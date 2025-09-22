Ευρωπαϊκός οινοτουρισμός: Η νέα γενιά ταξιδιωτών ανακαλύπτει τα αμπέλια- 5ος προορισμός η Ελλάδα

Ο οινοτουρισμός στην Ευρώπη βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τη νεότερη γενιά ταξιδιωτών, ηλικίας 18 έως 44 ετών, να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμπειρίες που συνδυάζουν κρασί, γαστρονομία και πολιτισμό. Σύμφωνα με έρευνα της TUI Musement, πάνω από το 91% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενδιαφέρεται έντονα για ταξίδια με επίκεντρο το κρασί.

Με αφορμή αυτήν την τάση, η TUI Musement παρουσίασε τον πρώτο Ευρωπαϊκό Δείκτη Οινοτουρισμού, μια αναλυτική κατάταξη οινικών προορισμών που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια: την έκταση των αμπελώνων, το ποσοστό των κρασιών με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τον αριθμό των αναγνωρισμένων κρασιών, τον όγκο παραγωγής και τις διεθνείς βραβεύσεις. Η μεθοδολογία στηρίζεται σε δεδομένα από Eurostat, τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), τα ευρωπαϊκά μητρώα και τα Decanter World Wine Awards 2025.

Αξιοσημειωτο ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση, όπως θα διαβάσετε πιο κάτω.

Η Γαλλία στην κορυφή

Η Γαλλία κατακτά την πρώτη θέση με βαθμολογία 85,2/100, παραμένοντας σημείο αναφοράς για τον οινοτουρισμό. Προορισμοί όπως η Καμπανία με τα υπόγεια κελάρια-μνημεία UNESCO, η Βουργουνδία με τα μοναδικά terroirs και το Μπορντό με τα ιστορικά châteaux και τα διάσημα κρασιά της, αποδεικνύουν γιατί η χώρα συνδυάζει ιστορία, τεχνογνωσία και καινοτομία.

Ιταλία και Ισπανία: Οι δυνάμεις του Νότου

Η Ιταλία ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ξεχωρίζοντας για τον μεγαλύτερο αριθμό ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων και την υψηλή παραγωγή. Από τους λόφους της Τοσκάνης και το Πιεμόντε του Barolo, μέχρι την Απουλία με τα δυναμικά κόκκινα, η χώρα προσφέρει πλούσιες οινικές διαδρομές.

Η Ισπανία, στην τρίτη θέση, διαθέτει πάνω από 900.000 εκτάρια αμπελώνων, με το 97% αφιερωμένο σε ΠΟΠ/ΠΓΕ. Από το κλασικό Rioja και το Ribera del Duero μέχρι τα sherry της Ανδαλουσίας και τα ηφαιστειακά κρασιά της Λανθαρότε, η Ισπανία συνδυάζει ποικιλία γεύσεων και τοπίων.

Νέοι παίκτες στον χάρτη του οινοτουρισμού

Πέρα από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανεβάζουν στροφές:

Πορτογαλία (4η): Κοιλάδα Δούρου, παραδοσιακά κτήματα, διεθνώς αναγνωρισμένα Port.

Ελλάδα (5η): Αυτόχθονες ποικιλίες όπως το Ασύρτικο και το Λιάτικο, με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Το Ασύρτικο και το Λιάτικο είναι δύο διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών, το Ασύρτικο είναι λευκή ποικιλία από τη Σαντορίνη , γνωστή για τα ξηρά, ορυκτώδη λευκά κρασιά της με δυνατότητα παλαίωσης, ενώ το Λιάτικο είναι ερυθρή ποικιλία που φύεται κυρίως στην Κρήτη , παράγοντας κρασιά με αρώματα αποξηραμένων φρούτων και πιπεράτο χαρακτήρα.

Γερμανία (6η): Ρήνος και Riesling, δροσερά και κομψά κρασιά.

Ρουμανία (7η): Dealu Mare, δυναμικά ερυθρά κρασιά.

Ουγγαρία (8η): Τόκαϊ, γλυκά κρασιά-σύμβολα, προστατευμένα από την UNESCO.

Αυστρία (9η): Κοιλάδα Wachau, συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και εξαιρετικών οίνων.

Βουλγαρία (10η): Αναβίωση της οινικής παράδοσης από την εποχή των Θρακών.





Οι νέοι ταξιδιώτες οδηγούν την αλλαγή

Η στροφή προς τον οινοτουρισμό αντανακλά την επιθυμία των νεότερων ταξιδιωτών για αυθεντικές, πολυαισθητηριακές εμπειρίες. Από τις σαμπάνιες της Καμπανίας μέχρι τα ηφαιστειακά κρασιά των Καναρίων, τα οινικά ταξίδια δεν περιορίζονται στη γευσιγνωσία: προσφέρουν ιστορίες, πολιτισμό και τοπία που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα της Ευρώπης.

Με την τάση να ενισχύεται, όλο και περισσότεροι προορισμοί επενδύουν σε νέες εμπειρίες, όπως περιηγήσεις σε αμπελώνες, γιορτές τρύγου και θεματικές γευσιγνωσίες, καθιστώντας τον οινοτουρισμό μια από τις πιο δυναμικές μορφές θεματικού τουρισμού στην ήπειρο.