Πέντε Έλληνες σεφ στους καλύτερους του κόσμου
07 Oct 2025, 06:49 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
TornosNews.gr
Η ελληνική γαστρονομία δείχνει ξανά τη δυναμική της
- Γράφει η Χρύσα Κακιώρη
Στη φετινή τελετή των The Best Chef Awards που έγινε στις 1–2 Οκτωβρίου στο Μιλάνο και ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τις πιο δυνατές φωνές της παγκόσμιας σκηνής, φιγουράρουν πέντε Έλληνες σεφ. Μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Αθήνα (και η διασπορά της) παίζει πλέον σε διεθνές επίπεδο.
Την τριάδα της κορυφής κατέλαβαν οι Rasmus Munk (Alchemist, Κοπεγχάγη), Ana Roš (Hiša Franko, Σλοβενία) και Himanshu Saini (Trèsind Studio, Ντουμπάι). Ο θεσμός εστιάζει στον ίδιο τον σεφ (και όχι στο εστιατόριο), γι’ αυτό και η φετινή ελληνική πεντάδα μοιάζει με μωσαϊκό σύγχρονης ελληνικής κουζίνας: έρευνα και ζύμωση, λαχανόκηπος και ήθος προϊόντος, τεχνική και εξωστρέφεια.
Οι Έλληνες που μπήκαν στον διεθνή «οδηγό» με διάκριση One Knife (Excellent), είναι οι:
Γιώργος Παπαζαχαρίας- DELTA, Αθήνα
Executive chef και δημιουργικός νους του διπλά βραβευμένου με Michelin και Green Star DELTA στο ΚΠΙΣΝ, συνδυάζει ζυμώσεις, τεχνικές διατήρησης και ελληνικό terroir σε ένα μενού 12 σταδίων. Πριν επιστρέψει στην Αθήνα, θήτευσε σε κορυφαία σκανδιναβικά εστιατόρια όπως το Maaemo και εργάστηκε στο R&D του Under.
Τάσος Μαντής - Soil, Αθήνα
Ο σεφ που συνέδεσε το fine dining με τον λαχανόκηπό του στο Αλεποχώρι, χτίζοντας ένα από τα πιο καθαρά «farm-to-table» μενού της πόλης. Έχει περάσει από Hof Van Cleve, Geranium, Frantzén και The Fat Duck και σήμερα στο Soil (1* Michelin & Green Star) υπογράφει μενού που τιμά την πρώτη ύλη και τη βιωσιμότητα.
Αλέξανδρος Τσιοτίνης - CTC, Αθήνα
Ιδιοκτήτης-σεφ του CTC (1* Michelin), με σπουδές στη Ferrandi και εμπειρία δίπλα σε Alain Passard, Hélène Darroze, Éric Fréchon και Pascal Barbot. Η ματιά του στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα ισορροπεί γαλλική τεχνική και ελληνική μνήμη.
Σταμάτης Μισομικές - Nyn Esti, Αθήνα
Η «νεο-ελληνική» κουζίνα του στο εστιατόριο του ΕΜΣΤ δίνει στις κλασικές συνταγές μια μοντέρνα αφήγηση με έμφαση στο προϊόν και στη λεπτομέρεια. Από νεαρή ηλικία διαμόρφωσε ύφος που συνδυάζει τεχνική και συναίσθημα.
Δημήτριος Μούδιος - Ōre, Μπανγκόκ
Ο 30χρονος Ελληνας σεφ πίσω από το βραβευμένο 6 θέσεων Ōre, στην Ταϊλάνδη, προτείνει μια ακραία μινιμαλιστική, εμπειρία από 25-30 πιάτα που προτάσσουν την επιμονή στη λεπτομέρεια με σπάνιες τοπικές πρώτες ύλες. Προηγουμένως εργάστηκε σε κορυφαίες κουζίνες όπως αυτή του τριάστερου Atelier στο Μόναχο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικά ονόματα ξεχωρίζουν στον θεσμό: ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης ήταν New Candidate το 2023 και καταχωρίστηκε επίσημα στον Οδηγό του 2024, όπως και ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, ενώ ήδη από το 2017 η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη είχε αναγνωριστεί μεταξύ των κορυφαίων γυναικών σεφ.
Τα Best Chef Awards ξεκίνησαν το 2015 από τη νευροεπιστήμονα Joanna Slusarczyk και τον γαστρονόμο Cristian Gadau και, από το 2017, απονέμονται κάθε χρόνο. Από το 2024 ο θεσμός αξιολογεί τους σεφ με Knife tiers: One Knife (Excellent), Two Knives (World-Class), Three Knives (The Best). Φέτος σημειώθηκε ρεκόρ με 783 βραβεύσεις, ενώ οι ψηφοφόροι σχεδόν διπλασιάστηκαν φτάνοντας τους 972 (572 σεφ από 64 χώρες και 400 επαγγελματίες του κλάδου). Η νέα λογική αποτυπώνει μια πιο συμπεριληπτική, παγκόσμια εικόνα της αριστείας.
