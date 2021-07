"Μια βραδιά με τον Branford Marsalis" στο Jazz on the Hill στον Λόφο της Σάνης

Μετά από ένα χρόνο σιωπής, η μουσική ήχησε και πάλι στον Λόφο της Σάνης, και το Sani Festival έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση με την πρώτη συναυλία της φετινής διοργάνωσης, μέρος της πιο εμβληματικής του ενότητας, το Jazz on the Hill. Στο φετινό ξεκίνημα έντονη ήταν η σκιά της απώλειας της επί σειράς ετών καλλιτεχνικής του διευθύντριας, Όλγας Ταμπουρή-Μπάμπαλη, της οποίας το σπουδαίο έργο μας θύμισε με συγκινητικά λόγια ο εμπνευστής και ιδρυτής του θεσμού, Σταύρος Ανδρεάδης. Αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε ο Avishai Cohen, ένας σπουδαίος τρομπετίστας που μάγεψε το κοινό και επανέφερε τη μουσική κανονικότητα στο λόφο, με μια καταπληκτική συναυλία, σε ένα ονειρικό τοπίο, σε μια μαγευτική βραδιά.

Η συνέχεια του προγράμματος επικυρώνει την πολύχρονη ιστορία και το καλλιτεχνικό κεκτημένο του Sani Festival, με τη συναυλία ενός ζωντανού θρύλου της jazz: ο Branford Marsalis έρχεται από τη Νέα Υόρκη στο Λόφο της Σάνης μαζί με το Κουαρτέτο του, να μας κάνει κοινωνούς της δικής του καλλιτεχνικής μυσταγωγίας, δημιουργικής αριστείας και μουσικής ιδιοφυίας.

Ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, συνθέτης και αρχιμουσικός, Branford Marsalis σε μία και μοναδική εμφάνιση στην Ελλάδα, μια συναυλία – εμπειρία ζωής!

Το Σάββατο 17 Ιουλίου στις 21:30 το βράδυ υποδεχόμαστε από κοντά τον μεγαλύτερο από τους διάσημους αδερφούς Marsalis και το περίφημο Branford Marsalis Quartet, «το απόλυτο κέντρο του μουσικού του σύμπαντος», που αποτελείται από αγαπημένους του συνοδοιπόρους και φημισμένους σολίστες, όπως ο πιανίστας Joey Calderazzo, ο κοντραμπασίστας Eric Revis και ο ντράμερ Justin Faulkner. «Ανυπομονώ να παίξω στη Χαλκιδική. Αυτή θα είναι η πρώτη μου εμφάνιση στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το κοινό θα ακούσει μια νέα μουσική» αναφέρει ο μεγαλύτερος ίσως εν ζωή σαξοφωνίστας πριν ανέβει στον Λόφο της Σάνης. Και τη νέα αυτή μουσική μας προσφέρει είτε με το αριστουργηματικό του άλμπουμ «The Secret Between the Shadow and the Soul» είτε οι παλιότερες μαγευτικές μελωδίες του. Σε μια συναυλία πανδαισία αισθήσεων, μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα σηματοδοτήσει το φετινό καλοκαίρι.

JAZZ ON THE HILL | 17.07 ΣΑΒΒΑΤΟ | Μια βραδιά με τον Branford Marsalis

Branford Marsalis | σαξόφωνο

Joey Calderazzo | πιάνο

Eric Revis | κοντραμπάσο

Justin Faulkner | drums

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

*η διοργάνωση ακολουθεί όλα τα ισχύοντα μέτρα των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων για την πραγματοποίηση ζωντανών θεαμάτων.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Γιώργος Μουστάκας: gmoustakas@gmilive.gr

Διεύθυνση Οργάνωσης & Παραγωγής, SYMVOLI Conference & Cultural Management - Βίκη Παπαδημητρίου: Ε: sanifestival@symvoli.gr

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Γεωργία Δώδου: gdodou@saniresort.gr

Τ: 2310-317.327 & 23740-99.400 & 2310-433.099

Σχετικά με το SANI/IKOS GROUP

Το SANI/IKOS Group είναι ένας καινοτόμος, γρήγορα αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός Όμιλος. Μέσω των εμπορικών σημάτων του, SANI RESORT & ΙΚΟS RESORTS, o Όμιλος λειτουργεί 9 μοναδικά, ιδιόκτητα resorts στη Χαλκιδική, Κέρκυρα και Κω, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων resort πολυτελείας στον κόσμο. Ο Όμιλος αναπτύσσει τα παραπάνω εμπορικά σήματα στην Ελλάδα μέσω της LBRI, η οποία ιδρύθηκε το 2016, με έδρα το Λουξεμβούργο. Τη διοίκηση της LBRI ασκούν ως co-managing partners οι κκ. Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin με κύριους μετόχους τους Σταύρο και Ανδρέα Ανδρεάδη, Mathieu Guillemin, Oaktree Capital Management LP, Goldman Sachs Asset Management, Hermes GPE και επενδυτικά κεφάλαια. Στόχος του Oμίλου SANI/IKOS GROUP μέσω της LBRI, είναι η επέκταση της Ikos Resorts σε υψηλού προφίλ τοποθεσίες στην Ελλάδα, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία και τηρώντας τις δεσμεύσεις του ομίλου για ξενοδοχειακές μονάδες που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στο περιβάλλον, κατανάλωση τοπικών προϊόντων και δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων απασχόλησης, καθώς συνεχίζει να ηγείται της κατηγορίας του. Παράλληλα, ο Όμιλος υλοποιεί ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του εμπορικού σήματος IKOS στην ιβηρική χερσόνησο, με το νέο IKOS ANDALUSIA, το δέκατο ιδιόκτητο ξενοδοχειακό συγκρότημα και το πρώτο εκτός ελληνικών συνόρων για τον Όμιλο, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάϊο του 2021 στην Marbella/ Estepona της Ισπανίας.