Hilton: Νέο ξενοδοχείο της Curio Collection στη Σαντορίνη – Πότε θα ανοίξει

H Hilton πρόκειται να ανοίξει νέο ξενοδοχείο της Curio Collection στη Σαντορίνη την Άνοιξη του 2022.

Πρόκειται για το Sea Breeze Santorini Beach Resort της Curio Collection by Hilton και θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο του ομίλου στη Σαντορίνη και το δεύτερο της Curio Collection στα ελληνικά νησιά, μετά το πρόσφατο άνοιγμα του The Royal Senses Resort and Spa στην Κρήτη.

Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται στην περιοχή Εξωμύτης στις νότιες ακτές του νησιού και περιλαμβάνει ιδιωτική παραλία, 37 δωμάτια και προσωπικό υδρομασάζ ή πισίνα. Τα δωμάτια αντλούν έμπνευση από το μπλέ και άσπρο μοτίβο της αρχιτεκτονικής του νησιού και διαθέτουν πέτρινους τοίχους και έντονο ξύλινο στοιχείο.

Θα περιλαμβάνει ακόμα 2 εστιατόρια και 2 μπαρ, με ένα από κάθε κατηγορία στην παραλία ενώ το ξενοδοχείο θα διαθέτει 2 πισίνες, ένα σπα, γυμναστήριο και ξαπλώστρες στην παραλία.

Ο αντιπρόεδρος ανάπτυξης της Hilton στην Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Αφρική, Patrick Fitzgibbon, δήλωσε ότι η Σαντορίνη υποδέχεται πάνω από 2 εκατ. επισκέπτες ετησίως και αποτελεί ιδανική τοποθεσία για το δεύτερο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στα ελληνικά νησιά.

Το νέο αυτό ξενοδοχείο, τόνισε, θα προστεθεί στη λίστα των 20 ξενοδοχείων της Curio Collection που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής στην Ευρώπη, διπλασιάζοντας την παρουσία του brand στην Ευρώπη μέσα στην ερχόμενη τριετία.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τους ειδικούς της Alexandros Ltd στο πλαίσιο συμφωνίας franchise.

Η Hilton λάνσαρε την Curio Collection το 2014 και πλέον το brand διαθέτει πάνω από 100 ξενοδοχεία και resort σε 30 χώρες και προορισμούς, με 66 επιπλέον νέα που βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής.