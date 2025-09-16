Σταθεροποιείται η απόδοση των Airbnb στην Ελλάδα – Τι δείχνει ο Αύγουστος για την Αθήνα

Συνέχεια των ρεκόρ για την Ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της AirDNA, με τον συνολικό αριθμό καταχωρήσεων να φτάνει τα 4,16 εκατομμύρια (+2,8% από πέρυσι), με ρεκόρ διανυκτερεύσεων για τις οποίες υπήρξε ζήτηση (66,2 εκατ., +3,6%) και με την πληρότητα να παραμένει σταθερή στο 73,5%, παρά τη μικρή πτώση των τιμών ανά διανυκτέρευση. Παρόλ’ αυτά, η δυναμική των κρατήσεων σημειώνει ελαφριά επιβράδυνση καθώς οι κρατήσεις διανυκτερεύσεων μειώθηκαν κατά 0,4%.

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής αυτής πορείας παραμένει η Ελλάδα, η οποία διατηρεί την δυναμική της στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο, η προσφορά αυξήθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση παρουσίασε άνοδο κατά 5,2% οδηγώντας σε μικρή πτώση των πληροτήτων (-0,5% σε ετήσια βάση, στο 70%).

Σε επίπεδο μεσης ημερήσιας τιμής, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 3 χώρες με τη μεγαλυτερη μείωση τον Αύγουστο (-2,5%), δίπλα στη Γαλλία (-4,6%) και την Τσεχία (-5,3%), με το ADR στη χώρα μας να διαμορφώνεται σε 201 ευρώ. Αντίθετα, την πιο υγιή αύξηση στην Ευρώπη σημείωσαν το Ην. Βασίλειο (+4,4%), η Ισπανία (+3,7%), η Ολλανδία (+3%) και η Ιρλανδία (+2,7%).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) υποχώρησε κατά 0,3% στα 171,12 ευρώ, και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) παρέμεινε σταθερό στα 125,85 ευρώ. Στην Ελλάδα το RevPAR διαμορφώθηκε στα 142 ευρώ. Οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Νορβηγία, η Πολωνία και η Τσεχία, κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, ενώ οι παράκτιες τουριστικές αγορές, όπως η Μαρμπέγια και το Ντουμπρόβνικ, παρουσίασαν το RevPAR στην Ευρώπη. Η ζήτηση για το Oktoberfest κινείται κατά 9,5% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, δείχνοντας αισιοδοξία για τη φθινοπωρινή περίοδο, παρά την αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών να επιλέγουν πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Στην Αθήνα, οι καταχωρήσεις εκτοξεύτηκαν κατά 11%, με τη ζήτηση να ανεβαίνει κατά 5%, δημιουργώντας μια προσωρινή ανισορροπία που οδήγησε σε μείωση της πληρότητας. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα για όλο το καλοκαίρι παραμένει θετική: οι διανυκτερεύσεις για τις οποίες υπήρξε ζήτηση αυξήθηκαν κατά 6,4%, η προσφορά αυξήθηκε κατά 5,2%, και η πληρότητα κατάφερε να ανέβει ελαφρά κατά 0,6%, στο 65%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, η μέση ημερήσια τιμή διαμορφώθηκε στα 110 ευρώ και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο σε 72 ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, η προσφορά στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2025 συνέχισε να επιβραδύνεται, και επρόκειτο για τον δεύτερο μήνα του 2025 όπου σημειώθηκε αύξηση κάτω του 3%, ανάλογη με αυτή που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2022.

Οι νέες καταχωρήσεις υποχώρησαν κατά 10% τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, συνεχίζοντας την διορθωτική τάση που ξεκίνησε στα τέλη του 2024 μετά την κορύφωση του 2023 και αρχών του 2024. Νορβηγία (+16,7%), Τσεχία (+14,6%) και Φινλανδία (+12,9%) είχαν διψήφια ποσοστά ανόδου νέχων καταχωρήσεων ενώ, αντίθετα, Ισπανία (-2,9%), Κροατία (-2,1%) και Ιταλία (-1,1%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση.