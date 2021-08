Meliá Hotels International: Όλο και πιο εμφανής η ανάκαμψη σε Αμερική και Κίνα - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα α' εξαμήνου 2021

Ολοένα και πιο εμφανή ανάκαμψη καταγράφει σε Αμερική και Κίνα η Meliá Hotels International, με σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα στα resorts το δεύτερο εξάμηνο. Ταυτόχρονα η Meliá συνεχίζει να βλέπει αδύναμη απόδοση στα αστικά κέντρα της Ισπανίας και της Ευρώπης.

Στο δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία διπλασίασε τα έσοδα του προηγούμενου και κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της για τη δημιουργία θετικού EBITDA, και τη διακοπή του cash-burn τον Ιούνιο.

Η εξοικονόμηση κόστους που πραγματοποιήθηκε μετά το επιτυχημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης επέτρεψε στον Όμιλο να αντισταθμίσει κατά 86% τη μείωση των εσόδων, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020, εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών και των απομειώσεων.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μετρά 253 ξενοδοχεία ανοιχτά, ενώ διατηρεί σημαντική ευελιξία, δεδομένης της αβεβαιότητας για την πορεία των ταξιδιών.

Η εταιρεία βλέπει σημάδια ανάκαμψης σε προορισμούς ισπανικών resorts στο τρίτο τρίμηνο, το πιο σημαντικό του έτους για τη βιομηχανία. Η επέκταση της τηλεργασίας στις περισσότερες εταιρείες εν όψει του «5ου κύματος» και η απουσία δραστηριοτήτων MICE επηρεάζει σημαντικά μερικά από τα ξενοδοχεία πόλης, στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά την παραίτηση του Διευθυντή κ. Juan Arena de la Mora, ο Όμιλος καλωσορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο μια νέα ανεξάρτητη εξωτερική Διευθύντρια, την κα Cristina Áldamiz-Echevarría González de Durana, αυξάνοντας σε 36% το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε δήλωση του ο Gabriel Escarrer αναφέρει ότι «Η κρίση ανέδειξε την ανθεκτικότητα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα των ταξιδιών αναψυχής, καθώς επίσης και την δυναμική της Meliá ως ηγέτη ανάμεσα στα resorts, στις ψηφιακές πωλήσεις και στο μάρκετινγκ».

Απόδοση επιχείρησης:

+ 143,6% διαθέσιμα δωμάτια σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2020.

-Το αρνητικό Ενοποιημένο Αποτέλεσμα προς Απόδοση έφτασε έως τον Ιούνιο τα -151,2 εκ. € έναντι -358,6 εκ. € το 2020.

-Ενοποιημένο αποτέλεσμα για το εξάμηνο: 304 εκ. € (-4,6% έναντι 2020).

-Το Melia.com και το πρόγραμμα πιστότητας MeliáRewards έφεραν το 53% των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο.

-Ο Όμιλος διατηρεί περισσότερα από 250 ξενοδοχεία ανοιχτά παγκοσμίως, εκμεταλλευόμενος την αυξανόμενη ζήτηση χάρη στην ευελιξία και τα συστήματα Business Intelligence.

Οικονομική διαχείριση:

-Στο τέλος του Ιουνίου, η ρευστότητα ανήλθε στα 405 εκ. €.

-Τον Ιούνιο, ο Όμιλος σταμάτησε να δημιουργεί καθαρό ταμειακό έλλειμμα - εξαιρούμενων των κεφαλαιακών κερδών.

-Στο τέλος του Ιουνίου, το Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος προ IFRS16 ανήλθε στα 1,263.1 εκ. € (- 143.7 εκ. € σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου).

-Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων τον Ιούνιο είχε καθαρή χρηματική απόδοση ύψους 175.1 εκ. €.

Στρατηγική:

-Η Meliá έχει προσαρμόσει τον οδικό της χάρτη διατηρώντας ταυτόχρονα την ψηφιοποίηση, την εξέλιξη προς ένα πιο αποτελεσματικό οργανωτικό μοντέλο, την ποιοτική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ως βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μιας πιο κερδοφόρας και ανθεκτικής εταιρείας το 2024.

-Η εταιρεία μέχρι τον Ιούνιο άνοιξε 10 νέα ξενοδοχεία το 2021 και υπέγραψε 12 νέα projects προς ανάπτυξη

Outlook:

-Η ορατότητα εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη βραχυπρόθεσμα, αν και οι δείκτες δείχνουν ανάκαμψη το καλοκαίρι, υπό το πρίσμα της προόδου των προγραμμάτων εμβολιασμού και των ταξιδιωτικών περιορισμών.

-Η εταιρεία εξακολουθεί να είναι προσεκτική δεδομένου του επικείμενου «5ου κύματος» του ιού, ωστόσο οι κίνδυνοι για την υγεία φαίνεται να είναι χαμηλότεροι

-Παρά τον υψηλό αριθμό κρατήσεων τελευταίας στιγμής, η εταιρεία αναμένει ότι η high season θα διαρκέσει περισσότερο φέτος, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο, ανάλογα με την εξέλιξη της ανοσίας στην Ευρώπη.

Αβεβαιότητα για την ανάκαμψη των αστικών προορισμών

Gabriel Escarrer, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International: «Όπως είχα προβλέψει στην αρχή της κρίσης που επέφερε ο Covid-19, η ανάκαμψη θα ξεκινήσει (τουλάχιστον στον κλάδο των resorts) το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου να φέρουν ακόμη την επίδραση της πανδημίας. Τα έσοδά μας διπλασιάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο, δείχνοντας μια ανοδική τάση, παρόλο που απέχουν ακόμη από τα επίπεδα του 2019, το τελευταίο «κανονικό» έτος (-73,6%). Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ανακοινώνω ότι διαθέτουμε ρευστότητα 405 εκ. €, που προέκυψε από πρόσφατες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και ότι έχουμε πετύχει τους στόχους μας για τη δημιουργία θετικών EBITDA και θετικών καθαρών ταμειακών ροών τον Ιούνιο, εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών που αποκτήθηκαν από τις πωλήσεις.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τον εξαιρετικά ισχυρό αντίκτυπο που είχε η κρίση στον κλάδο μας, ούτε τη δέσμευση για ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και αποτελεσματικότητα που μας έχει επιβάλει για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες αποδεικνύουν την αξία τους εν μέσω δύσκολων περιόδων, ενώ ταυτόχρονα η κρίση αποκάλυψε τις αρχές στις οποίες βασίζεται η τουριστική βιομηχανία, την σταθερότητα της ζήτησης και την εξάρτησή της από την πρόοδο των εμβολιασμών και την βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα η ανάκαμψη του αριθμού των επιβατών σε πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μικρότερο βαθμό στην Ευρώπη. Ανέδειξε επίσης τις δυνάμεις που διαφοροποιούν τον Όμιλό μας, και την ηγετική μας θέση στον τομέα των resorts, στον οποίο αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη το 2ο εξάμηνο του 2021, και η ψηφιακή μας παρουσία και η ικανότητα distribution, γεγονός που μας δίνει ένα εξαιρετικά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αβέβαιη περίοδο για τη βιομηχανία."

Η Meliá Hotels International, ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα (Ισπανία) και διαθέτει περισσότερα από 380 ξενοδοχεία (χαρτοφυλάκιο και pipeline) σε περισσότερες από 40 χώρες, κάτω από τις επωνυμίες Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá και TRYP by Wyndham. Η εταιρεία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των resorts, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία της για την εδραίωση της αναπτυσσόμενης leisure αστικής αγοράς. Η δέσμευσή για υπεύθυνο τουρισμό οδήγησε τον Όμιλο να γίνει η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στην Ισπανία και την Ευρώπη το 2020, σύμφωνα με την SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA). Έχει καταλάβει την έβδομη θέση στη λίστα της Wall Street Journal με τις 100 πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο (και η κορυφαία ταξιδιωτική εταιρεία) και είναι η μόνη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ισπανία που περιλαμβάνεται στη λίστα με τους “Europe’s Climate Leaders 2021” από την Financial Times. Η Meliá Hotels International περιλαμβάνεται επίσης στον δείκτη IBEX 35 του χρηματιστηρίου της Ισπανίας και αποτελεί τον εγχώριο ξενοδοχειακό ηγέτης στην Διαχείριση Εταιρικής Φήμης (Merco Ranking).