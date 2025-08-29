Η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2025 | ΙΝΣΕΤΕ: Νέο ρεκόρ καταλυμάτων τον Ιούλιο

Συνεχίζεται η δυναμική άνοδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το τελευταίο Στατιστικό Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2025.

Η βασική διαπίστωση: Ο αριθμός των καταλυμάτων σημείωσε διαδοχικά ρεκόρ τους τελευταίους μήνες, κορυφώνοντας τον Ιούλιο με 246 χιλιάδες καταλύματα, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2019.

Η ανοδική πορεία είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο (236 χιλ. καταλύματα) και συνεχίστηκε τον Ιούνιο (242 χιλ.), πριν από την ιστορική επίδοση του Ιουλίου, που ξεπέρασε κατά +14 χιλιάδες το επίπεδο του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες, οι οποίες έσπασαν το φράγμα του 1 εκατομμυρίου ήδη από τον Απρίλιο, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Τον Ιούλιο, οι κλίνες ανήλθαν σε 1,078 εκατ., σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αύξηση +57 χιλιάδων σε σύγκριση με το 2024.

Η πληρότητα των καταλυμάτων διατηρήθηκε σταθερή στο 51% τον Ιούλιο, σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να παρακολουθεί την αυξημένη προσφορά. Όσον αφορά τη μέση διάρκεια παραμονής, παρέμεινε στις 4,1 διανυκτερεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση των τάσεων διαμονής κατά την υψηλή περίοδο.

Η συνολική εικόνα για το επτάμηνο του 2025 αναδεικνύει μια συνεχή ενίσχυση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα καταλύματα και τις κλίνες να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη ζήτηση να διατηρείται σταθερή, παρά τη μεγάλη αύξηση προσφερόμενων επιλογών.