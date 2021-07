Η Hotel Investment Partners εξαγόρασε το Elounda Blu από τη Ledra Hotels & Villas

Η Hotel Investment Partners, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακών μονάδων στην Νότια Ευρώπη που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone, υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας Elounda Blu στην Ελλάδα από τη Ledra Hotels & Villas, τον δυναμικό και πολυβραβευμένο Ελληνικό όμιλο φιλοξενίας.

To Elounda Blu είναι ξενοδοχείο 4 αστέρων με 183 δωμάτια και βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, έναν πολυτελή τουριστικό προορισμό της Ελλάδας.

Η Blackstone και η HIP θα επενδύσουν περισσότερα από €6 εκατ. για την αναβάθμιση, μετατροπή και επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου στην αγορά ως ένα διεθνές επώνυμο θέρετρο 5 αστέρων. Το σχέδιο αναβάθμισης προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, την ανάπτυξη νέων σουιτών, νέας πισίνας και εστιατορίου, αναβαθμίζοντάς έτσι συνολικά το ακίνητο καθώς πάνω από το 90% των δωματίων θα έχουν θέα στη θάλασσα.

Το ξενοδοχείο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται η Ledra Hotels & Villas, υπό διεθνή σημαία 5 αστέρων μετά την ανακαίνιση.

Ο Alejandro Hernández-Puértolas, CEO και founding partner της HIP δήλωσε:

«Έχουμε επανατοποθετήσει, επενδύσει και μεταμορφώσει ενεργά το ελληνικό χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων μας από την αρχική εξαγορά ξενοδοχείων το 2019. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Elounda Blu, αυξάνοντας τον αριθμό των ξενοδοχείων στο ελληνικό χαρτοφυλάκιό μας σε έξι, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά μας στις τουριστικές αγορές της Νότιας Ευρώπης και της Ελλάδας. Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη μας στην Ελλάδα ως έναν κορυφαίο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, καθώς και τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τοπική ανάπτυξη».

Ο Δρ. Γιώργος Σπανός, Vice President της Ledra Hotels & Villas δήλωσε:

«Η Ledra Hotels and Villas είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Domes Resorts και της ανάπτυξης του Domes Brand στο εξωτερικό. H συμφωνία αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ξενοδοχείου και την συνεργασία με διεθνή αλυσίδα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την παρουσία της Domes Resorts στον παγκοσμίως διακεκριμένο πολυτελή προορισμό φιλοξενίας της Ελούντας. Η Domes Resorts θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσω ιδιόκτητων, διαχειριζόμενων ή ενοικιασμένων (leased) ξενοδοχείων. Η σημερινή ημέρα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ledra Hotels and Villas και την Domes Resorts».

Σχετικά με την Hotel Investment Partners (HIP)

Η HIP ιδρύθηκε το 2015 από τους Alejandro Hernandez-Puértolas και Banco Sabadell και εξαγοράστηκε το 2017 από επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων. Μετά από αλλεπάλληλες εξαγορές, το χαρτοφυλάκιο της HIP διευρύνθηκε σε 65 ξενοδοχεία, με 19.345 δωμάτια με παρουσία στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Σήμερα, η HIP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη και διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών που διακρίνονται για την δυνατότητά τους στην εξαγορά, ανακαίνιση και επανατοποθέτηση στην αγορά υποκεφαλαιοποιημένων ξενοδοχείων. Η ομάδα της HIP συνεργάζεται με πλήθος διαχειριστών ξενοδοχείων όπως η Ritz Carlton, η Barcelo, η AMR Resorts και η Melia με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης των ξενοδοχείων, καθώς και της εμπειρίας των επισκεπτών. Η HIP επενδύει περισσότερα από €500 εκατομμύρια στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο θερέτρων της με στόχο την ανακαίνιση και την επανατοποθέτηση του χαρτοφυλακίου τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά με τη Ledra Hotels & Villas

H Ledra Hotels and Villas είναι ένας πολυβραβευμένος όμιλος πολυτελών ξενοδοχείων και πολυτελών κατοικιών που με επενδύσεις και έμφαση στην καινοτομία δίνει δυναμική ποιότητας σε προορισμούς στην Κρήτη, στην Κέρκυρα και στην Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα στην εταιρεία ανήκουν τα Domes Resorts: Domes of Elounda, Autograph Collection, Domes Noruz Chania, Autograph Collection, Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, Crete, Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu, Domes of Corfu, Luxury Family Resort, Elounda Blu, Zante Beach Resort και Pleiades Luxurious Villas.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου είναι το ιδιαίτερο στυλ τους, η αρχιτεκτονική και το design τους και φυσικά οι εξαιρετικές υπηρεσίες αυθεντικής φιλοξενίας που παρέχουν. Ο συνδυασμός των παραπάνω με την άνετη διαμονή, το όμορφο φυσικό τοπίο, την έμφαση στην διαφορετικότητα και κουλτούρα του κάθε τόπου και στην εκλεκτή γαστρονομία μαγεύουν τους εκλεκτικούς επισκέπτες του ομίλου που επιλέγουν να επιστρέψουν ξανά και ξανά.