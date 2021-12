Η Hotel Investment Partners αγοράζει 6 ξενοδοχεία της Mangia’s στην Ιταλία

Η Hotel Investment Partners (HIP), ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακών μονάδων στη Νότια Ευρώπη, που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Blackstone, ανακοίνωσε την πρώτη της επένδυση στην Ιταλία. Η εταιρεία υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με τη Mangia's, Resort by the Sea, κορυφαίο ιταλικό ιδιοκτήτη και διαχειριστή θερέτρων, για την αγορά ενός χαρτοφυλακίου έξι παραθαλάσσιων ξενοδοχείων στα νησιά της Σαρδηνίας και της Σικελίας - δύο από τους πιο καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία που βρίσκονται στη Σαρδηνία: το Cala Blu, το Marmorata και το Agrustos και τρία στη Σικελία: το Brucoli, το Costanza και το Pollina. Τα ξενοδοχεία αποτελούν μοναδικά ακίνητα, με θέα στη θάλασσα και περιτριγυρισμένα από απαράμιλλο φυσικό τοπίο. Η οικογένεια Mangia θα συνεχίσει να λειτουργεί τα ξενοδοχεία και θα παραμείνει σημαντικός μέτοχος στην κοινοπραξία.

Οι εταίροι σχεδιάζουν να επενδύσουν περίπου €85 εκατομμύρια για την επανατοποθέτηση των ξενοδοχείων τα επόμενα χρόνια.

Ο Marcello Mangia, Πρόεδρος της Aeroviaggi S.p.A., δήλωσε: «Είμαι περήφανος και με τιμά η ανακοίνωση της κοινοπραξίας με έναν εμβληματικό συνεργάτη όπως η HIP. Η Aeroviaggi, η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε Mangia's, Resort by the Sea, θα συνεχίσει τη στρατηγική της πορεία διατηρώντας σημαντικό μερίδιο στην κοινοπραξία και διαχειριζόμενη τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου μέσω συμβάσεων διαχείρισης. Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα για την επίτευξη των φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων του ομίλου μας, με στόχο την επανατοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων στον κλάδο της πολυτελούς αναψυχής, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, στην ψηφιοποίηση και σε ένα καινοτόμο concept προσιτής πολυτέλειας».

Ο Alejandro Hernández-Puértolas, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της HIP, δήλωσε: «Με αυτή την εξαγορά η HIP επεκτείνει την παρουσία στη Νότια Ευρώπη. Συνεχίζουμε να προχωράμε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής μας και διαθέτουμε ήδη περιουσιακά στοιχεία στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, χώρες που είναι συνώνυμες με την υψηλής ποιότητας φιλοξενία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν στρατηγικό συνεργάτη όπως η οικογένεια Mangia -με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο- που είναι το κλειδί για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε αυτά τα έξι μοναδικά ξενοδοχεία. Ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία θα μας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουμε μια μεγαλύτερη και πιο μακροπρόθεσμη παρουσία στην Ιταλία».

Σχετικά με τη Hotel Investment Partners (HIP):

Η HIP ιδρύθηκε το 2015 από τους Alejandro Hernandez-Puértolas και Banco Sabadell και εξαγοράστηκε το 2017 από τη Blackstone. Μετά από αλλεπάλληλες εξαγορές, το χαρτοφυλάκιο της HIP έφτασε να απαριθμεί 65 ξενοδοχεία και 20.000 δωμάτια με παρουσία στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Με την τελευταία εξαγορά, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διευρύνεται σε 71 ξενοδοχεία με περίπου 21.000 δωμάτια.

Η HIP διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών που διακρίνονται για την δυνατότητά τους στην εξαγορά, ανακαίνιση και επανατοποθέτηση στην αγορά υποκεφαλαιοποιημένων ξενοδοχείων. Η ομάδα της HIP συνεργάζεται με πλήθος διαχειριστών ξενοδοχείων όπως η Ritz Carlton, η Barcelo, η AMR Resorts by Hyatt, η Hilton, η Ledra and Marriott με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης των ξενοδοχείων, καθώς και της εμπειρίας των επισκεπτών. Η HIP επενδύει περισσότερα από €600 εκατομμύρια στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο θερέτρων της.

Σχετικά με τη Mangia’s:

Η Aeroviaggi, η οποία μετονομάστηκε πρόσφατα σε Mangia's, Resort by the Sea, είναι μία από τις 10 κορυφαίες εταιρίες φιλοξενίας της Ιταλίας, βραβευμένη από τα Booking Traveller Review Awards 2021. Με περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, ο Όμιλος εξυπηρετεί εθνικούς και διεθνείς πελάτες προσφέροντας μια γκάμα από 13 εμβληματικά θέρετρα που βρίσκονται σε διάσημους παραθαλάσσιους προορισμούς στη Σικελία και τη Σαρδηνία, που αποτελούν την επιτομή της αριστείας Made in Italy.