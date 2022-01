Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

Ρεκόρ ανάπτυξης σημείωσε η Hilton το προηγούμενο έτος, θέτοντας έτσι τον όμιλο σε πλεονεκτική θέση για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν το τέλος της πανδημίας.

Ήδη, η Hilton εγκαινίασε 414 ξενοδοχεία, προσθέτοντας στο δίκτυό της περισσότερα από 67.100 δωμάτια, κλείνοντας έτσι το 2021 με περισσότερα από 6.800 ξενοδοχεία σε 18 brands σε έξι ηπείρους, με ισχυρή καθαρή ανάπτυξη 5,6%. Ο αγωγός ανάπτυξης του ομίλου, περιλαμβάνει σχεδόν 2.670 ξενοδοχεία που αντιπροσωπεύουν περίπου 408.000 δωμάτια, σχεδόν τα μισά από τα οποία είναι υπό κατασκευή.

Ειδικότερα, ο όμιλος προέβη στις εξής επενδύσεις:

Λας Βέγκας: Η Hilton επέκτεινε σημαντικά την παρουσία της στην αγορά του Λας Βέγκας, η οποία φιλοξενεί πλέον 13 brands, 36 ξενοδοχεία και περισσότερα από 12.000 δωμάτια. Τον Ιούνιο του 2021, η Hilton και ο όμιλος Genting συνεργάστηκαν στα ιστορικά εγκαίνια του Resorts World Las Vegas, του μεγαλύτερου θέρετρου πολλαπλών brands στην ιστορία του Hilton, ενσωματώνοντας τρία premium brands: Το μεγαλύτερο στον κόσμο Conrad Hotels & Resorts, ένα από τα πρώτα LXR Hotels & Resorts στις Η.Π.Α., καθώς και ένα πολυτελές ξενοδοχείο Hilton Hotels & Resorts. Επιπλέον, με την εισαγωγή των Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton, επανεμφανίστηκε στο Λας Βέγκας η Curio Collection by Hilton.

Σημαντική επέκταση all-inclusive: Το χαρτοφυλάκιο all-inclusive της Hilton επεκτάθηκε το 2021 με ανοίγματα στην Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, όπως το Hilton Cancun, ένα All-Inclusive Resort, το Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort, το Mangrove Beach Corendon Curaçao All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton και The Yucatan Playa del Carmen All-Inclusive Resort, Tapestry Collection by Hilton.

Τα lifestyle brands της Hilton κέρδισαν δυναμική στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και τη Βραζιλία. Το Canopy by Hilton έκανε το ντεμπούτο του στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Η Motto by Hilton ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανοίξει το πρώτο της ξενοδοχείο στην Ευρώπη με το Motto Rotterdam Blaak στην Ολλανδία το 2022. Επιπλέον, η Βραζιλία υποδέχθηκε δύο brands Hilton με το ντεμπούτο των Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins και Almenat Hotel, Tapestry Collection by Hilton.

Ανάπτυξη Ασίας-Ειρηνικού: Η ναυαρχίδα του Hilton Nagasaki σηματοδότησε το 500ο ξενοδοχείο της εταιρείας στην Ασία-Ειρηνικό, ενώ τα εγκαίνια του Hilton Lanzhou City Center σηματοδότησε το 400ο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας και της Μογγολίας.

Επέκταση την Ουάσιγκτον: Ο όμιλος παρουσίασε το 25ο ξενοδοχείο του στην Ουάσιγκτον, με το ντεμπούτο του Hilton Washington DC Capitol Hill.

Waldorf Astoria Hotels & Resorts: Ο όμιλος επέκτεινε την παρουσία του brand στη Δυτική Ακτή με το άνοιγμα του Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club στο Dana Pointe της Καλιφόρνια και υπέγραψε συμφωνία ορόσημο διαχείρισης με την Orix Real Estate Corporation για την επέκταση του brand στην Οσάκα της Ιαπωνίας το 2025.

Επίσης, υπογράφηκε η συμφωνία διαχείρισης με την Conrad Los Angeles για το πρώτο Conrad Hotels & Resorts στην Καλιφόρνια, το οποίο θα ανοίξει την άνοιξη του 2022, καθώς και η συμφωνία με την Conrad Tulum Riviera Maya για το πρώτο ξενοδοχείο στο Tulum.

Το LXR Hotels & Resorts εισήχθη στην Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό με το Mango House Seychelles και στην Ασία-Ειρηνικό με τα ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts.

Το ντεμπούτο της έκανε και η Signia by Hilton, με τη μετατροπή και το rebrand του Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek.

Από πλευράς της, η Curio Collection by Hilton ξεπέρασε τα 100 ακίνητα παγκοσμίως, με το άνοιγμα του Sable στο Navy Pier Chicago, Curio Collection by Hilton, ενώ η DoubleTree by Hilton επέκτεινε τη διεθνή της εμβέλεια με το άνοιγμα του πρώτου για τη Γερμανία DoubleTree by Hilton Frankfurt Niederrad.

‘Οσον αφορά στην Tapestry Collection by Hilton, το brand παρουσίασε ακίνητα στην Ευρώπη και την ηπειρωτική Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton και Hollick Hotel Wen’an, Tapestry Collection by Hilton.

Η Motto by Hilton ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανοίξει τα πρώτα της ξενοδοχεία στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική το 2022 με το Motto Rotterdam Blaak στην Ολλανδία και το Motto Tulum στο Μεξικό.

Η Hilton Garden Inn εισήλθε στην Τζακάρτα της Αυστραλασίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης και της Ινδονησίας με τα Hilton Garden Inn Albany, Hilton Garden Inn Seoul Gangnam, Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao και Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem, αντίστοιχα. Επιπλέον, το brand λάνσαρε στην Κίνα μοντέλο franchise μεγάλης κλίμακας, καλωσορίζοντας επενδυτές και ανεξάρτητους ιδιοκτήτες να εξερευνήσουν ευκαιρίες franchising.

Η Hampton by Hilton ξεπέρασε τα 2.700 ανοιχτά ξενοδοχεία και επεκτάθηκε στην Ιρλανδία, το Ουζμπεκιστάν και το Κατάρ, καθώς και στα νησιά Κέιμαν με το Hampton by Hilton Grand Cayman. Η Hampton παραμένει επίσης το ταχύτερα αναπτυσσόμενο διεθνές brand ξενοδοχείων στην Κίνα, σημειώνοντας 200 ανοιχτά ξενοδοχεία, με επιπλέον 600 υπογεγραμμένες συμφωνίες ανάπτυξης εντός της χώρας. Επιπλέον, ξεκινώντας δυναμικά το 2022, το brand αναγνωρίστηκε για 13η συνεχή χρονιά ως το Νο. 1 franchise ξενοδοχείων από το Entrepreneur’s Franchise 500, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες συνολικά Νο. 1 κατατάξεις στην κατηγορία Ξενοδοχεία & Μοτέλ.

Η Tru by Hilton άνοιξε το 200ο ξενοδοχείο της, προσθέτοντας σχεδόν 100 ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ανακοίνωσε επέκταση στην Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική και ανάπτυξη στη Βραζιλία, την Κόστα Ρίκα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Μεξικό και το Πουέρτο Ρίκο.

Τέλος, το Home2 Suites by Hilton έγινε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands ξενοδοχείων, καθώς έφτασε τα 500 ανοιχτά ακίνητα σε μόλις 10 χρόνια και διαφημίζει τον μεγαλύτερο αγωγό στις ΗΠΑ, με 437 ακίνητα υπό ανάπτυξη. Το brand έκανε το ντεμπούτο του και στην Κίνα, με το άνοιγμα του πρώτου από τα 1.000 Home2 Suites by Hilton στην περιοχή.