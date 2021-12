Hyatt | 7 νέα πολυτελή ξενοδοχεία εντός του 2022- το ένα στη Σαντορίνη

Τα σχέδιά της για 7 νέα πολυτελή ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, επιπλέον των 24 πολυτελών ξενοδοχείων σε εντυπωσιακούς προορισμούς, ανακοίνωσε η Hyatt.

Αναλυτικά, στη διεθνή έκθεση πολυτελών ταξιδιών ILTM στις Κάννες, ο όμιλος αποκάλυψε τα σχέδιά του για τα ξενοδοχεία που πρόκειται να ανοίξουν τα επόμενα χρόνια. Τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πρόκειται να ενταχθούν στις επωνυμίες Alila, Andaz, Destination by Hyatt, Grand Hyatt, Park Hyatt, The Unbound Collection by Hyatt και Thompson Hotels αναμένεται να ξεπεράσουν τις προσδοκίες του ταξιδιώτη πολυτελείας, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, εμπειρίες και προσφορές.

Όλα βασισμένα σε premium, πολιτιστικούς και επιθυμητούς προορισμούς γνωστούς για την κουζίνα, την αρχιτεκτονική, τους καθηλωτικούς πολιτισμούς και την ιστορία τους, τα πρόσφατα ανακοινωθέντα projects βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να συμπληρώσουν το πολυτελές χαρτοφυλάκιο της Hyatt:

Magma Resort Santorini, μέρος του brand The Unbound Collection της Hyatt

Αναμένεται να ανοίξει στα μέσα του 2022 και είναι το πρώτο θέρετρο της Hyatt στα ελληνικά νησιά. Το θέρετρο των 59 δωματίων, φωλιασμένο ανάμεσα σε παραδοσιακούς παλιούς αμπελώνες στις πλαγιές του Βουρβούλου που είναι φτιαγμένες από λάβα, μεταξύ άλλων θα προσφέρει στους επισκέπτες εκπληκτική θέα στα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης.

7 Pines Resort Sardinia, μέρος του brand Destination by Hyatt

Αναμένεται να ανοίξει στα μέσα του 2022, σηματοδοτώντας το δεύτερο ξενοδοχείο Destination by Hyatt στην Ευρώπη. Σε ιδανική τοποθεσία με θέα στο αρχιπέλαγος La Maddalena και περιτριγυρισμένο από ανέγγιχτη ακτογραμμή, οι επισκέπτες θα απολαύσουν χαλαρή πολυτέλεια και μια βαθιά αίσθηση του τόπου.

Thompson Madrid

Αντιπροσωπεύοντας ένα συναρπαστικό ορόσημο για τη Hyatt, το Thompson Madrid το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στα μέσα του 2022, θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο του brand στην Ισπανία και την επανεισαγωγή του στην Ευρώπη. Το δυναμικό, προσεκτικά επιμελημένο ξενοδοχείο θα βρίσκεται στο κέντρο του νέου Golden Mile της Μαδρίτης, λίγα βήματα μακριά από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι χώροι, συμπεριλαμβανομένης της βεράντας στον τελευταίο όροφο και της πισίνας, κάνουν το ξενοδοχείο έναν πολιτιστικό κόμβο που αναδεικνύει την περιοχή.

Andaz Doha

Το brand Andaz αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Κατάρ στα τέλη του 2022, με το Andaz Doha των 318 δωματίων, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα στη θάλασσα και βρίσκεται στην περίφημη περιοχή West Bay της Ντόχα. Το Andaz Doha απευθύνεται στον σημερινό ταξιδιώτη πολυτελείας που επιθυμεί να εντρυφήσει στην κουλτούρα του Κατάρ και να διεισδύσει στην ουσία του προορισμού.

Alila Lanzarote

Το Alila Lanzarote το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2025, θα προσφέρει ένα σπάνιο είδος πολυτέλειας, ενσωματώνοντας το σεβασμό και την κατανόηση του τοπικού περιβάλλοντος. Γνωστό για την ποικιλόμορφη θαλάσσια ζωή, το ηφαιστειακό τοπίο και τις προστατευμένες παραλίες, το Lanzarote αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή τοποθεσία για την πρεμιέρα του brand στην Ευρώπη. Προσφέροντας έναν συνδυασμό πρωτοποριακού σχεδιασμού και υψηλού επιπέδου εξατομικευμένης φιλοξενίας, οι επισκέπτες θα ζήσουν εμπειρίες που απευθύνονται ειδικά σε εκείνους.

Grand Hyatt Lanzarote

Το Grand Hyatt Lanzarote το οποίο αναμένεται να ανοίξει το 2025, θα βρίσκεται στην premium τουριστική περιοχή στο νησί Lanzarote και θα προσφέρει εκπληκτική θέα στην ακτή. Οι επισκέπτες μπορούν να προσβλέπουν σε εντυπωσιακή σχεδίαση, εμβληματικές εμπειρίες και ιδιαίτερες ανέσεις.

Park Hyatt Riyadh Diriyah Gate

Το Park Hyatt Riyadh Diriyah Gate αναμένεται να ανοίξει στη Σαουδική Αραβία το 2025 θα αποτελέσει μέρος της πολυαναμενόμενης ανάπτυξης, με θέα στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO Al-Turaif. Πάνω από 7 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Diriyah θα μετατραπούν σε έναν από τους κορυφαίους ιστορικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα εκλεπτυσμένο σπίτι μακριά από το σπίτι τους καθώς και νέους τρόπους για να γνωρίσουν την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας.

Επιπλέον, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αναμένεται να ανοίξουν σε βασικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, τα εξής ξενοδοχεία:

2022

La Zambra, μέρος του brand The Unbound Collection by Hyatt, Mijas, Ισπανία (πρώην Byblos Hotel)

Fuji Speedway Hotel, μέρος του brand The Unbound Collection by Hyatt, στην Oyama της Ιαπωνίας

Grand Resort Qingchengshan, ξενοδοχείο προορισμού της Hyatt, στην Κίνα

Andaz Prague στην Τσεχία

Andaz Hexi Nanjing στην Κίνα

Παραλία Andaz Pattaya Jomtien στην Ταϊλάνδη

Grand Hyatt στο Κουβέιτ

Grand Hyatt Gurgaon στην Ινδία

Χερσόνησος Grand Hyatt Shenzhou στην Κίνα

Park Hyatt Marrakech στο Μαρόκο

Park Hyatt Jakarta στην Ινδονησία

Alila Villas Maldives στις Μαλδίβες

Alila Taihu Suzhou στην Κίνα

Thompson Austin στις Η.Π.Α.

Thompson Denver στις Η.Π.Α.

La Compañía, μέρος της The Unbound Collection by Hyatt, στην Πόλη του Παναμά

Numu στο San Miguel de Allende, Μεξικό

2023

Park Hyatt Los Cabos Hotel & Residences στο Μεξικό

Ξενοδοχείο Rhodania, Crans Montana, μέρος του The Unbound Collection by Hyatt, στην Ελβετία

Grand Hansa Hotel Helsinki, μέρος του The Unbound Collection by Hyatt, στη Φινλανδία

Grand Hyatt Colombo στη Σρι Λάνκα

Thompson Houston στις Η.Π.Α.

Thompson Monterrey στο Μεξικό

Thompson South Beach στις Η.Π.Α.