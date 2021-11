Το Sani Resort βραβεύεται με το Παγκόσμιο Βραβείο για Χαμηλές Εκπομπές Διοξειδίου Άνθρακα

To Sani Resort ανακοινώνει με περηφάνια ότι έλαβε το παγκόσμιο βραβείο για τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα “2021 Global Award for Low-Carbon Ecological Scenic Spot”, μέσω της επιτροπής των βραβείων «Sustainable Cities And Human Settlements Awards» (SCAHSA). Ο θεσμός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μεταξύ άλλων παγκοσμίου κύρους οργανισμών, δραστηριοποιείται ανάμεσα σε αρκετές χώρες και οργανισμούς.

Τα εν λόγω βραβεία επικεντρώνονται στην στήριξη των στόχων αειφόρας ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, κατά συνέπεια το Sani Resort λαμβάνοντας αυτή τη διάκριση καταδεικνύει τη διαρκή πρόοδο και προσπάθεια για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Οι νικητές ανακοινώθηκαν στην διαδικτυακή τελετή των Βραβείων την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου στα πλαίσια ενός τριήμερου διαδικτυακού event.

Η επιτροπή των Sustainable Cities And Human Settlements Awards ανέφερε χαρακτηριστικά: « Το Sani Resort αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση με την επίτευξη 100% χρήσης της ενέργειας του από ανανεώσιμες πηγές και της ανάδειξής του ως το πρώτο resort στην Ελλάδα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Το Sani Resort περιβάλλεται από ένα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και έχει καινοτομήσει μέσα από τις πρωτοβουλίες αειφορίας στα πλαίσια του προγράμματος Sani Green, όπως την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης και την εξεύρεση βιοδιασπώμενων εναλλακτικών, την ανακύκλωση νερού και λήψη μέτρων για την αποδοτική χρήση νερού.

Ακόμα, έχει συνδράμει στην προστασία της πανίδας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας της περιοχής. Στους τομείς δράσης του συγκαταλέγονται η τοποθέτηση πράσινων οροφών στα κτίρια του resort, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και η ενθάρρυνση των επισκεπτών, των κοινοτήτων και των τοπικών οργανώσεων σε πράσινες δράσεις. Συνολικά, το Sani Resort έχει συντελέσει σημαντικά στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής και στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού.»

Το βραβείο κατοχυρώνει την ανάδειξη του Sani Resort ως έναν από τους κορυφαίους αειφόρους προορισμούς στον κόσμο, όχι μόνο χάρη στο μαγευτικό φυσικό του περιβάλλον με 4.000 στρέμματα φυσικής ομορφιάς , 7χλμ αμμώδων παραλιών, 20χλμ δασικών μονοπατιών και 1.100 στρέμματα του υδροβιότοπου της Σάνης αλλά και χάρη στην αφοσίωση και συνεχή δέσμευση για διατήρηση αυτού του μοναδικού φυσικού πλούτου μέσω του προγράμματος Sani Green.

Μέσα από το πρόγραμμα Sani Green και μια πληθώρα δράσεων και πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιό του, το Sani Resort έχει υιοθετήσει τις αξίες της αειφορίας εφαρμόζοντας φιλόδοξες και καινοτόμες δράσεις που ενισχύονται ακόμα περισσότερο με το πρόγραμμα Zero Carbon Footprint project. Με στόχο να συνεισφέρει αποφασιστικά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, έχει δρομολογήσει, με ορίζοντα τεσσάρων ετών, μια σειρά προγραμμάτων που θα περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα εντείνουν τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα αντισταθμίσουν όσες εκπομπές υπολείπονται.

Το 2020, το Sani Resort έγινε με επιτυχία το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (carbon neutral), καθώς ισορρόπησε τις συνολικές εκπομπές του στο μηδέν μέσω αντιστάθμισης, ενώ από το 2019 χρησιμοποιεί ήδη 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης.

Με την καθοδήγηση της Διευθύντριας Αειφορίας & Εταρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελένης Ανδρεάδη, το Sani Resort πέτυχε τη μείωση κατανάλωσης νερού κατά 48% στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, τη μείωση πλαστικών μιας χρήσης κατά 80% και ποσοστά ανακύκλωσης που ξεπερνούν το 90%. Επιπλέον, στα πλαίσια του προγράμματος Sani Green προστατεύει την τοπική βιοποικιλότητα και ενισχύει τις τοπικές κοινότητες με την χρησιμοποίηση τοπικών προϊόντων και τη στήριξη περισσότερων από 35 τοπικών οργανώσεων. Ο επόμενος τριπλός στόχος αειφορίας του Sani Resort είναι το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2030 καθώς και η μηδενική χρήση πλαστικών και τα μηδενικά απόβλητα μέχρι το 2024.

Sani Resort

To Sani Resort είναι ένα διεθνώς κορυφαίο πολυτελές θέρετρο, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα ξενοδοχεία πέντε αστέρων (Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes). Βρίσκεται στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον 1.000 στρεμμάτων περιστοιχισμένο από πευκοδάση και απαράμιλλης ομορφιάς παραλίες.

Για πάνω από 50 χρόνια έχει θέσει το μέτρο σύγκρισης στον τομέα των πολυτελών διακοπών στην Ευρώπη, προσφέροντας κορυφαίου επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ολοένα εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών του, όπως πάνω από 40 επιλογές εστιατορίων και χώρων χαλάρωσης, παγκόσμιου κύρους αθλητικές εγκαταστάσεις και ακαδημίες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το Rafa Nadal Tennis Centre, το Bear Grylls Survival Academy και το Chelsea FC Foundation, θαλάσσια σπορ και πάρκα αναψυχής, πέντε spa παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών περιποίησης, ένα σύγχρονο συγκρότημα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και μια ιδιωτική μαρίνα με μοναδικά εστιατόρια και καταστήματα. To Sani επίσης φιλοξενεί δύο παγκοσμίως γνωστές διοργανώσεις, το Sani Festival και το Sani Gourmet.

Τη διοίκηση του Sani Resort ασκούν ως co-managing partners οι κκ. Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με τη στήριξη κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων.