχεία και 7 συγκροτήματα κατοικιών σε 24 χώρες και περιοχές, με το καθένα να αντανακλά την ανατολίτικη κληρονομιά του Ομίλου και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής. Η Mandarin Oriental έχει μια σειρά ξενοδοχείων και κατοικιών υπό ανάπτυξη και είναι μέλος του Ομίλου Jardine Matheson.

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5*, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino θα λειτουργήσει το 2023. Στην κοντινή περιοχή Navarino Waterfront, θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2022, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino ενώ δίπλα αναπτύσσεται η Navarino Agora. Στην περιοχή Navarino Hills, δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών θα λειτουργήσουν τον Φεβρουάριο του 2022.

Σχετικά με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών. H Costa Navarino αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο. Αποτελείται από πέντε ξεχωριστές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης σε συνολική έκταση 10.000 στρεμμάτων, που περιλαμβάνουν ξενοδοχεία πέντε αστέρων, signature γήπεδα γκολφ, σπα διεθνών προδιαγραφών, συνεδριακά κέντρα και πολυτελείς κατοικίες. Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ ελέγχει την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ιδιοκτήτρια ενός ιστορικού και εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο μετατρέπεται σε έναν νέο προορισμό.