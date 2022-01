Τι κάνει ένα ξενοδοχείο ιδανικό για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου;

Κανένα ζευγάρι δεν θα αρνιόταν μια ρομαντική απόδραση σε έναν όμορφο προορισμό. Η διαμονή σε ένα όμορφο, ειδυλλιακό ξενοδοχείο, θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία της απόλυτης εμπειρίας των ερωτευμένων!

Οι «ρομαντικές διακοπές» είναι μια δημοφιλής ταξιδιωτική τάση όλα αυτά τα χρόνια, καθώς τα ζευγάρια έχουν συχνά την ανάγκη να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να απολαύσουν λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί. Ωστόσο, ο Φεβρουάριος θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο «ρομαντική» περίοδος όλων, λόγω του ότι τη 14η ημέρα του μήνα γιορτάζουμε την «Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου». Φέτος, αντί να αγοράσετε σοκολάτες και άλλα δώρα, μια πραγματικά γλυκιά χειρονομία για να δείξετε την αγάπη σας στο άλλο σας μισό θα μπορούσε να είναι η κράτηση μιας «ρομαντικής απόδρασης για ένα Σαββατοκύριακο». Παραδοσιακές εξοχικές κατοικίες, κομψά city hotels ή πολυτελή ξενοδοχεία στη φύση θα μπορούσαν να είναι η ιδανική επιλογή για τις διακοπές σας. Το ερώτημα, όμως, είναι: Ποιο είναι το καλύτερο κατάλυμα για αυτήν την περίσταση;

Ξενοδοχεία με ειδικά πακέτα για ζευγάρια

Διαμονή με δωρεάν πρωινό στο κρεβάτι ή κάποιο πακέτο διανυκτέρευσης μαζί με θεραπείες σπα; Τα ζευγάρια που επιλέγουν ένα ξενοδοχείο για τις διακοπές τους, θα πρέπει να μπορούν να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το τι αναζητούν οι ταξιδιώτες όταν σχεδιάζουν τις ρομαντικές τους διακοπές, καθώς λέξεις-κλειδιά όπως «romantic hotel packages», «hotels with romantic packages near me», «romantic spa getaways for couples near me» μετράνε περισσότερες από 1.200 διαδικτυακές αναζητήσεις το μήνα. Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις τους (π.χ. σπα, πισίνα, κήπος) και να δημιουργούν ελκυστικά πακέτα που θα ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες των ζευγαριών.

Ξενοδοχεία με ειδικές προσφορές για ρομαντικές αποδράσεις

Οι ξενοδόχοι θα πρέπει, επίσης, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργούν ειδικές προωθητικές προσφορές για ζευγάρια που σκέφτονται να επισκεφθούν τα καταλύματά τους , καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου. Περίπου 1.000 χρήστες το μήνα αναζητούν «couples weekend getaway deals», επομένως μια ελκυστική «weekend offer» ή «short stay offer» θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό κρατήσεων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το «booking window» είναι συνήθως αρκετά σύντομο, επομένως μια «last minute double room offer» θα μπορούσε, επίσης, να έχει μεγάλη επιτυχία.

Ξενοδοχεία με κατάλληλες εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις για ζευγάρια

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τα ζευγάρια συνήθως επιλέγουν «romantic getaway with hot tub» (2.400 μοναδικές αναζητήσεις / μήνα), «romantic hotels with jacuzzi» (1900 μοναδικές αναζητήσεις / μήνα) ή «romantic pool suites» (710 μοναδικές αναζητήσεις / μήνα ). Αυτές οι τάσεις αποκαλύπτουν ότι είναι ευκολότερο για τα ξενοδοχεία που προσφέρουν αυτές τις εγκαταστάσεις να θεωρηθούν «ρομαντικά καταλύματα». Ωστόσο, ακόμα και τα ξενοδοχεία που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις τους, όπως τους κήπους, τα εστιατόρια και τα μπαρ τους, καθώς και τη γεωγραφική τους θέση (π.χ. φύση, παραλία, πόλη) προκειμένου να καταταχθούν μεταξύ των «πιο ρομαντικών ξενοδοχείων για ζευγάρια». Ειδικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως «μαθήματα μαγειρικής για ζευγάρια» ή «μαθήματα χορού για ζευγάρια», θα μπορούσαν επίσης να δώσουν ένα ρομαντικό «ύφος» σε ένα κατάλυμα.

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να γιορτάζεται κάθε μέρα και μια ρομαντική απόδραση μπορεί πάντα να προσθέσει λίγη «λάμψη» στην καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Εάν επιθυμείτε να προωθήσετε το ξενοδοχείο σας ως τον απόλυτο ρομαντικό προορισμό, μπορείτε να επισκεφτείτε το Travel By Interest, να εγγράψετε το κατάλυμά σας δωρεάν και να επικοινωνήσετε με την ομάδα του TBI στο hotels@travelbyinterest.com, προκειμένου να ανακαλύψετε όλες τις προωθητικές δυνατότητες.