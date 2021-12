Στην Everty το ξενοδοχείο Iconic Santorini

Η επενδυτική εταιρεία ακινήτων Everty ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου ξενοδοχείου, Iconic Santorini. Το πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο, «σκαλισμένο» με μοναδική αρχιτεκτονική μέσα στις σπηλιές της μαγικής καλντέρας στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, αποτελεί μια κορυφαία επένδυση σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως.

Το κομψό και πολυτελές συγκρότημα αποτελείται από δέκα εννέα (19) υπόσκαφες σουίτες - με ιδιαίτερη αισθητική που συνδυάζουν την μοναδική θέα της Καλντέρας, την αυθεντική εμπειρία και τις σύγχρονες, state of the art εγκαταστάσεις - και υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας με προσωπική φροντίδα και πολυτέλεια. Το Iconic Santorini έχει ήδη συγκεντρώσει διεθνή βραβεία με πιο πρόσφατα τον τίτλο Greece’s Leading Luxury Boutique Hotel στα World Travel Awards 2019, τη βράβευση Best Luxury Boutique Hotel on a Global Level (2020) και Best Island Hotel on a Global Level (2021), από τα Haute Grandeur Global Awards και Honeymoon Hideaway Boutique Hotel (2021) από τα iLuxury Awards.

Ο Νικόλαος Ρούπακας, Country Manager της Everty Greece ανέφερε σχετικά με την νέα επενδυτική κίνηση της εταιρείας: «Eίμαστε πολύ υπερήφανοι για την ένταξη του Iconic Santorini στο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο. Η μοναδική τοποθεσία, τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά ενός τόσο σπάνιου, όσο και δυσεύρετου ακινήτου και φυσικά το γεγονός ότι πρόκειται για μια επένδυση υψηλών προδιαγραφών που είναι πλήρως λειτουργική, καθιστούν την συγκεκριμένη επένδυση ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ως Everty Greece βλέπουμε το μέλλον με φιλοδοξία.»

To Iconic Santorini, αποτελεί τη δεύτερη τοποθέτηση της Everty στη χώρα από την αρχή του 2021 με την πρώτη τοποθέτηση να αφορά στο έργο Petrothalassa Villas στην Ερμιονίδα της Πελοποννήσου σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos & Partners και βραβευμένο στο πλαίσιο των German Design Awards.

Οι δύο επενδύσεις εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την τοποθέτηση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην εγχώρια αγορά premium γραφείων και στη φιλοξενία, εντός της επόμενης τετραετίας. H Everty, μια εξωστρεφής εταιρεία με σαφή προσανατολισμό και δυναμική αναπτυξιακή πορεία αναζητά συνεχώς νέες επενδυτικές ευκαιρίες με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμης υπεραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων. Στόχος της εταιρείας η απόκτηση ακινήτων που θα της προσφέρουν σταθερή και μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση.

Η Everty είναι μέλος τους Ομίλου YNV, ενός κονσόρτιουμ πολυεθνικών ομίλων που επενδύει και δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς παγκοσμίως, από την τεχνολογία και την εκπαίδευση έως την φιλοξενία και το real estate. Με μακρά παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, με σημαντικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία και την Κύπρο, επιλέγει την Ελλάδα ως χώρα με προοπτική για μελλοντική ανάπτυξη.