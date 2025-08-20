Airbnb | Στα ύψη η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα τον Ιούλιο- νέο ρεκόρ διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη

Ο Ιούλιος 2025 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις καταχωρήσεις, καθώς και στις διανυκτερεύσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ευρώπη. Η επίδοση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σημειώθηκε κάμψη στον ρυθμό επέκτασης της προσφοράς σε αρκετές ώριμες αγορές της Νότιας Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 61,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση. Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν μόλις 2,8%, φτάνοντας τα 4,15 εκατ. Το αποτέλεσμα αυτής της εξίσωσης ήταν η πληρότητα να ενισχυθεί κατά 3%, με τη Γαλλία να καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση. Η Ελλάδα κατέγραψε μικρή μείωση στην πληρότητα της τάξης του 2%.

Παράλληλα, οι μέσες ημερήσιες τιμές (ADR) ανέκαμψαν οριακά, σημειώνοντας άνοδο 0,6% στα 171,87 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) αυξήθηκε κατά 3,6% στα 120,54 ευρώ.

Ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον

Η συγκυρία παραμένει θετική για την τουριστική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τον Ιούλιο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, με τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται στο 2% για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η μετριοπαθής νομισματική πολιτική, σε συνδυασμό με την άμβλυνση της αβεβαιότητας γύρω από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, ενισχύουν την οικονομική εμπιστοσύνη.

Η Ένδειξη Οικονομικού Κλίματος της Κομισιόν ανέβηκε στις 95,3 μονάδες (από 94,3 τον Ιούνιο), αν και η απασχόληση δείχνει σημάδια κόπωσης. Παρά τα μικτά μηνύματα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν να ιεραρχούν τα ταξίδια ψηλά στις προτεραιότητες δαπανών: σε ποσοστό 33% τα κατέταξαν ως βασικό “splurge” αγαθό, πάνω από τις αγορές υλικών αγαθών.

Πορεία των μεγάλων αγορών

Οι καταχωρίσεις στην Ευρώπη έφθασαν τα 4,15 εκατ. (+2,8% ετησίως), αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο χαμηλότερος από τον Μάρτιο 2022. Στην Ιταλία (-1,5%), την Ισπανία (-1,2%) και τη Γαλλία (-1,1%) καταγράφηκαν μικρές πτώσεις. Ωστόσο, στη Γαλλία η μείωση αποδίδεται στην ιδιαίτερα υψηλή προσφορά που είχε δημιουργήσει η περσινή Ολυμπιάδα στο Παρίσι· εκτός πρωτεύουσας, οι καταχωρίσεις κινήθηκαν ανοδικά (+1,1%).

Αντίθετα, οι αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης διατήρησαν ισχυρή δυναμική: η Γερμανία σημείωσε άνοδο 9%, η Ολλανδία 8,7% και η Ελβετία 8,2%.

Ηγεμονία των luxury ακινήτων

Η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, με τις μελλοντικές κρατήσεις να αυξάνονται 5,1% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος στις πολυτελείς καταχωρίσεις: τα luxury ακίνητα ενισχύθηκαν κατά 14% και τα upscale κατά 9%, όταν οι midscale και budget κατηγορίες κινήθηκαν πιο συγκρατημένα.

Η στροφή αυτή υποδηλώνει ότι οι ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν για εμπειρίες, ενισχύοντας τις λιγότερο κορεσμένες αγορές του Βορρά (Νορβηγία, Δανία, Ελβετία), που κατέγραψαν διψήφια αύξηση στο luxury segment.

Εικόνα πληρότητας

Παρά τη μείωση προσφοράς σε ώριμες αγορές, η πληρότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα: στη Γαλλία και τη Δανία αυξήθηκε 6%, σε Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία 4%, ενώ η Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, σημείωσε άνοδο 2%. Στη Γαλλία ειδικά, η ζήτηση αυξήθηκε 11% με την προσφορά μειωμένη, οδηγώντας σε εντυπωσιακή άνοδο πληρότητας χωρίς να υπάρχει κάποιο mega-event, όπως πέρυσι με τους Ολυμπιακούς.

Αντίθετα, στις αγορές όπου οι νέες καταχωρίσεις έτρεξαν με ταχύτερο ρυθμό (Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Αυστρία), η πληρότητα πιέστηκε, καθώς η προσφορά ξεπέρασε τη ζήτηση.

Επιστροφή στην αύξηση εσόδων

Οι τιμές παρουσίασαν μικρή ανάκαμψη τον Ιούλιο. Το ADR ενισχύθηκε κατά 0,6%, ενώ ο δείκτης Repeat Rent Index –που μετρά μόνο τις υφιστάμενες καταχωρίσεις– αυξήθηκε κατά 6,2%. Η απόκλιση δείχνει ότι τα νέα ακίνητα μπαίνουν στην αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών, γεγονός που τραβά προς τα κάτω τον μέσο όρο.

Η συνδυασμένη αύξηση πληρότητας και τιμών ανέβασε το RevPAR κατά 3,6%, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετική τροχιά μετά τη βουτιά της άνοιξης.

Προοπτικές για το φθινόπωρο

Οι κρατήσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο–Οκτώβριο κινούνται με ισχυρό ρυθμό: η ζήτηση είναι αυξημένη κατά 10% και 13% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Νοέμβριος εμφανίζει σημάδια κόπωσης (+2%), πιθανότατα λόγω οικονομικής επιφυλακτικότητας.

Η ενίσχυση των λεγόμενων shoulder months επιβεβαιώνει μια ευρύτερη τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, κάτι που δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τους παρόχους βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη.