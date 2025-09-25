Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα

H κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο Tripadvisor ανακοίνωσε τα καλύτερα εστιατόρια στον πλανήτη για το 2025, απονέμοντας τα ετήσια βραβεία Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants στο κορυφαίο 1% όλων των καταχωρίσεων εστιατορίων στη πλατφόρμα τα οποία αποσπούν τις καλύτερες κριτικές.

Ανάμεσα στους νικητές είναι και εννέα Ελληνικά εστιατόρια που απέσπασαν παγκόσμιες διακρίσεις σε διαφορετικές κατηγορίες. Ειδικότερα, στην κατηγορία του «Casual Dining», διακρίθηκαν το Thes "Greek Creative Cuisine" στην Αθήνα, το οποίο αναδείχθηκε ως το 8ο καλύτερο στον κόσμο και το Petousis Restaurant στην Κρήτη, ως το 25ο καλύτερο στην ίδια κατηγορία.

Στην κατηγορία των καλύτερων εστιατορίων «Hidden Gems» στον κόσμο εντοπίζονται το Symposio στην Αθήνα, στην 24η θέση, και το Theodosi στην Κρήτη, στην 17η θέση.

Άλλα τρία Ελληνικά εστιατόρια, τα οποία βρίσκονται στη Ρόδο, βραβεύθηκαν στην παγκόσμια κατάταξη των καλύτερων για «Date Night»: Το Ginger A La Carte (9η θέση), το Mylos A La Carte (14η θέση) και το Blue Bay A la Carte (19η θέση).

Οι παγκόσμιες διακρίσεις συνεχίζονται με δύο ακόμη εστιατόρια στην Κρήτη, το Olondi, το οποίο αναδείχθηκε 5ο καλύτερο στον κόσμο στην κατηγορία «Pet Friendly» αλλά και 14ο στην κατηγορία Επετείου των 25 ετών της Tripadvisor, καθώς και το Nostos το οποίο για το 2025 αναδείχθηκε στην θέση 11 της κατάταξης καλύτερων «Vegan» εστιατορίων στον κόσμο.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο «κορυφές» έπιασαν τα εστιατόρια Five Senses Restaurant της Σαντορίνης (10η θέση) και Mylos A La Carte της Ρόδου (20η θέση), στην κατηγορία «γκουρμέ» («Fine Dining»).

Τα βραβεία βασίζονται σε πραγματικές κριτικές και αξιολογήσεις ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, που υποβλήθηκαν για εστιατόρια κατά την περίοδο 12 μηνών από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 31 Ιουλίου 2025. Για το 2025, περιλαμβάνουν συνολικά οκτώ υποκατηγορίες, από το Fine Dining, το Casual Dining, το Vegan & Vegetarian μέχρι ειδικές περιστάσεις όπως το Date Night και το Hidden Gems, ακόμη και το Pet-Friendly.

Παράλληλα, η Tripadvisor παρουσιάζει τα 25 καλύτερα «γκουρμέ» («Fine Dining») εστιατόρια της Ελλάδας, με τη Σαντορίνη και τη Ρόδο να έχουν την τιμητική τους με 8 και 7 εστιατόρια αντίστοιχα...

Καλύτερα Fine Dining στην Ελλάδα

1. Five Senses Restaurant | Σαντορίνη

2. Mylos A La Carte Restaurant | Ρόδος

3. Blue Bay A la Carte Restaurant | Ρόδος

4. Above | Σαντορίνη

5. Alazonia Restaurant | Ρόδος

6. Lycabettus Restaurant | Σαντορίνη

7. The Athenian House | Σαντορίνη

8. Meteoron Panorama | Καλαμπάκα

9. Sishu Sushi Bar | Μύκονος

10. Esan | Ρόδος

11. Throubi Restaurant at Andronis Concept | Σαντορίνη

12. Buddha-Bar Beach | Κρήτη

13. Aleria | Αθήνα

14. Thalatta Fine Dining Restaurant | Ρόδος

15. Rr - Rodostamo Restaurant | Κέρκυρα

16. Pavilion | Μύκονος

17. Maru | Τήνος

18. Akres Lindos | Ρόδος

19. Zuma Mykonos | Μύκονος

20. Ambrosia Restaurant | Ρόδος

21. Lauda Restaurant | Σαντορίνη

22. Mia's Restaurant Santorini | Σαντορίνη

23. Petra Restaurant | Σαντορίνη

24. Makris Athens | Αθήνα

25. Efisia Greek Fine Dining | Μύκονος

Ταυτόχρονα, η ταξιδιωτική πλατφόρμα αναδεικνύει τα 20 καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα για «βραδιά ραντεβού» («Date Night») του 2025, όπου λόγω των σαγηνευτικών της τοπίων επικρατεί η Σαντορίνη με 8 εστιατόρια. Τα καλύτερα της κατηγορίας ειναι τα ακόλουθα...

1. Ginger A La Carte Restaurant | Ρόδος

2. Mylos A La Carte Restaurant | Ρόδος

3. Blue Bay A la Carte Restaurant | Ρόδος

4. Five Senses Restaurant | Σαντορίνη

5. Above | Σαντορίνη

6. Alazonia Restaurant | Ρόδος

7. Lycabettus Restaurant | Σαντορίνη

8. Blue Moon Restaurant - Wine – Bar | Κρήτη

9. Beefbar Santorini | Σαντορίνη

10. Madame Sousou | Σαντορίνη

11. Phos Restaurant | Μύκονος

12. Karavaki Restaurant | Μύκονος

13. The edge Restaurant | Σαντορίνη

14. Safran | Πάρος

15. To Elliniko | Νάξος

16. Sunset By Amazon | Μύκονος

17. Lefkes | Σαντορίνη

18. Lotus Eaters Restaurant | Κρήτη

19. Eteon Greek Culture Restaurant | Ρόδος

20. Fistikies | Σαντορίνη