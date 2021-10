Lesante Cape: Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο της Ζακύνθου που εντάχθηκε στα Leading Hotels of the World

Με το άνοιγμά του να έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2022, το Lesante Cape Resort & Villas είναι η τελευταία προσθήκη στη συλλογή των ξενοδοχείων Lesante στη Ζάκυνθο, μια πολυτελής συλλογή από βίλες και σουίτες που αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στο νησί, αφού αποτελεί το δεύτερο ξενοδοχείο της Lesante Collection που αναγνωρίστηκε επίσημα ως ένα από τα The Leading Hotels of the World, στις 22 Οκτωβρίου 2021. Η νεότερη προσθήκη του ομίλου φέρει πλέον την υπογραφή των Leading Hotels of the World, υποσχόμενη στους ταξιδιώτες εμπειρίες και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης.

Το Lesante Cape είναι ένα 5-άστερο resort και spa στο Ακρωτήρι της Ζακύνθου. Μόνο 2χλμ μακριά από την πρωτεύουσα, το Lesante Cape είναι μια υψηλού επιπέδου συλλογή από σουίτες και βίλες στη μαγευτική ύπαιθρο της Ζακύνθου. Το ξενοδοχείο διαθέτει υπηρεσίες spa, γαστρονομικές επιλογές υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε πολλά αγαπημένα αξιοθέατα του νησιού. Το Lesante Cape είναι η τρίτη προσθήκη στη Lesante Collection, η οποία περιλαμβάνει τα Lesante Classic και Lesante Blu, επίσης στη Ζάκυνθο.

Με το Lesante Cape, ο όμιλος κάνει το επόμενο βήμα επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε μια αγορά απαιτητικών ταξιδιωτών, με στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη για αυθεντικές, πολιτισμικά συναρπαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Mετά το Lesante Blu, είναι το δεύτερο resort της Lesante Collection που λαμβάνει τη διαπίστευση των Leading Hotels.