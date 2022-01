Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

Μία απίστευτη ταξιδιωτική ευκαιρία προσφέρει η Marriott Bonvoy της Marriott International σε τρεις τυχερούς ταξιδιώτες, οι οποίοι θα γνωρίσουν τον κόσμο σε 300 ημέρες, με διαμονή στα 30 brands των ξενοδοχείων της, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης συλλογής ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Εμπνευσμένοι από την πίστη του Marriott Bonvoy στη δύναμη του ταξιδιού, οι νικητές θα ζήσουν εξαιρετικές διαμονές που εκτείνονται από τα ξενοδοχεία και θέρετρα The Ritz-Carlton και Westin, μέχρι τα ξενοδοχεία Courtyard by Marriott και Autograph Collection. Οι νικητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ανεκτίμητες εμπειρίες του προγράμματος Marriott Bonvoy Moments, να βυθιστούν στους εκάστοτε προορισμούς και να διαμείνουν σε μία από τις 50.000 και πλέον premium και πολυτελείς κατοικίες της πλατφόρμας που ξεκίνησε η εταιρεία το 2019, Homes & Villas by Marriott International.

Με αυτόν τον τρόπο, οι νικητές θα γνωρίσουν το εύρος των ταξιδιωτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών που προσφέρει σήμερα η Marriott Bonvoy.

Τα ταξιδιωτικά προνόμια για κάθε νικητή θα περιλαμβάνουν:

-Αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής

-Αποκλειστικές βιωματικές περιπέτειες

-Δωροκάρτα Marriott Bonvoy ύψους 10.000 δολαρίων για την κάλυψη εξόδων όπως γεύματα στο κατάλυμα, υπηρεσίες σπα και δραστηριότητες

-Επιταγή 15.000 δολαρίων για ελεύθερη χρήση

-Κιτ "Take Me Away" που περιλαμβάνει αντικείμενα από τα επώνυμα διαδικτυακά καταστήματα στις Marriott Bonvoy Boutiques

-Κουπόνια για μεταφορά από την Uber, όπου τα μέλη του Marriott Bonvoy μπορούν να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους για να κερδίσουν πόντους Marriott Bonvoy σε επιλεγμένες διαδρομές καθώς και παράδοση φαγητού Uber Eats

-Αναβάθμιση σ το Marriott Bonvoy Elite Status, το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν αποκλειστικά προνόμια όπως αργότερα check-out, αναβαθμίσεις δωματίων και πολλά άλλα, ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η ταξιδιωτική εμπειρία των 300 ημερών.

Οι ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται να ζήσουν αυτή τη μοναδική περιπέτεια, μπορούν να υποβάλουν ένα βίντεο TikTok χρησιμοποιώντας τα hashtags #30stays300days και #contest έως τις 18 Μαρτίου 2022, όπου και θα γίνουν Ανταποκριτές του Marriott Bonvoy TikTok. Το Marriott Bonvoy προσκαλεί όλους τους λάτρεις της περιπέτειας 21 ετών και άνω να αναφέρουν τους λόγους που τους καθιστούν τους καλύτερους υποψήφιους για αυτή την εμπειρία και να απαντήσουν στην ερώτηση, «πώς σας διαμόρφωσαν τα ταξίδια;»

Ως επίσημοι ανταποκριτές του Marriott Bonvoy TikTok, οι νικητές όχι μόνο θα βιώσουν ένα δωρεάν ταξίδι σε όλο τον κόσμο, αλλά θα γίνουν και πρεσβευτές ταξιδιών, παρουσιάζοντας τα αξιοθέατα, τους ήχους, τα μέρη και τους ανθρώπους που συναντούν στη διαδρομή τους, τόσο στο TikTok, όσο και άλλες πλατφόρμες της επιλογής τους. Οι ιδανικοί ανταποκριτές θα πρέπει να έχουν πάθος για εξερεύνηση, καταγράφοντας το ταξίδι τους με τρόπους που ζωντανεύουν τις περιοχές και δείχνουν την ξεχωριστή αντίληψή τους για το ταξίδι, μέσω μιας ψηφιακής αφήγησης.

Τέλος, η ιστορία θα πρέπει να είναι δημιουργική και πρωτότυπη και να παράγει περιεχόμενο που αντανακλά την ενέργεια και τον πολιτισμό ενός τόπου που ενισχύει το πόσο ουσιαστικό και μπορεί να είναι το ταξίδι.