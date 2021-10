Accor: Επαναπροσδιορίζει την ιδιοκτησία σπιτιού με μια εντυπωσιακή συλλογή branded residences σε όλο τον κόσμο

Η Accor, κορυφαίος όμιλος φιλοξενίας παγκοσμίως που διαθέτει ένα από τα πιο ποικίλα και πλήρως ενσωματωμένα οικοσυστήματα φιλοξενίας στον κλάδο, έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης στον δυναμικό τομέα των branded residences. Ο όμιλος λειτουργεί 35+ branded residences σε όλο τον κόσμο και αναπτύσσει ενεργά άλλα 80+ projects κάτω από 16 brands -από το ανώτερο επίπεδο της luxury αγοράς έως τα premium και midscale brands, με έναν αυξανόμενο αριθμό από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες lifestyle προτάσεις. Ένα νέο website, που λανσαρίστηκε πρόσφατα, παρουσιάζει την εντυπωσιακή συλλογή branded residences του Ομίλου στo accor-residences.com.

The OWO Residences by Raffles

“Η δραστηριότητα της Accor στον τομέα των hotel-branded κατοικιών είναι ένα τέλειο παράδειγμα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ισχυρής προσπάθειας του Ομίλου να ηγηθεί του κλάδου σε κάθε εγχείρημα στο οποίο εμπλέκεται”, δήλωσε ο Jeff Tisdall, SVP of Development, Residential and Extended Stay, Accor. “Τα brands της Accor όπως το Raffles και το Fairmont παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των branded residences εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Χάρη σε αυτούς τους πρωτοπόρους, καταφέραμε να εφαρμόσουμε την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε “εισάγοντας” ιδιωτικές κατοικίες σε μια σειρά των brand μας τα τελευταία χρόνια. Η Accor προσφέρει τώρα το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο branded residences του κλάδου, εισάγοντας νέα, εμπνευσμένα οράματα για την ιδιοκτησία σπιτιού σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών”.

Το ποικίλο χαρτοφυλάκιο branded residences της Accor διαθέτει ιδιωτικά διαμερίσματα, βίλες και σαλέ που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται και εξυπηρετούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ενός εκ των παγκοσμίως αναγνωρισμένων εμπορικών brands. Τα περισσότερα από τα branded residences της Accor βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία με ένα από τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η Accor, αν και τα αυτόνομα residential projects επίσης αυξάνονται. Τα branded residences συνδυάζουν την αποκλειστικότητα και την άνεση της πολυτέλειας, με μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών ξενοδοχείου on-demand. Στις τοποθεσίες των resorts, οι αγοραστές των branded residences έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα δειαχειριζόμενο πρόγραμμα ενοικίασης, επωφελούμενοι του εισοδήματος από την ενοικίαση για όσο καιρό δεν απολαμβάνουν οι ίδιοι το σπίτι τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021 από τη Savills International Development Consultancy, ο τομέας των branded residences φαίνεται ότι θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά του και θα συνεχίσει την αξιοσημείωτη πορεία ανάπτυξής του. Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των branded residences αυξήθηκε κατά 230%, προσθέτοντας περισσότερες από 50.000 μονάδες σε 356 σχήματα. Εν τω μεταξύ, η Global Buyer Survey 2021 της Knight Frank αποκάλυψε ότι το 39% των αγοραστών στο κομμάτι του residential real estate θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για μια hotel branded ιδιοκτησία, αναφέροντας τις υπηρεσίες και τις ανέσεις ως το κύριο κίνητρο.

“Είναι μια συναρπαστική περίοδος, καθώς βλέπουμε μια αυξανόμενη προτίμηση μεταξύ κατασκευαστών και ιδιοκτητών ξενοδοχείων για έργα που συνδυάζουν το ξενοδοχείο με ένα τμήμα ιδιωτικής κατοικίας. Οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε ακίνητα τα οποία θα διαχειρίζονται αξιόπιστα ξενοδοχειακά brands, ξέροντας ότι θα έχουν επίσης πρόσβαση σε μια μοναδική ατμόσφαιρα και εμπειρίες", δήλωσε η Agnès Roquefort, Chief Development Officer της Accor. “Ένας βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της Accor είναι να επιταχύνουμε την επέκταση του portfolio των branded residences, με τα σωστά projects στις σωστές αγορές".

Ένα από τα πολυαναμενόμενα ακίνητα - ναυαρχίδες της Accor είναι το Raffles London στο The OWO και το The OWO Residences by Raffles, τα οποία θα ανοίξουν ως ένα νέο σύμβολο της παγκόσμιας φιλοξενίας και πολυτελούς διαβίωσης. Χωρίς κανένα να είναι ίδιο με το άλλο, αναπτύσσονται ογδόντα πέντε exclusive residences εντός του ιστορικού κτηρίου Grade II*, του άλλοτε Old War Office στο Λονδίνο - ένα υπέροχο τοπόσημο που βρίσκεται ανάμεσα στα παλάτια της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και τις αίθουσες της βρετανικής κυβέρνησης. Κλειστό στο κοινό για περισσότερο από έναν αιώνα, το OWO έχει βιώσει μια δραματική μεταμόρφωση τα τελευταία πέντε χρόνια, προκειμένου να δημιουργηθεί το πρώτο ξενοδοχείο Raffles της πρωτεύουσας με 120 δωμάτια και σουίτες, μια συλλογή από 11 εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ και ένα συναρπαστικό spa.

"Στα The OWO Residences by Raffles, οι ιδιοκτήτες των κατοικιών θα έχουν το προνόμιο να ζουν σε μια σπάνια τοποθεσία, έχοντας το πλεονέκτημα να έχουν ένα παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο στο κατώφλι τους, ενώ απολαμβάνουν τh γαλήνια ιδιωτικότητα του να είναι στο σπίτι τους", δήλωσε ο Stephen Alden, CEO της Raffles & Orient Express. "Στόχος μας είναι να απογειώσουμε την residential εμπειρία. Είτε πρόκειται για ένα ιδιωτικό δείπνο από έναν αγαπημένο σεφ είτε για μια bespoke συνάντηση με έναν σύμβουλο τέχνης, ή μία ξαφνική επιθυμία για μαρτίνι τα μεσάνυχτα - οι Raffles Butlers και η αφοσιωμένη ομάδα concierge θα προσφέρουν στους κατοίκους όλη τη θρυλική ζεστασιά και τη διαισθητική εξυπηρέτηση που έχουν γνωρίσει, αγαπήσει και στην οποία βασίζονται οι γενιές των καλεσμένων των Raffles”.

Εκτός από την ηγετική της θέση παγκοσμίως σε branded residences και πολυτελή φιλοξενία, η Accor έχει καθιερώσει μια δεσπόζουσα θέση στον τομέα της lifestyle φιλοξενίας μέσω του κοινού εγχειρήματός της με την Ennismore. Με περισσότερα από δώδεκα lifestyle brands πλέον στη συλλογή της, η Ennismore έχει επτά residential projects σε λειτουργία με άλλα 17 υπό κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων projects κάτω από κορυφαία brands όπως το Mondrian και το SLS.

“Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από τις ευκαιρίες ανάπτυξης στις οποίες διασταυρώνονται τα branded residences και τα lifestyle brands μας", δήλωσε ο Gaurav Bhushan, Co-CEO της Ennismore. “Εξ ορισμού, ένα lifestyle brand προσφέρει ολιστικό στιλ, κουλτούρα και αξίες που διαπερνούν ολόκληρη την εμπειρία των επισκεπτών από τον ύπνο έως την κοινωνικοποίηση, κάτι που κάνει τα residences σε brands όπως το SLS, το SO/ και το Mondrian τόσο συναρπαστικά ως μέρη που οι επισκέπτες θέλουν να ζήσουν, να δουλέψουν και να διασκεδάσουν”.

Τα ακίνητα που έχουν προβληθεί στον Τύπο από τα branded residences portfolios της Accor και της Ennismore περιλαμβάνουν:

Branded Residences - Accor

• Το Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, που ανοίγει το 2022, θα γράψει διεθνή και τοπική ιστορία ως η πρώτη ιδιοκτησία μικτής χρήσης στη Βόρεια Αμερική για το περίφημο brand Raffles Hotels & Resorts, γράφοντας ταυτόχρονα μια νέα ιστορία για τη φιλοξενία και τη βιομηχανία ακινήτων της Βοστόνης. Προσφέροντας μια πρωτόγνωρη ξενοδοχειακή και residential εμπειρία στην καρδιά του Back Bay, το Raffles Boston διαθέτει 146 branded residences, 147 δωμάτια και 16 ξεχωριστούς κοινόχρηστους χώρους.

• Τα Fairmont Century Plaza Residences αποτελούν μέρος ενός πολιτιστικού τοπόσημου στην καρδιά του Λος Άντζελες, ένα σύγχρονο σύμβολο μιας λαμπερής ιστορίας που περιλαμβάνει τη φιλοξενία των πλούσιων και διάσημων. Οι μονοκατοικίες και τα αρχοντικά που σχεδιάστηκαν από τον Yabu Pushelberg βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο, το οποίο άνοιξε κερδίζοντας τις εντυπώσεις τον Σεπτέμβριο του 2021 και διαθέτει Fairmont Concierge διαμονή και 24ωρη υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας. Το Lumière προσφέρει στους κατοίκους του γευστικές προτάσεις σε καλιφορνέζικο στιλ, ενώ το The Bar at Century Plaza είναι σημείο συνάντησης για τους γευσιγνώστες και τους trendsetters της πόλης.

• Το MGallery Residences MontAzure Lakeside είναι το πρώτο branded residences project της Accor στην Ταϊλάνδη. Οι κάτοικοι μπορούν να επιλέξουν από 236 ευρύχωρα στούντιο ή residences ενός υπνοδωματίου, με επιλογές συνδυασμού για τη δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων. Σχεδιασμένο να ανοίξει το 2023, το ακίνητο βρίσκεται εντός του MontAzure, το οποίο καλύπτει 720 στρέμματα από το βουνό ως τη θάλασσα στην ακτή του ηλιοβασιλέματος του Πουκέτ στον κόλπο Kamala.

• Το Pullman Residences Newton της Σιγκαπούρης έχει ύψος 30 ορόφων και βρίσκεται σε μια από τις πιο διάσημες διευθύνσεις της πόλης προσφέροντας εκπληκτική θέα στον ορίζοντα και στον λόφο Bukit Timah. Μετά το επερχόμενο άνοιγμα του το 2023, οι κάτοικοι θα ζήσουν σε αληθινό στιλ Pullman, με τους εκπροσώπους της υπηρεσίας club lounge να τους βοηθούν να τα έχουν όλα, από το να οργανώσουν τη βόλτα του σκύλου τους έως το καθαριστήριο, την καθαριότητα του σπιτιού και το φαγητό, τις προσωπικές αγορές, την προσωπική προπόνηση, την ιδιωτική μεταφορά και πολλά άλλα. Ένα πακέτο «While You Are Away» υπηρεσιών χαλαρώνει τους κατοίκους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Branded Residences - Ennismore

• Το SLS Dubai Hotel & Residences είναι ένα από τα κορυφαία ακίνητα της Ennismore και το ψηλότερο ξενοδοχείο και residency στην περιοχή, με ύψος 75 ορόφων. Προβάλλοντας τη σύγχρονη τέχνη, με κομψές πινελιές και εξαιρετικές συσκευές, το SLS Dubai διαθέτει 254 εξαιρετικά σχεδιασμένα δωμάτια ξενοδοχείου, 321 ξενοδοχειακά διαμερίσματα για παρατεταμένη διαμονή και 371 αριστοκρατικές κατοικίες. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα νιώσουν ότι βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου χαλαρώνοντας στις δύο υπέροχες infinity πισίνες στον τελευταίο όροφο, που προσφέρουν μια ασύγκριτη θέα 360 μοιρών στο Ντουμπάι. Οι πισίνες είναι από τις υψηλότερες όχι μόνο στο Ντουμπάι, αλλά παγκοσμίως.

• Το SO/ Kuala Lumpur Hotel & Residences θα είναι το πρώτο lifestyle branded residence της Ennismore στην Ασία κατά την έναρξή του το 2023. Οι 590 κατοικίες του project ενώνουν 207 δωμάτια ξενοδοχείων ως μέρος ενός μεγάλης κλίμακας μικτής χρήσης ακινήτου με χώρους γραφείων, εμπορικό κέντρο και δύο επιπλέον πολυτελή ξενοδοχεία με κατοικίες. Το SO/ έχει τις ρίζες του στον κόσμο της μόδας, επιδεικνύοντας ζωντανή προσωπικότητα και avant-garde στιλ. Το SO/ καλεί όλους να “πάρουν θέση” στην πρώτη σειρά, προσελκύοντας έναν κομψό ταξιδιώτη που αναζητά έναν designer προορισμό.

• Το Mondrian Residences Gold Coast είναι μέρος του Ennismore και του πρώτου project Mondrian Residences στην Αυστραλία. Νωρίτερα το 2021, η προσφορά κατοικιών έσπασε τα ρεκόρ πωλήσεων καθώς και οι 84 κατοικίες πωλήθηκαν εντός 6 μηνών από την κυκλοφορία τους κατά τη διάρκεια μιας έντονης περιόδου κατά την οποία η ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά τις διαθέσιμες κατοικίες. Τα ειδικά σχεδιασμένα διαμερίσματα αποτελούν μέρος μιας εκπληκτικής νέα ιδιοκτησίας παράλληλα με το πολυτελές ξενοδοχείο Mondrian Gold Coast.

H Αccor, αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως και αποτελείται από περισσότερες από 5.200 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 χώρες. Ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο ποικίλα και πλήρως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα φιλοξενίας το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 40 πολυτελή και premium brands, μεσαίας κλίμακας και οικονομικές προτάσεις, venues ψυχαγωγίας και διασκέδασης, εστιατόρια και bars, branded ιδιωτικές κατοικίες, shared accommodation properties, υπηρεσίες concierge, co-working spaces και άλλα. H ασύγκριτη θέση της Accor στη lifestyle φιλοξενία - μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της βιομηχανίας του τουρισμού- καθοδηγείται από την Ennismore, μια δημιουργική εταιρεία φιλοξενίας με ένα παγκόσμιο portfolio επιχειρηματικών και founder-built brands με έναν σκοπό στον πυρήνα τους. Η Accor διαθέτει επίσης ένα απαράμιλλο χαρτοφυλάκιο ξεχωριστών brands και περίπου 260.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Περισσότερα από 68 εκατ. μέλη επωφελούνται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταμοιβής ALL - Accor Live Limitless - το οποίο παρέχει ένα εύρος ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών. Μέσω του προγράμματος Planet 21 – Acting Here καθώς και των πρωτοβουλιών Accor Solidarity, RiiSE και ALL Heartist Fund ο Όμιλος είναι επικεντρωμένος στην ενίσχυση του θετικού αντίκτυπού του στην κοινωνία μέσω της επιχειρηματικής ηθικής, του υπεύθυνου τουρισμού, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της διάδρασης με την τοπική κοινότητα, της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής. Η Accor SA, η οποία ιδρύθηκε το 1967, εδρεύει στη Γαλλία και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris (κωδικός ISIN: FR0000120404) και στην αγορά OTC (Ticker: ACRFY) στις Ηνωμένες Πολιτείες.