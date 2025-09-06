Φάρσαλα: 18η Γιορτή Χαλβά με άρωμα παράδοσης και μουσικής

Στα Φάρσαλα, την πόλη που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με τον παραδοσιακό χαλβά, επιστρέφει φέτος η καθιερωμένη Γιορτή Χαλβά, η οποία πραγματοποιείται για 18η χρονιά. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Φαρσάλων με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, του Επιμελητηρίου Λάρισας και τη συμμετοχή του Συλλόγου Χαλβαδοποιών – Ζαχαροπλαστών.

Η γιορτή προγραμματίζεται να φιλοξενηθεί στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων και θα περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων που συνδυάζουν την παράδοση, τη μουσική και τη γαστρονομία. Στόχος της είναι η ανάδειξη του φημισμένου προϊόντος της περιοχής, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και η ενίσχυση εμπορικών και επαγγελματικών συνεργασιών.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με την παράσταση «Περιπλανήσεις στα μονοπάτια της Ελληνικής Μουσικής». Ο συνθέτης και ενορχηστρωτής Βασίλης Κουκουσέλης και ο ερμηνευτής Βασίλης Αγροκώστας υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι στην έντεχνη και λαϊκή παράδοση, με ιδιαίτερη έμφαση στον πλούτο των οργάνων της ορχήστρας.

Η κορύφωση θα έρθει στις 13 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της Ρένας Μόρφη, μιας καλλιτέχνιδας που έχει κερδίσει το κοινό με την ξεχωριστή φωνή και το πολυσχιδές ρεπερτόριό της.

Παράλληλα με τις μουσικές εκδηλώσεις, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη ζωντανή διαδικασία παρασκευής του Χαλβά Φαρσάλων, να περιηγηθούν στα περίπτερα των χαλβαδοποιών και να δοκιμάσουν το προϊόν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Η γιορτή παραμένει ανοιχτή για όλους, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει γεύση, παράδοση και πολιτισμό.

Ο χαλβάς των Φαρσάλων: μια ιστορία γλυκιά σαν μέλι

Ο χαλβάς Φαρσάλων, γνωστός και ως “βασιλικός χαλβάς”, έχει πίσω του μια μακρά ιστορία. Φτιάχνεται παραδοσιακά από νισεστέ, ζάχαρη, νερό και βούτυρο, με χαρακτηριστική καραμελένια κρούστα που τον διαφοροποιεί από άλλες ποικιλίες χαλβά. Η συνταγή πιστεύεται ότι ήρθε από τη Μικρά Ασία και βρήκε στα Φάρσαλα το ιδανικό έδαφος για να εξελιχθεί σε τοπικό σύμβολο. Σήμερα, αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής και προϊόν με έντονη πολιτιστική ταυτότητα.













