OKUPA: Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τον κόσμο

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Στη γωνία όπου το Ψυρρή συναντά τον Κεραμεικό, στην ήσυχη οδό Ψαρομηλίγκου, ένας πολυδιάστατος χώρος φιλοξενίας άνοιξε πριν από λίγους μήνες και η φήμη του ταξιδεύει από στόμα σε στόμα. Το Okupa δεν είναι μόνο ξενοδοχείο, Eίναι εστιατόριο, urban στέκι, χώρος εργασίας και εκδηλώσεων. Ένας στυλάτος χώρος που καλοδέχεται ταξιδιώτες, Αθηναίους που θέλουν να αλλάξουν σκηνικό χωρίς να φύγουν μακριά, digital nomads που ψάχνουν βάση με στιλ, και όσους αναζητούν ένα ζωντανό hub.

Το design -δια χειρός Nohad Boueiz και Andrea Zoumboulis- ισορροπεί ανάμεσα στο industrial και το mid-century: έπιπλα μεσοπολέμου, λεπτομέρειες ’60s–’70s, κρυφοί φωτισμοί, έργα τέχνης, βιβλιοθήκες γεμάτες περιοδικά και βινύλια. Η μουσική είναι παρούσα, με τα decks σε περίοπτη θέση, και ένα soundtrack που αγκαλιάζει μουσικές από την world jazz, τη soul και την old-school disco, αποκλειστικά από βινύλιο.

Την ημέρα, το φως λούζει γενναιόδωρα στον αστικό κήπο με τα μεγάλα community tables και τα τσιμεντένια σκαλάκια με τις μεγάλες μαξιλάρες. Στον ημιώροφο λειτουργεί co-working space με booth για ηχογραφήσεις και γωνιές ανάγνωσης που φτιάχνουν ένα χαλαρό σκηνικό εργασίας.

Το brunch σερβίρεται μέχρι τις 17:00 (ιδανικό για αργές Κυριακές ή για lunch breaks) και το βράδυ η κουζίνα γυρίζει σελίδα, περνώντας σε μεσογειακή βάση με διεθνείς αναφορές και πιάτα φτιαγμένα για μοίρασμα. Δοκίμασα gyoza μανιταριών με soya-ponzu και μια σταγόνα chili oil που αφήνει όμορφη επίγευση, σαλάτα freekeh με χαλούμι όπου το φιστίκι δίνει εκείνη την αναπάντεχη γλύκα, ένα burger καβουριού ισορροπημένο και φίνο, και αρνίσιο σουβλάκι με κύμινο, που δροσίζεται ιδανικά με ντιπ από καπνιστό γιαούρτι και αγγούρι.

Στο μπαρ, τα κλασικά αποκτούν νέο όνομα με μουσικές αναφορές: Synthaloma (μια Paloma με βότκα κίτρου), Coltraine Sour, Snakefinger, κοκτέιλ με χαρακτήρα που σε κάνουν να χαμογελάς πριν ακόμη τα δοκιμάσεις. Θα θέλαμε να δούμε ακόμη πιο δυνατή λίστα ελληνικών κρασιών. Το πλαίσιο και το γούστο υπάρχουν, και το pairing με προτάσεις από τη σύγχρονη οινοποιία θα «έδεναν» ιδανικά, λειτουργώντας και ως ambassador για το διεθνές κοινό.

Η δράση του χώρου απλώνεται και στο basement, που ο όμορφος χώρος με τα αρχαία ευρήματα, φιλοξενεί προγράμματα ευεξίας με restorative yoga, pilates και body conditioning, ανοιχτά και σε εξωτερικούς πελάτες. Το OKUPA συχνά οργανώνει bazaars χειροτεχνίας και ομιλίες, ανοίγοντας στη γειτονιά και λειτουργώντας σαν ζωντανό κύτταρο της αστικής ζωής, και σαν μια υπενθύμιση ότι το ξενοδοχείο μπορεί να είναι μέρος της ευρύτερης κοινότητας.

Στα 32 δωμάτια -όπου έξυπνα προσφέρονται και hostel-type επιλογές- το παλιό «συνομιλεί» με το νέο, την πρακτικότητα και το στυλ. Από την ταράτσα χαζεύεις τον Λυκαβηττό και την Ακρόπολη, ενώ η retro πισίνα αποτελεί προνόμιο μόνο για ενοίκους. Ενδιαφέρον έχει και το μικρό gift corner με αντικείμενα από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή του design και προτάσεις που δεν είναι απλώς αναμνηστικά, αλλά επιλογές με άποψη.

OKUPA

Ψαρομηλίγκου 9, Κεραμεικός, Αθήνα, τηλ. 211 010 9999