Four Seasons: Πράσινη ενέργεια μέσω ηλιακής εγκατάστασης στις Σεϋχέλλες

Την πράσινη ενέργεια υιοθετεί το νησί-θέρετρο Four Seasons Resort Seychelles στο Desroches, μέσω της έναρξης λειτουργίας μίας πρωτοποριακής ηλιακής εγκατάστασης που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ηλιακό σταθμό των Σεϋχελλών.

Το 85% της ενέργειας του θέρετρου, είναι ηλιακή, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια σειρά πρωτοβουλιών βιωσιμότητας που θα μειώσουν την παραγωγή άνθρακα κατά περισσότερους από 3.200 τόνους ετησίως, που ισοδυναμεί με την ενέργεια που χρησιμοποιούν 385 νοικοκυριά ανά δωδεκάμηνο.

Μια νησιωτική δέσμευση για βιωσιμότητα

Το Four Seasons Resort Seychelles στο νησί Desroches, το μοναδικό θέρετρο στο κοραλλιογενές νησί μήκους 6,5 χιλιομέτρων του συμπλέγματος, προμηθεύεται επίσης φρούτα, λαχανικά και ποικιλία φρέσκων προϊόντων από το αγρόκτημα του νησιού, το οποίο εκτείνεται σε 2.500 τ.μ. εύφορης γης και σύντομα θα επεκταθεί σε 10.000 τ.μ., ώστε να επιτρέψει στο resort να προμηθεύεται τελικά τουλάχιστον το 70% όλων των φρούτων και λαχανικών απευθείας από το νησί, με 35 τόνους αγροτικών προϊόντων να έχουν ήδη παραγγελθεί για το 2022. Σχετικά, ο κ.Ο Nick Solomon, διευθυντής του Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι για την προμήθεια φρέσκων προϊόντων απαιτούνται κανονικά 8 πτήσεις εσωτερικού, ήτοι 460 χιλιόμετρα μετ 'επιστροφής από το Μαέ, απαιτώντας 6.800 λίτρα καυσίμου. Με την προγραμματισμένη επέκταση στο αγρόκτημα, το θέρετρο αυξάνει τη δέσμευσή του για προϊόντα τοπικής καλλιέργειας, επιτρέποντάς του να ενσωματώνει περισσότερα βιολογικά πιάτα στα μενού των εστιατορίων του, ενώ παράλληλα συνεχίζει να περιορίζει τον αριθμό των εσωτερικών πτήσεων που απαιτούνται.