Ο Δρόσος Ταρναράς νέος διευθυντής στο Eressian Hotel & Hammam Spa στη Λέσβο

Το Eressian Hotel & Hammam Spa, βραβευμένο Small Hotel Spa of the Year στα βραβεία Greek Hotel of the Year 2021, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στη luxury boutique & wellness αγορά έχοντας πλέον επικεφαλής στη θέση του Hotel & Spa Manager τον Δρόσο Ταρναρά.

Ο κος Ταρναράς έχει εργαστεί ως διευθυντής σε κορυφαίες ξενοδοχειακές μονάδες της Σαντορίνης και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Ελληνική και στην Τουρκική αγορά όπου εργάστηκε επί σειρά ετών στον τουρισμό από θέσεις ευθύνης.

Ο ιδιοκτήτης του Eressian Hotel & Hammam Spa δήλωσε σχετικά «Όταν τον Ιούλιο του 2020 ξεκινήσαμε τη luxury boutique hotel αγορά στη Δυτική Λέσβο ήμασταν αισιόδοξοι αλλά δεν περιμέναμε την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου που μας έχει δώσει πληρότητα 100% σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο μετά ενδυναμώσαμε την ομάδα μας με έναν κορυφαίο επαγγελματία του τουρισμού με παραστάσεις από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Ελλάδας. Προχωράμε στο σχεδιασμό της 12μηνης λειτουργίας μας, όντας το μοναδικό ξενοδοχείο 12μηνης λειτουργίας στη Δυτική Λέσβο και το μοναδικό 12μηνης λειτουργίας island wellness retreat στην Ελλάδα.»

Ο Hotel & Spa Manager, Δρόσος Ταρναράς δήλωσε «Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος χρειάζεται να εκφράσουν με έργα την μεγάλη δυναμική τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός ευεξίας εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και η είσοδός μας ως προορισμός σε αυτή την αγορά μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Ήδη συζητάμε με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού για τις συνεργασίες μας για το 2022 και στα ενδιαφέροντα είναι η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου για τη χειμερινή περίοδο. Θεωρώ ότι η Λέσβος μπορεί να εδραιώσει τα επόμενα χρόνια τη θέση της ως ένας 12μηνος προορισμός ευεξίας με ποιοτικά πολυτελή καταλύματα και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και εμείς. Η φιλοσοφία μας ευελπιστούμε να ανοίξει το δρόμο σε παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν το μοναδικό σε ποιότητα τουριστικό μας προϊόν.»