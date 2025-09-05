Airbnb: Η Gen Z αναζωογονεί και διαμορφώνει τις τάσεις στα φθινοπωρινά ταξίδια
05 Sep 2025, 07:25 | AIRBNB
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Νέες ισορροπίες διαμορφώνονται στην παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά αυτό το φθινόπωρο, με τη Gen Z να αναδεικνύεται σε κύριο μοχλό ζήτησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Airbnb, οι αναζητήσεις από ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν αυξηθεί κατά 26% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς πιο μακρινά και μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια σε περίοδο χαμηλότερων τιμών.
Η νέα γενιά ταξιδιωτών δίνει προτεραιότητα στην «προσιτή πολυτέλεια». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focaldata, το 80% των Gen Z ταξιδιωτών θεωρεί την τιμή βασικό κριτήριο κράτησης, ενώ το 42% θεωρεί το φθινόπωρο εξαιρετική εποχή για ταξίδια.
Οι επιλογές των ταξιδιωτών αυτών αναδιαμορφώνουν την αγορά, ενισχύοντας προορισμούς όπως το Παρίσι, το οποίο αναδεικνύεται κορυφαία επιλογή για ταξίδια «bucket list» με χαμηλότερο κόστος χάρη στη shoulder season.
Οι 10 πιο δυναμικοί προορισμοί στην Airbnb για το φθινόπωρο
Στην πρώτη δεκάδα των προορισμών με τη μεγαλύτερη δυναμική ζήτησης για αυτό το φθινόπωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Airbnb, ξεχωρίζουν το Παρίσι, η Οσάκα, το Ντουμπάι, το Μαϊάμι, το Πόρτο, η Καρταχένα, το Λονδίνο, το Μόναχο, το Mexico City και το Σαντιάγκο.
Στις ΗΠΑ, ο τουρισμός φύσης κερδίζει έδαφος. Το Βερμόντ καταγράφεται ως η κορυφαία πολιτεία για φθινοπωρινή βλάστηση, με την Airbnb να ενισχύει την προσβασιμότητα μέσω νέων δυνατοτήτων πληρωμής («Reserve Now, Pay Later»). Η ζήτηση για μικρά καταλύματα με έντονο τοπικό χαρακτήρα – όπως ξύλινες καμπίνες και οικολογικά σπίτια – αυξάνεται, αναδεικνύοντας μια τάση προς βιώσιμες και εναλλακτικές μορφές διαμονής.
Παράλληλα, το φθινόπωρο αναδεικνύεται σε «δεύτερη θερινή σεζόν» για τους παραθαλάσσιους προορισμούς. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε εναλλακτικούς προορισμούς που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και λιγότερο συνωστισμό. Οι πιο δυναμικοί προορισμοί σε αυτή την κατηγορία είναι η Νάχα της Ιαπωνίας, η Ipojuca της Βραζιλίας, η Ericeira της Πορτογαλίας, το San Andrés της Κολομβίας και η Praia Grande της Βραζιλίας.
