Νέες Χριστουγεννιάτικες Ξενοδοχειακές Συλλογές έρχονται αυτόν τον Δεκέμβριο στο Travel by Interest, για να αναζωογονήσουν το εορταστικό πνεύμα!

Ο κόσμος προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα, το ίδιο και το Travel by Interest, παρουσιάζοντας μια σειρά από Χριστουγεννιάτικες Ξενοδοχειακές Συλλογές που θα βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να μπουν σε διάθεση για γιορτινά ταξίδια!

Βρισκόμαστε επίσημα στον μήνα που όλοι αρχίζουν να αναζητούν μέρη για να επισκεφτούν τα Χριστούγεννα και λέξεις-κλειδιά (keywords) όπως “christmas hotels”, “best christmas vacations”, “christmas hotel packages” και “Christmas resorts”, αποτελούν κορυφαίες τάσεις στις μηχανές αναζήτησης. Προφανώς, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για το Travel by Interest να παρουσιάσει τις Χριστουγεννιάτικες Ξενοδοχειακές Συλλογές του, οι οποίες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το πιο όμορφο κατάλυμα για τις επερχόμενες διακοπές τους.

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά για τα Χριστούγεννα

Χριστούγεννα στο βουνό ή Χριστούγεννα στη θάλασσα; Καθώς πλησιάζει η περίοδος των γιορτών, όλοι έχουμε αρχίσει να κάνουμε σχέδια για το πού θα περάσουμε τα πρώτα μας covid-free Χριστούγεννα. Το Travel By Interest πραγματοποίησε την καθιερωμένη μηνιαία έρευνα αναζήτησης των πιο δημοφιλών λέξεων-κλειδιών (keywords), για να ανακαλύψει τι αναζητούν οι ταξιδιώτες για την εορταστική περίοδο. Όπως προκύπτει από τις περισσότερες από 6.000 μηνιαίες αναζητήσεις για «christmas lodges», ο κόσμος έχει αναμφίβολα διάθεση για γιορτινές εξορμήσεις. Επιπλέον, τους τελευταίους 3 μήνες παρατηρείται αύξηση από 125% έως 175% στην αναζήτηση των όρων «best places to go for christmas” και “christmas holidays ideas” αντίστοιχα. Όσον αφορά τις πιο στοχευμένες αναζητήσεις, περίπου 400 χρήστες ανά μήνα αναζητούν “best places to see snow in December” και “family christmas vacation ideas”, ενώ 320 χρήστες επιθυμούν να ανακαλύψουν τους πιο “warm christmas destinations”.

Ποιες Χριστουγεννιάτικες Ξενοδοχειακές Συλλογές έχουν δημιουργηθεί από το TBI

Έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ταξιδιωτών, οι οποίοι αναζητούν τον καταλληλότερο τρόπο να περάσουν τις διακοπές τους, αλλά και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σε λέξεις-κλειδιά (keywords), το TBI έχει ήδη δημιουργήσει πολλές Ξενοδοχειακές Συλλογές που σκοπεύουν να καλύψουν κάθε προτίμηση και ανάγκη!

Μερικές από τις υπάρχουσες, αλλά συνεχώς εμπλουτιζόμενες, Χριστουγεννιάτικες Ξενοδοχειακές Συλλογές του TBI είναι:

Επιπλέον, καθώς οι τουριστικές απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς, και εμφανίζονται νέες ανάγκες, οι TBI Travel Experts έχουν προγραμματίσει να δημιουργήσουν μερικές ακόμη Ξενοδοχειακές Συλλογές έως το τέλος του Νοεμβρίου. Μερικές από αυτές είναι:

5-star hotels in Europe for luxurious Christmas holidays

Hotels in the most romantic Christmas destinations

Hotels in snowy Christmas destinations

Hotels for the perfect family Christmas vacations

Εάν θεωρείτε ότι το κατάλυμά σας μπορεί να ξεχωρίσει στις Ξενοδοχειακές Συλλογές του TBI, μπορείτε να κάνετε Δωρεάν Εγγραφή πατώντας εδώ. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και για ενίσχυση των απευθείας κρατήσεών σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απευθείας διασύνδεση του booking engine σας με το Travel by Interest καθώς και το Visit Website button ή ακόμα και την Top of the List εμφάνιση στις συλλογές που επιθυμείτε. Για πληροφορίες και ερωτήσεις ή για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα αναβαθμισμένα features του Travel by Interest, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο +30 21 0324 5142 ή μέσω email στο hotels@travelbyinterest.com.