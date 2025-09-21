Βραχυχρόνια μίσθωση στις ΗΠΑ: Οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις για μικρότερους προορισμούς
21 Sep 2025, 07:26 | AIRBNB
TornosNews.gr
Μια σαφή μετατόπιση των ταξιδιωτικών συνηθειών προς μικρότερους, αυθεντικούς προορισμούς και άμεσες κρατήσεις με ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει η έκθεση Lodgify Summer 2025: The State of the U.S. Vacation Rental Industry.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, προορισμοί όπως το Kingsbury στο Τέξας, το Owego στη Νέα Υόρκη και το East Glacier Park στη Μοντάνα συγκαταλέγονται στη δεκάδα με τις περισσότερες κρατήσεις το φετινό καλοκαίρι. Η τάση αυτή αντανακλά τη ζήτηση για μικρές πόλεις και πιο αυθεντικές εμπειρίες, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Διαπιστώνεται επίσης ότι το διάστημα κράτησης μειώνεται κατά 3,8% σε ετήσια βάση ενώ οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής (εντός επτά ημερών) αυξάνονται κατά 7,1%.
Παρά τις πιο σύντομες διαμονές, η πληρότητα ανέβηκε 3,4%, ενώ οι κρατήσεις ανά ακίνητο ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 10%, δείχνοντας τη δυναμική του κλάδου. Σημαντική είναι και η άνοδος των άμεσων καναλιών κράτησης, τα οποία πλέον καλύπτουν το 51% των διαμονών διάρκειας άνω των οκτώ νυχτών.
