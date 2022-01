Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

Στα τέλη του 2021, η εταιρεία πολυτελούς φιλοξενίας Four Seasons Hotels and Resorts ανακοίνωσε τα πρώτα της ταξίδια Private Jet για το 2023. Σήμερα, η Four Seasons αποκαλύπτει άλλα τρία ταξίδια για το ίδιο έτος, καθώς η επιθυμία των ταξιδιωτών να ανακαλύψουν τον κόσμο, αυξάνει τη ζήτηση για μοναδικά ταξίδια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Four Seasons Hotels and Resorts πρόκειται να προσφέρει συνολικά 7 ταξίδια το 2023, αριθμός που θεωρείται ρεκόρ εντός ενός έτους.

Τα ταξίδια που προστέθηκαν πρόσφατα, περιλαμβάνουν:

Timeless Encounters, Μάρτιος 2023: 26 Μαρτίου – 18 Απριλίου 2023

Kona, ΗΠΑ – Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία – Σίδνεϊ, Αυστραλία – Μπαλί, Ινδονησία – Τσιάνγκ Μάι ή Τσιάνγκ Ράι, Ταϊλάνδη – Ταζ Μαχάλ, Ινδία (ημερήσια εκδρομή) – Ντουμπάι, ΗΑΕ – Πράγα, Τσεχία – Λονδίνο, Αγγλία

Ancient Explorer 2023: 16 Αυγούστου – 8 Σεπτεμβρίου 2023

Μαϊάμι, ΗΠΑ – Πόλη του Μεξικού, Μεξικό – Νησί του Πάσχα, Χιλή – Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία – Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, Αυστραλία – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη – Πέτρα και Γουάντι Ραμ, Ιορδανία – Οι Πυραμίδες, Αίγυπτος (ημερήσια εκδρομή) – Ταορμίνα, Ιταλία – Μαδρίτη, Ισπανία

Uncharted Discovery 2023: 30 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου 2023

Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ – Χερσόνησος Papagayo, Κόστα Ρίκα – Μάτσου Πίτσου, Περού – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή – Ανταρκτική – Μπογκοτά, Κολομβία – Paradise Island, Μπαχάμες

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, το 2023 θα πραγματοποιηθούν και τα African Wonders, δύο ταξίδια φιλικά προς την οικογένεια, για να συναρπάσουν ταξιδιώτες όλων των ηλικιών. Άλλα δρομολόγια περιλαμβάνουν το πιο μακροχρόνιο ταξίδι Four Seasons Private Jet Timeless Encounters που αναχωρεί τον Απρίλιο του 2023 καθώς και International Intrigue, που αναχωρεί τον Μάρτιο του 2023 και διαθέτει μόνο λίστα αναμονής.

Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να ξεκινήσουν την περιπέτεια ζωής το 2022, στις αναχωρήσεις του Ancient Explorer τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη, ενώ το Uncharted Discovery 2022, αποτελεί μια καινούργια αποστολή στο νότιο ημισφαίριο.