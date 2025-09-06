Το τουρκικό πρωινό στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Η κουλτούρα του “kahvaltı” ως παγκόσμιο γαστρονομικό σύμβολο

Το παραδοσιακό τουρκικό πρωινό, μια από τις πιο χαρακτηριστικές γαστρονομικές εμπειρίες της χώρας, διεκδικεί μια θέση στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται να αναδείξει όχι μόνο τον πλούτο της τοπικής κουζίνας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η γεύση συνδέεται με την καθημερινότητα και την κοινωνικότητα στην Τουρκία.

Το χρυσό γεύμα της ημέρας

Στα τουρκικά το πρωινό αποκαλείται «kahvaltı», από τις λέξεις «kahve» (καφές) και «altı» (πριν), δηλαδή «πριν από τον καφέ». Με την πάροδο των χρόνων, εξελίχθηκε σε ένα πολυτελές γεύμα που συχνά λειτουργεί ως το κεντρικό διατροφικό γεγονός της ημέρας.

Γεύσεις από άκρη σε άκρη

Η ποικιλομορφία του τοπίου της Τουρκίας αποτυπώνεται και στο τραπέζι:

Στην ανατολική Τουρκία το πρωινό ξεκινά με σούπες ή πιάτα με συκωταριά, χαρίζοντας ενέργεια για τη μέρα.

Στο Αιγαίο κυριαρχούν οι ελαφριές γεύσεις με φρέσκα λαχανικά, ελιές και τοπικά τυριά, όπως το Bergama tulum.

Παρά τις περιφερειακές διαφοροποιήσεις, κάποια στοιχεία είναι πανταχού παρόντα.

Τα βασικά συστατικά

Τυριά και ελιές: Από το Ezine και το κασέρ του Kars μέχρι το τυρί με βότανα του Van, το τουρκικό τραπέζι δεν νοείται χωρίς ποικιλία τυριών. Αντίστοιχα, οι ελιές –μαύρες ή πράσινες, συχνά μαριναρισμένες με βότανα– έχουν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Λαχανικά και φρούτα: Καλοκαιρινές ντομάτες, αγγούρια, φρέσκα χόρτα, αλλά και πεπόνι ή καρπούζι που προσθέτουν δροσιά.

Αυγά: Από τηγανητά και ομελέτες μέχρι το παραδοσιακό menemen ή το viral πλέον çılbır.

Αρτοσκευάσματα: Το ζεστό ψωμί συνοδεύεται από simit, poğaça, pişi και gözleme.

Γλυκό τελείωμα: Μέλι με κρέμα, σπιτικές μαρμελάδες και φυσικά το αρωματικό τουρκικό τσάι σε ποτήρια τουλίπας.

Από το τοπικό στο παγκόσμιο

Η κουλτούρα του τουρκικού πρωινού δεν είναι μόνο ζήτημα γεύσης, αλλά και κοινωνικής εμπειρίας. Η αφθονία των πιάτων, η συνήθεια του κοινού τραπεζιού και η μακρά διάρκεια του γεύματος το καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα 50 καλύτερα πρωινά του κόσμου.

Η υποψηφιότητά του στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO έρχεται να επικυρώσει αυτή τη διεθνή αναγνώριση, ενισχύοντας την εικόνα της Τουρκίας ως γαστρονομικού προορισμού με παγκόσμια απήχηση.