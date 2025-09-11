Airbnb: 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της στέγασης στη Νέα Υόρκη
11 Sep 2025, 12:54 | AIRBNB
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Μια νέα στρατηγική συνεργασία ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανακοίνωσαν η Airbnb και η μη κερδοσκοπική οργάνωση Neighborhood Housing Services of New York City (NHSNYC), με στόχο την ενίσχυση της στεγαστικής σταθερότητας και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου η κρίση προσιτής κατοικίας θεωρείται ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της μεγαλούπολης.
Η πολυετής συνεργασία προβλέπει ότι η Airbnb θα διαθέσει το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων της NHSNYC, καθώς και τεσσάρων συνεργαζόμενων οργανισμών σε Μπρούκλιν, Κουίνς και Μπρονξ. Οι πόροι θα κατευθυνθούν σε υπηρεσίες υποστήριξης ιδιοκτητών σπιτιών, παροχή επιχορηγήσεων για αναγκαίες επισκευές και δράσεις που βοηθούν οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να παραμείνουν στις γειτονιές τους.
Την έναρξη της συνεργασίας σηματοδότησε η εκδήλωση «Reimagining Home: A Community Conversation», όπου τοπικοί ηγέτες, οικοδεσπότες της Airbnb, επιχειρηματίες και κάτοικοι συζήτησαν τις στεγαστικές προκλήσεις της πόλης και παρουσίασαν λύσεις σε επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.
«Η συνεργασία με την Airbnb είναι μια ισχυρή επένδυση για τη σταθεροποίηση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων της Νέας Υόρκης. Οι πόροι θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε κρίσιμες επιχορηγήσεις για επισκευές σε ιδιοκτήτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αυξανόμενα κόστη, συμβάλλοντας στο να μείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια, να διατηρήσουν το γηράσκον απόθεμα κατοικιών και να προστατεύσουν το χαρακτήρα των κοινοτήτων μας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της NHSNYC, Τόνια Όρες.
Από την πλευρά της Airbnb, η υπεύθυνη κοινοτικών συνεργασιών Τζανέι Ίνγκραμ τόνισε: «Η επένδυση αυτή αντανακλά τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με αξιόπιστους τοπικούς οργανισμούς, διευρύνοντας τις οικονομικές ευκαιρίες των Νεοϋορκέζων».
Η νέα πρωτοβουλία προστίθεται σε μια σειρά δράσεων της Airbnb για τη στήριξη στεγαστικών λύσεων σε ολόκληρη την Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Από το 2021, η πλατφόρμα έχει διαθέσει πάνω από 600.000 δολάρια σε οργανισμούς που εργάζονται για την προστασία της προσιτής στέγης.
Για περισσότερα από 40 χρόνια, η NHSNYC προσφέρει συμβουλευτική και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, με στόχο να δώσει σε κατοίκους και οικογένειες τη δυνατότητα να αγοράσουν και να διατηρήσουν οικονομικά προσιτά σπίτια, ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό σε όλες τις γειτονιές της Νέας Υόρκης.
διαβάστε ακόμα
- Υπουργείο Τουρισμού: Επιστολές στους οικοδεσπότες Airbnb για τις αλλαγές που έρχονται 08/09 | 07:10
- Airbnb: Η Gen Z αναζωογονεί και διαμορφώνει τις τάσεις στα φθινοπωρινά ταξίδια 05/09 | 07:25
- Η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2025 | ΙΝΣΕΤΕ: Νέο ρεκόρ καταλυμάτων τον Ιούλιο 29/08 | 10:45
- Airbnb | Στα ύψη η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα τον Ιούλιο- νέο ρεκόρ διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη 20/08 | 06:15
- Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ενισχύουν τον αγροτικό τουρισμό στην Ισπανία 12/08 | 08:06
- Άνοιγμα της Airbrnb και στα ξενοδοχεία | Αρέσουν οι νέες υπηρεσίες και εμπειρίες 08/08 | 06:35
- Ανεβαίνει η αγορά ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ευρώπη – Τα σημαντικότερα brand 08/08 | 08:08
- Airbnb: Ισχυρές επιδόσεις το β’ τρίμηνο 2025 με αύξηση εσόδων και νέα στρατηγικά βήματα 07/08 | 10:41
- Βραχυχρόνια μίσθωση: Οι αγορές που βαίνουν προς κορεσμό, οι αναδυόμενες και στη μέση η Ελλάδα 31/07 | 08:13
- Με συνεχή ρεκόρ εξαπλώνονται τα Airbnb στην Ελλάδα – «Γεμίζουν» από το Μάιο 30/07 | 07:32
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Μπουφές που χορταίνει, όχι που περισσεύει - Γράφει ο Ν. Κελαϊδίτης 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Αποφάσεις για παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων σε Χαλκιδική, Ξυλόκαστρο, Μέτσοβο, Ρέθυμνο 11.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Μεγαλόπολη: Έκτακτη αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης λόγω λειψυδρίας 11.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Βόλβης, της Στυλίδας και της Πρέβεζας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Γ. Πελεκανάκης: «Κίνδυνος οι Έλληνες ξενοδόχοι να μείνουν μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων» 11.09.2025 | ΠΟΞ
- 9 Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο - Η νέα προσθήκη στα καταλύματα της Aria Hotels 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ