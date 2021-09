Meliá Hotels International: Προώθηση των επαγγελματικών ταξιδιών με την καμπάνια Let’s Make The World Spin Once Again

Το 92% των ξενοδοχείων της παγκοσμίως άνοιξε ξανά η Meliá Hotels International, ενώ προτίθεται να φθάσει στο 100% της λειτουργίας της έως το τέλος του έτους.

Με την επιστροφή πιο φυσιολογικών επιπέδων οικονομικής δραστηριότητας και την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, παρατηρείται μια αρχική ανάκαμψη στα επαγγελματικά ταξίδια. Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της SAP Concur, το 96% των επαγγελματικών ταξιδιωτών είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν ξανά και το 65% είναι πολύ πρόθυμοι να το κάνουν. Σχετικά, ο ιδρυτής της Meliá, κ. Gabriel Escarrer, ανέφερε ότι η ομάδα του δεν έχει σταματήσει ποτέ να πιστεύει στο νόημα του ταξιδιού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα επαγγελματικά ταξίδια εκπληρώνουν έναν πολύ σημαντικό ανθρώπινο και κοινωνικό ρόλο ο οποίος σήμερα, είναι περισσότερο απαραίτητος από ποτέ. Επιπλέον, ο κ. Escarrer τόνισε ότι η δημιουργία επαφών, η σύνδεση με άλλους επαγγελματίες, οι νέες ιδέες που προκύπτουν μόνο μέσω κοινών εμπειριών, είτε πρόκειται για τους πελάτες της Meliá, είτε για τους υπαλλήλους ή τους προμηθευτές είναι σημαντικές, υποστηρίζοντας όχι μόνο την ανάκαμψη των επαγγελματικών ταξιδιών, αλλά και τον ρόλο των επαγγελματικών ταξιδιών ως οδηγό μεγαλύτερης οικονομικής δραστηριότητας.

Από πλευράς της, η κα Francisca Mérida, Διευθύντρια Πωλήσεων της Meliá Hotels International, ανέφερε ότι τα νέα επαγγελματικά ταξίδια θα είναι πιο αποτελεσματικά, πιο δικαιολογημένα, πιο βιώσιμα και τεχνολογικά αρτιότερα. Η κα Mérida πιστεύει ότι η τάση για μεγαλύτερα ταξίδια αναψυχής θα συνεχιστεί, καθώς η εξ αποστάσεως εργασία διευκολύνει τους ταξιδιώτες να παρατείνουν τη διαμονή τους για λόγους εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ξενοδοχεία προσαρμόζονται, εφόσον η σχέση της εταιρείας με αυτό το σημαντικό τμήμα της αγοράς, αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Για να επιτευχθεί αυτό, το MeliáPRO, το πρόγραμμα Meliá B2B, μόλις ξεκίνησε την πιο φιλόδοξη καμπάνια Business Travel στην ιστορία του. Με το σλόγκαν Let's make the world spin once again, because together we're unstoppable, σε ελεύθερη απόδοση, ας κάνουμε τον κόσμο να ξαναγυρίσει, γιατί τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει εάν είμαστε μαζί, η καμπάνια στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων με επαγγελματίες ταξιδιώτες, διαχειριστές ταξιδιών και ταξιδιωτικούς πράκτορες, προσφέροντάς τους εύχρηστα εργαλεία κράτησης μέσω του meliapro.com καθώς και οφέλη σε όλα τα ξενοδοχεία πόλης της εταιρείας παγκοσμίως. Αναλυτικά, για επαγγελματίες ταξιδιώτες προσφέρονται έως 30% έκπτωση και 10.000 επιπλέον πόντοι MeliáRewards και για ταξιδιωτικούς πράκτορες, διπλά MeliáRewards για όλες τις κρατήσεις τους.

Για τον εορτασμό της έναρξης της καμπάνιας, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός στα προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης MeliáPRO, στον οποίο ο νικητής θα λάβει ένα εκατομμύριο πόντους MeliáRewards για να επισκεφθεί ξενοδοχεία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας Meliá, αποτελούμενο από περισσότερες από 100 εταιρείες που προσφέρουν οφέλη και επιλογές για την απόκτηση και εξαργύρωση πόντων σε μέλη, συνεργαζόμενες εταιρείες στον τουριστικό κλάδο, όπως η Avis και η Iberia, έχουν επίσης ενταχθεί στην καμπάνια: Η Avis προσφέρει επιπλέον έκπτωση 15% στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και η Iberia δίνει διπλάσιο αριθμό Avios σε bookers.