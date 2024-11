Γαστρονομικός Τουρισμός: Ανακάλυψη της Μαγειρικής Κληρονομιάς της Κοιλάδας του Στρυμόνα

Τη συμμετοχή του στη δράση με τίτλο Experience Gastronomic Tourism: Discover the Culinary Heritage of the Struma Valley, Εμπειρία Γαστρονομικού Τουρισμού: Ανακάλυψη της Μαγειρικής Κληρονομιάς της Κοιλάδας του Στρυμόνα αποφάσισε ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Το έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Cross-Border Cooperation Programme Interreg VI-A Greece – Bulgaria 2021 – 2027, με δυνητικούς εταίρους τους δήμους Σερρών και Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Σερρών, τον δήμο Blagoevgrad της Βουλγαρίας και το South-West University Neofit Rilski, περιλαμβάνει την υλοποίηση γαστρονομικών δράσεων που προάγουν τον πολιτισμό.

Ειδικότερα, οι εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν τη προώθηση και ανάδειξη της τοπικής κουζίνας μέσω του πολιτισμού και της τοπικής γαστρονομίας, ως εργαλεία προσέλκυσης ειδικού τουριστικού κοινού.

Από πλευράς του δήμου Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν δράσεις όπως Pop up Gastronomy and Wine Stage, το οποίο περιλαμβάνει μετακινούμενες εγκαταστάσεις και πλήρη εξοπλισμό παρουσιάσεων τοπικής γαστρονομίας, Wine bar, stage κουζίνας και υποδομές φιλοξενίας για 24 προσκεκλημένους.