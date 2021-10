Κοινοπραξία Accor και Ennismore

Το πάντρεμα της τεχνογνωσίας της Ennismore στη δημιουργία brands μέσω δημιουργικών αφηγημάτων, σχεδίασης και αυθεντικών εμπειριών, με την πλούσια γνώση της Accor στα μεγέθη, στην ανάπτυξη και στη διανομή δικτύου, σηματοδοτεί η νέα κοινοπραξία μεταξύ των δύο εταιρειών, Accor και Ennismore . Ειδικότερα, η Accor γίνεται ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της νέας εταιρείας με το 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου και ο Sharan Pasricha με συμμετοχή 33,33%.

Ταυτόχρονα, η Accor ενοποιεί τα παλαιότερα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία σε μια ξεχωριστή δομή που δημιουργήθηκε με κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Keys REIM ως πλειοψηφικός μέτοχος με 51%, ενώ οι θυγατρικές Accor και Ennismore κατέχουν και οι δύο 24,5%.

Ο Sharan Pasricha, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος και ο Gaurav Bhushan, διευθύνων σύμβουλος, θα ηγηθούν της εταιρείας που θα λειτουργεί αυτόνομα, αποτελούμενη από 14 brands ξενοδοχείων και συνεργατών και μια συλλογή από περισσότερους από 150 χώρους, όπως χώρους πολιτισμού, εστιατόρια και προορισμούς νυχτερινής διασκέδασης.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σήμερα 87 ακίνητα διαχείρισης παγκοσμίως, με επιπλέον 141 ξενοδοχεία διαχείρισης σε διάφορες περιοχές, που λειτουργούν υπό brands, όπως 21c Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO & JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE and Working From.

Μεταξύ άλλων, η ομάδα της Ennismore απαρτίζεται από δημιουργούς εντός και εκτός της βιομηχανίας-συμπεριλαμβανομένου ενός δημιουργικού στούντιο, μιας πλήρως ενσωματωμένης πλατφόρμας εστιατορίων και μπαρ και ενός ψηφιακού εργαστηρίου καινοτομίας προϊόντων και τεχνολογίας, που μαζί ανακαλύπτουν και δημιουργούν brands.