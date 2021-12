Four Seasons Private Jet 2023: Τα νέα ταξίδια απαντούν στη ζήτηση- από την Αθήνα η έναρξη

Καθώς οι ταξιδιώτες ανυπομονούν να ξεκινήσουν τις πολυαναμενόμενες ταξιδιωτικές τους περιπέτειες, η κορυφαία εταιρεία πολυτελούς φιλοξενίας Four Seasons Hotels and Resorts ανακοίνωσε τα ταξίδια που θα πραγματοποιήσει το Private Jet το 2023, με τίτλο African Wonders για οικογένειες, διάρκειας 13 ημερών και Timeless Encounters, διάρκειας 24 ημερών.

Σχετικά, ο κ. Christian Clerc, Πρόεδρος, Global Operations της Four Seasons, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το συντριπτικό ενδιαφέρον για το Private Jet δεν αποτελεί μόνο απόδειξη για σταθερή ζήτηση, αλλά υπογραμμίζει και την επιθυμία για απρόσκοπτη εξυπηρέτηση που δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια, σε αυτή τη νέα εποχή των πολυτελών ταξιδιών.

Με υψηλή ζήτηση και πρωτοφανή ρυθμό πώλησης, τα επιμελημένα δρομολόγια θα επιτρέψουν στους επιβάτες του Four Seasons να εξερευνήσουν απρόσκοπτα μία μεγάλη λίστα προορισμών, χωρίς το άγχος των πολλαπλών εμπορικών πτήσεων και των καθυστερήσεων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των διακοπών για οικογένειες περιλαμβάνει 13 ημέρες, ιδανικά επιλεγμένες κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, ενώ το πρόγραμμα των 24 ημερών προσφέρει στους ταξιδιώτες απεριόριστες επιλογές προορισμών και εμπειριών. Οι ταξιδιώτες θα πραγματοποιήσουν συναρπαστικές εκδρομές που περιλαμβάνουν από την άγρια ζωή στη Ρουάντα μέχρι τις αρχαίες πυραμίδες της Αιγύπτου, προσφέροντας ένα πλούσιο μείγμα φυσικών θαυμάτων και αστικών περιπετειών. Το πρώτο ταξίδι έχει προγραμματιστεί από τις 28 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 9 Ιανουαρίου 2023 και προς το παρόν υπάρχει μόνο στη λίστα αναμονής, ενώ το δεύτερο ταξίδι θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2023.

Στα νέα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνονται και οι εξής διαδρομές:

1 – 13 Αυγούστου 2023 - Αθήνα, Ελλάδα, το ταξίδι ξεκινάει από την Ακρόπολη. Στη συνέχεια: Πυραμίδες, Αίγυπτος (ημερήσια εκδρομή) – Σερενγκέτι, Τανζανία – Μαυρίκιος – Ρουάντα – Victoria Falls, Ζάμπια (ημερήσια εκδρομή) – Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική.

17 Απριλίου – 10 Μαΐου 2023 – Οάχου, ΗΠΑ – Μπόρα Μπόρα – Σίδνεϊ, Αυστραλία – Μπαλί, Ινδονησία – Τσιάνγκ Μάι ή Τσιάνγκ Ράι, Ταϊλάνδη – Ταζ Μαχάλ, Ινδία (ημερήσια εκδρομή) – Ντουμπάι, ΗΑΕ – Φλωρεντία, Ιταλία – Λονδίνο, Αγγλία

3 έως 26 Μαρτίου 2023 – Σιάτλ, ΗΠΑ – Κιότο, Ιαπωνία – Χόι Αν, Βιετνάμ – Μαλδίβες – Σερενγκέτι, Τανζανία – Μαρακές, Μαρόκο – Βουδαπέστη, Ουγγαρία – Αγία Πετρούπολη, Ρωσία – Παρίσι, Γαλλία

Όλα τα δρομολόγια του 2022 και του 2023 θα πραγματοποιηθούν στο νέο Private Jet της Four Seasons. Το νέο αεροσκάφος Airbus A321neo-LR έχει προσαρμοστεί πλήρως στις αυστηρές προδιαγραφές της Four Seasons, ενώ το εσωτερικό των 48 θέσεων έχει διαμορφωθεί για ακόμα μεγαλύτερη άνεση με όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο για τους επισκέπτες, ώστε να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. Κατά την επίσκεψη σε απομακρυσμένους προορισμούς, οι επισκέπτες θα διαμείνουν σε πολυτελή καταλύματα που επιλέγονται από την ομάδα Four Seasons.

Επιπλέον, δίνοντας προβάδισμα στην ασφάλεια, η Four Seasons σε συνεργασία με την TCS World Travel και σε συμμόρφωση με το ενισχυμένο παγκόσμιο πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας Lead With Care, φροντίζει πρωτίστως για την ασφάλεια και την υγεία κάθε επισκέπτη και υπαλλήλου της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιατρικό προληπτικό έλεγχο κάθε επιβάτη, υπαλλήλου της Four Seasons και μέλους του πληρώματος πτήσης πριν από την έναρξη κάθε δρομολογίου, ενώ ιατρός συνοδεύει τους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.