Airbnb: 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της στέγασης στη Νέα Υόρκη

Μια νέα στρατηγική συνεργασία ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανακοίνωσαν η Airbnb και η μη κερδοσκοπική οργάνωση Neighborhood Housing Services of New York City (NHSNYC), με στόχο την ενίσχυση της στεγαστικής σταθερότητας και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου η κρίση προσιτής κατοικίας θεωρείται ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της μεγαλούπολης.

Η πολυετής συνεργασία προβλέπει ότι η Airbnb θα διαθέσει το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων της NHSNYC, καθώς και τεσσάρων συνεργαζόμενων οργανισμών σε Μπρούκλιν, Κουίνς και Μπρονξ. Οι πόροι θα κατευθυνθούν σε υπηρεσίες υποστήριξης ιδιοκτητών σπιτιών, παροχή επιχορηγήσεων για αναγκαίες επισκευές και δράσεις που βοηθούν οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να παραμείνουν στις γειτονιές τους.

Την έναρξη της συνεργασίας σηματοδότησε η εκδήλωση «Reimagining Home: A Community Conversation», όπου τοπικοί ηγέτες, οικοδεσπότες της Airbnb, επιχειρηματίες και κάτοικοι συζήτησαν τις στεγαστικές προκλήσεις της πόλης και παρουσίασαν λύσεις σε επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.

«Η συνεργασία με την Airbnb είναι μια ισχυρή επένδυση για τη σταθεροποίηση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων της Νέας Υόρκης. Οι πόροι θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε κρίσιμες επιχορηγήσεις για επισκευές σε ιδιοκτήτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αυξανόμενα κόστη, συμβάλλοντας στο να μείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια, να διατηρήσουν το γηράσκον απόθεμα κατοικιών και να προστατεύσουν το χαρακτήρα των κοινοτήτων μας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της NHSNYC, Τόνια Όρες.

Από την πλευρά της Airbnb, η υπεύθυνη κοινοτικών συνεργασιών Τζανέι Ίνγκραμ τόνισε: «Η επένδυση αυτή αντανακλά τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με αξιόπιστους τοπικούς οργανισμούς, διευρύνοντας τις οικονομικές ευκαιρίες των Νεοϋορκέζων».

Η νέα πρωτοβουλία προστίθεται σε μια σειρά δράσεων της Airbnb για τη στήριξη στεγαστικών λύσεων σε ολόκληρη την Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Από το 2021, η πλατφόρμα έχει διαθέσει πάνω από 600.000 δολάρια σε οργανισμούς που εργάζονται για την προστασία της προσιτής στέγης.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η NHSNYC προσφέρει συμβουλευτική και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, με στόχο να δώσει σε κατοίκους και οικογένειες τη δυνατότητα να αγοράσουν και να διατηρήσουν οικονομικά προσιτά σπίτια, ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό σε όλες τις γειτονιές της Νέας Υόρκης.