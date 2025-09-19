Κομισιόν: Προς νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Αντιδράσεις από την Ένωση Εξοχικών Κατοικιών

Ανησυχίες για αύξηση της γραφειοκρατίας και νομική αβεβαιότητα σε ένα ήδη πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Εξοχικών Κατοικιών (EHHA), με αφορμή την αναφορά της προέδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, σε επικείμενη νομοθετική πρόταση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ένα τέτοιο βήμα, επισημαίνει η Ένωση, έρχεται σε αντίθεση με το πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής, καθώς τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη των βραχυχρόνιων μισθώσεων βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία εφαρμογής του πρόσφατα εγκριθέντος κανονισμού της ΕΕ για τη συλλογή και την κοινοποίηση δεδομένων (κανονισμός STR), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2026.

Συγκεκριμένα, η EHHA τονίζει ότι αντί να μειώσει την πολυπλοκότητα, μια παράλληλη πρωτοβουλία κινδυνεύει να δημιουργήσει πρόσθετη γραφειοκρατία και νομική αβεβαιότητα, σε αντίθεση με την έκκληση του Μάριο Ντράγκι για απλούστερους και πιο προβλέψιμους κανόνες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Χαρακτηρίζει δε την ανακοίνωση αυτή πρόωρη, καθώς η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ υπογραμμίζει ότι με το να προχωρά η Επιτροπή πριν συγκεντρωθούν τα δεδομένα που θα παρέχει ο Κανονισμός STR, τίθεται σε κίνδυνο μια δίκαιη και τεκμηριωμένη συζήτηση.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις περιορίζονται σε λίγες πολυσύχναστες πόλεις, ενώ σε περιοχές της υπαίθρου ή σε λιγότερο επισκέψιμες περιοχές, αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, προσφέροντας θέσεις εργασίας και εισόδημα σε τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή κάμψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με μεγάλη συχνότητα καθώς το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 850 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Η EHHA προτρέπει την Επιτροπή να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση, εστιάζοντας στην πραγματική προσβασιμότητα στέγης και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία ταξιδιού για τις οικογένειες. Και καταλήγει: «Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητικό διάλογο, αλλά η εισαγωγή νέων κανόνων πριν αξιολογηθεί πλήρως ο Κανονισμός STR θα προσθέσει μόνο πολυπλοκότητα, θα υπονομεύσει τη νομική βεβαιότητα και θα βλάψει τον τουριστικό τομέα της Ευρώπης, καθώς και τα εισοδήματα χιλιάδων πολιτών».