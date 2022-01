Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

Ο Όμιλος Φιλοξενίας Davidson επεκτείνεται, με την προσθήκη των ξενοδοχείων Davenport στο χαρτοφυλάκιο του Pivot lifestyle. Το Davenport Hotels, που αποκτήθηκε πρόσφατα από την KSL Capital Partners, ιδρύθηκε από τους Walt και Karen Worthy οι οποίοι το κατείχαν για πάνω από 20 χρόνια και αποτελείται από τα πέντε κορυφαία πολυτελή, συνεδριακά, επαγγελματικά και ψυχαγωγικά ξενοδοχεία στο Spokane της Ουάσινγκτον: The Historic Davenport, The Davenport Tower, The Davenport Lusso, The Centennial και The Davenport Grand Hotel.

Το Pivot, σε συνεργασία με την KSL και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Davenport Hotels, Lynnelle Caudill και την ομάδα της, θα συνεχίσει να χτίζει πάνω στην κληρονομιά των Worthy, ώστε να διατηρήσει την ιστορία και την κληρονομιά των Davenport Hotels.

Το The Historic Davenport είναι ένα εμβληματικό ορόσημο, καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων και ο μεγαλύτερος προορισμός του Spokane, με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας και ανανεωμένη λάμψη. Πρωτοπόρο στη βιομηχανία ως το πρώτο ξενοδοχείο με κλιματισμό, καροτσάκια καθαριότητας, ακορντεόν πόρτες αιθουσών χορού και παγωμένο νερό που παραδίδεται στους επισκέπτες σε καθένα από τα 405 δωμάτιά του μέσω ειδικά σχεδιασμένων βρυσών, όταν άνοιξε το 1914, το The Historic Davenport έγινε γνωστό ως το πιο σύγχρονο ξενοδοχείο στην στις ΗΠΑ. Το 1985, το ξενοδοχείο έκλεισε, γλιτώνοντας την κατεδάφιση. Οι Worthys αγόρασαν το ακίνητο 17 χρόνια αργότερα, ανοίγοντας ξανά το ξενοδοχείο το 2002, μετά από μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση.

Από τότε, τα Davenport Hotels έχουν αναπτυχθεί και περιλαμβάνουν 4 επιπλέον ξενοδοχεία στο κέντρο του Spokane ,The Davenport Tower, The Davenport Lusso, The Centennial και The Davenport Grand Hotel , τα οποία μαζί με το The Historic Davenport αποτελούν μια κομψή ένωση νέων και ιστορικών ξενοδοχείων με συνολικά 1.787 δωμάτια, 10 εστιατόρια και σαλόνια και περισσότερα από 12.000 τ.μ. χώρους συσκέψεων και εκδηλώσεων. Λίγα βήματα από το Davenport Hotels βρίσκεται η πλατεία River Park, ο κορυφαίος προορισμός του Spokane για ψώνια και διασκέδαση, μαζί με πάρκα και μονοπάτια. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οινοποιεία, ζυθοποιεία και αποστακτήρια, καθώς και το Συνεδριακό Κέντρο Spokane στο Davenport Grand Hotel 716 δωματίων, το αθλητικό συγκρότημα The Podium και το νέο στάδιο στο κέντρο της πόλης που πρόκειται να ανοίξει το φθινόπωρο του 2023.

Ο όμιλος Davidson Hospitality Group διαχειρίζεται επίσης πολλά θρυλικά ιστορικά ακίνητα σε όλες τις Η.Π.Α., από μπουτίκ ξενοδοχεία έως σύνθετα ακίνητα, όπως το The Don CeSar στο St. Pete Beach της Φλόριντα, Grand Hotel στο νησί Mackinac, Viking στο Newport, The Cottonwood Hotel στην Omaha, Canopy Philadelphia στη Φιλαδέλφεια, καθώς και τα ξενοδοχεία Hotel Bella Grace και The Mills House στο Τσάρλεστον.

Σχετικά με τη Davidson Hospitality Group

Η Davidson Hospitality Group, εταιρεία διαχείρισης φιλοξενίας, αποτελείται από 78 ξενοδοχεία και θέρετρα, περισσότερα από 187 εστιατόρια, μπαρ και lounge και σχεδόν 140.000 τ.μ. χώρων συναντήσεων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι συνεργάτης και προτιμώμενος διαχειριστής για τα Hilton, Hyatt, Kimpton, Marriott και Margaritaville. Τέλος, ο όμιλος Davidson Hospitality αποτελείται από τέσσερις εξειδικευμένους κλάδους λειτουργίας: Davidson Hotels, Pivot, Davidson Resorts και Davidson Restaurant Group.

Σχετικά με την KSL Capital Partners

Η KSL Capital Partners, LLC ειδικεύεται σε επιχειρήσεις ταξιδιών και αναψυχής σε πέντε βασικούς τομείς: φιλοξενία, αναψυχή, κλαμπ, ακίνητα και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Η KSL έχει γραφεία στο Ντένβερ του Κολοράντο, Στάμφορντ Κονέκτικατ, Λονδίνο, και Σιγκαπούρη. Από το 2005, η KSL έχει συγκεντρώσει κεφάλαια περίπου 15 δισ δολαρίων, τόσο σε ομόλογα, όσο και σε μετοχικά κεφάλαια.