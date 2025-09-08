Υπουργείο Τουρισμού: Επιστολές στους οικοδεσπότες Airbnb για τις αλλαγές που έρχονται
08 Sep 2025, 07:10 | AIRBNB
Το Υπουργείο Τουρισμού ξεκίνησε ήδη την αποστολή επιστολών προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καλώντας τους να συμμορφωθούν με τις νέες προδιαγραφές που τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025.
Οι νέες απαιτήσεις αφορούν όλους όσοι δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και έχουν στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.
Οι βασικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
Μεταξύ άλλων, τα ακίνητα θα πρέπει να:
- είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,
- διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης,
- έχουν δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και σήμανση διαφυγής,
- φέρουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα ανάγκης.
Έλεγχοι και κυρώσεις
Οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται με e-mail τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από κάθε επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος θα διενεργείται από κλιμάκια του Υπουργείου Τουρισμού ή και μικτά συνεργεία με την ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται και ταυτόχρονος φορολογικός έλεγχος.
Η μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ή η παρεμπόδιση του ελέγχου θα επιφέρει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αν η παράβαση επαναληφθεί μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει έως και το τετραπλάσιο σε περίπτωση πολλαπλών παραβάσεων.
Στόχος η αναβάθμιση του κλάδου
Με τις νέες ρυθμίσεις, το Υπουργείο στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και ποιοτικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που θα διασφαλίζει τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τον υγιή ανταγωνισμό με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
