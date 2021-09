Ξενοδοχεία | Νέα πνοή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το εμβληματικό ΟΝ Residence

Τα φώτα στο ιστορικό «Όλυμπος Νάουσα» ετοιμάζονται να ανάψουν ξανά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και η Θεσσαλονίκη υποδέχεται όχι μόνο το θρυλικό εστιατόριο που φέρει τη λάμψη μιας άλλης εποχής, αλλά και ένα μοναδικό ξενοδοχείο που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες στο luxury hospitality της συμπρωτεύουσας.

Ένα αληθινό στολίδι της Παλιάς Παραλίας με απρόσκοπτη θέα στον Θερμαϊκό, το ON Residence σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Tor Hotel Group, που συνδέεται άρρηκτα με τον χώρο της φιλοξενίας από το 1925. Επιπλέον, η λειτουργία του αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης στην τουριστική αγορά της βορείου Ελλάδας από τη Grivalia Hospitality. Το project αποτελεί μια σύμπραξη των δύο εταιρειών, με το ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το αγαπημένο εστιατόριο «Όλυμπος Νάουσα», επίκεντρο της κοσμικής Θεσσαλονίκης επί δεκαετίες, ήταν αγαπημένο στέκι για επιφανείς προσωπικότητες και πολιτικούς όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν και πολλοί ακόμη, μέχρι το κλείσιμό του στα μέσα του ’90.

«Το ‘Όλυμπος Νάουσα’ επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το όραμά μας να αναβιώσουμε το ιστορικό εστιατόριο, αλλά και να δημιουργήσουμε μαζί με την οικογένεια Τορνιβούκα ένα ξενοδοχειακό προορισμό απαράμιλλης ομορφιάς και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ολοκληρώνεται. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι επισκέπτες θα το αγαπήσουν και θα το αγκαλιάσουν, όπως κάναμε και εμείς από την πρώτη στιγμή. Η Grivalia Hospitality αυτήν τη στιγμή υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα άνω των €500 εκατ. το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στη διεθνή αρένα ποιοτικού τουρισμού», δηλώνει σχετικά ο Γιώργος Χρυσικός, CEO της Grivalia.

Το ON Residence θα διαθέτει 60 πολυτελή δωμάτια, το κεντρικό εστιατόριο «Όλυμπος Νάουσα» στο ισόγειο μαζί με μια πανέμορφη εσωτερική αυλή, το cocktail μπαρ Tiger Loop, σύγχρονο γυμναστήριο, αλλά και ένα ειδικά διαμορφωμένο mezzanine ιδανικό για επαγγελματικές συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Για τον Κωνσταντίνο Τορνιβούκα, CEO του Tor Hotel Group, το ΟΝ Residence αποτελεί ένα κομβικό έργο για την εταιρεία αλλά και την ίδια τη Θεσσαλονίκη. “Μετά τη βίαιη διακοπή της λειτουργίας του Μεντιτερανέ λόγω του σεισμού το 1978, το όνειρό μου ήταν πάντα να μπορέσω να επιστρέψω στην παραλία με ένα πρότζεκτ που να διαθέτει τη δυναμική που είχε το θρυλικό ξενοδοχείου που είχε ιδρύσει ο συνονόματος παππούς μου το 1925. Όταν λοιπόν βγήκε σε δημοπρασία το ακίνητο του Όλυμπος Νάουσα, το οποίο ήταν και συνδεδεμένο με το Μεντιτερανέ λόγω της άμεσης γειτνίασής τους αλλά και της παρόμοιας ιστορίας τους, θεώρησα ότι είναι μια ευκαιρία, αλλά και χρέος της οικογένειάς μας προς την πόλη, να επαναφέρουμε το ιστορικό εστιατόριο, και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών που θα έπιανε το νήμα της πολυτελούς φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη από εκεί που το αφήσαμε μετά το κλείσιμο του Μεντιτερανέ. Η σύμπραξη της Tor Hotel Group με τη Grivalia Hospitality μας επίτρεψε να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο.”, αναφέρει.

Το πολυτελές design που ενώνει δυναμικά το παρελθόν με το παρόν

Το ακίνητο που στεγάζει το ON Residence βασίστηκε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ζακ Μοσσέ και χτίστηκε το 1926. Aποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της πόλης της εποχής του μεσοπολέμου στο πλαίσιο του εκλεκτικισμού των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, με στοιχεία που παραπέμπουν στην μπελ επόκ και το νεοκλασικισμό. Το σημαντικό παρελθόν του κτιρίου έδωσε ουσιαστικά τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές στους αρχιτέκτονες, την Divercity και τον Δημήτρη Θωμόπουλο που δούλεψαν από κοινού για το έργο.

Η διατήρηση της όψης και τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου, που αναπαράχθηκαν και συντηρήθηκαν με τις υποδείξεις του ΥΠΠΟΑ, ήταν από τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης τους project. Έτσι, με απόλυτο σεβασμό στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου από το ένδοξο παρελθόν του, οι αρχιτέκτονες φρόντισαν να φέρουν ξανά στην επιφάνεια όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν το κτίριο τόσο μοναδικό, αλλά και να τα συνδυάσουν προσεκτικά με στοιχεία του σήμερα, πάντα με γνώμονα την επίτευξη μιας αρμονικής συνύπαρξης.

Οι βραβευμένοι αρχιτέκτονες Νικηφορίδης και Cuomo ανέλαβαν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ το γραφείο του Νίκου Φλετορίδη την εκπόνηση της εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Το interior design επιμελήθηκε η Γαλλίδα διακοσμήτρια Fabienne Spahn που ήθελε να δώσει ένα ανανεωμένο κλασικό - art deco στιλ, εμπλουτίζοντάς το με μια διακριτική πολυτέλεια, ταιριαστή με τον χαρακτήρα του κτιρίου. “Με την πρώτη μου επίσκεψη στον χώρο ένιωσα ότι βρέθηκα στο σπίτι της ‘Ωραίας Κοιμωμένης’. Το να δώσω ξανά ζωή στο μέρος χρησιμοποιώντας σύγχρονα design στοιχεία αλλά σεβόμενη απόλυτα την αρχιτεκτονική του κτιρίου ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Μου θυμίζει τα υπέροχα μπρασερί στο Παρίσι με τη νεοκλασική γοητεία τους”, λέει.

Η ρεσεψιόν σχεδιάστηκε με έμπνευση από τη δεκαετία του ‘50, αξιοποιώντας άφθονα στοιχεία από βελούδο, ξύλο και ορείχαλκο. Στο κεντρικό εστιατόριο, χώρο που συνδέεται στενότερα με την ιστορία του κτιρίου, οι υφές, τα φωτιστικά από μπρούντζο και φυσητό γυαλί, αλλά και τα έπιπλα κινούνται σε art deco ρυθμούς. Η παλέτα είναι σε γκρι και μπλε, χρώματα σήμα- κατατεθέν του ιστορικού εστιατορίου, ενώ οι περίφημες καρέκλες μπιστρό που υπήρχαν κάποτε εδώ επανασχεδιάστηκαν για περισσότερη άνεση.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 60 δωμάτια διάφορων κατηγοριών: Standard Rooms (Courtyard View), Deluxe Rooms (Sea Front View), ON Suites (Junior Suites) και ON Residences (Suites). Στη διακόσμηση, το κλασσικό design συναντά την ήρεμη πολυτέλεια με ήπιους, φυσικούς χρωματικούς τόνους και πινελιές από ανοικτό ροζ και πράσινο. Υψηλής ποιότητα υλικά και τολμηρά σχέδια στα χαλιά συμπληρώνουν ένα σκηνικό διαχρονικού chic. Τα amenities όπως τα Marshall ηχεία, οι Nespresso καφετιέρες και οι τηλεοράσεις 55 ιντσών δίνουν τον δικό τους τόνο στην τέχνη της φιλοξενίας του ON Residence.

Η γαστρονομία πάντα σε πρώτο πλάνο

Η σημαντικότατη γαστρονομική κληρονομιά του Όλυμπος Νάουσα και η απόλυτη ταύτισή του με την εστίαση της Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσαν να μην αποτελούν βασικά στοιχεία και της νέας γευστικής ταυτότητας του ON Residence.

Έτσι, το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου διατηρεί το θρυλικό όνομα Όλυμπος Νάουσα, ενώ ο κομψός εσωτερικός χώρος μπλέκει με τον πιο όμορφο τρόπο διακοσμητικά στοιχεία από το παρελθόν του εστιατορίου και ευρωπαϊκά μπιστρό, φιλτράροντάς τα με μια σύγχρονη, αστική αισθητική. Πέρα από το εκλεπτυσμένο ambience εσωτερικά του εστιατορίου, ο επισκέπτης καλείται να ανακαλύψει και μια μοναδική, “κρυφή” καταπράσινη αυλή. Πρόκειται για μια σπάνια όαση χαλάρωσης στο πολύβουο κέντρο της πόλης και κάτι που σίγουρα έλειπε.

Την κουζίνα επιμελείται ο executive chef Δημήτρης Τασιούλας, βασικός εκπρόσωπος μιας νέας, άκρως δυναμικής γενιάς σεφ της Βόρειας Ελλάδας, με σημαντικά και βραβευμένα projects, όπως το Σέμπρικο αλλά και το Thria, για το οποίο το περιοδικό Sunday Times Travel απέδωσε τον τίτλο Gourmand’s Destination το 2019.

“Οι ρίζες της κουζίνας μου απλώνονται στις κουζίνες των Εβραίων, των Σλάβων, των Οθωμανών, των Σμυρνιών, του Πόντου. Φιλοδοξία μου είναι να αποδομώ και να επανασυνθέτω τη γαστρονομική παράδοση του τόπου σε μια σύγχρονη πρόταση, που να εκφράζει αυτήν την πόλη και να ωριμάζει μαζί της. Υλικά και παραδόσεις από τη λεκάνη της Μεσογείου σμίγουν με πρωτοποριακές τεχνικές και τολμηρές ιδέες, για να φέρουν ένα κομμάτι της ιστορίας του μέλλοντος στις επιθυμίες του σήμερα”, δηλώνει.

Το ιδιαίτερο γευστικό σκηνικό συμπληρώνει το Tiger Loop, ένα cozy cocktail bar με art deco διακοσμητικά στοιχεία. Εδώ, κυριαρχούν το μαύρο, το χρυσό και το βαθύ κόκκινο, με τον χώρο να είναι γεμάτος κίνηση και ενέργεια. Την επιμέλεια του καταλόγου έχει ο βραβευμένος bartender και επιχειρηματίας, Αχιλλέας Πλακίδας. Γνωστός για αγαπημένα στέκια που δημιούργησε όπως το Gorilla και το Mahalo, εδώ καλείται να δώσει ένα κοσμοπολίτικο twist στις γεύσεις.

Και οι δυο αυτές συνεργασίες δείχνουν τη κουλτούρα που χτίζει προσεκτικά το ON Residence, καθώς επιθυμεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανθρώπων και εμπειριών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δέσμευση του ξενοδοχείου για περαιτέρω αντίστοιχες συνέργειες που θα συνεχίσουν να προάγουν την ταυτότητα και τον μοναδικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.