Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ενισχύουν τον αγροτικό τουρισμό στην Ισπανία

Οι ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες εγκαταλείπουν ολοένα και περισσότερο τα πολυσύχναστα αστικά κέντρα και τις υπερφορτωμένες παραθαλάσσιες ζώνες, επιλέγοντας την ηρεμία και τη γοητεία των μικρών αγροτικών πόλεων της Ισπανίας.

Αυτές οι λιγότερο γνωστές περιοχές προσφέρουν πιο αργούς ρυθμούς ζωής, βαθύτερη επαφή με τον τοπικό πολιτισμό και πιο βιώσιμη τουριστική εμπειρία, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική αναζωογόνηση κοινοτήτων που αντιμετώπιζαν πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Ραγδαία αύξηση ζήτησης

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Analistas Financieros Internacionales (Afi), το 2023, 13 εκατ. επισκέπτες προτίμησαν αγροτικά καταλύματα στην Ισπανία, δημιουργώντας οικονομικό αντίκτυπο 5,56 δισ. ευρώ. Από αυτά, 3,2 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν απευθείας σε τοπικές επιχειρήσεις – εστιατόρια, καταστήματα και αγορές.

Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε και σε άνοδο 4% στην απασχόληση σε φιλοξενία και λιανεμπόριο στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο ρόλος των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης οφείλεται στην άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Πλατφόρμες όπως το Airbnb επέτρεψαν στους ταξιδιώτες να φτάσουν σε περιοχές εκτός των κλασικών τουριστικών διαδρομών, συχνά σε χωριά χωρίς ξενοδοχειακή υποδομή.

Το 2023, το μέσο ετήσιο εισόδημα των Ισπανών ιδιοκτητών στην Airbnb ανήλθε σε 5.200 ευρώ, ποσό που για πολλές οικογένειες αποτελεί σημαντική ενίσχυση. Παράλληλα, η ευελιξία και η προσιτή τιμή αυτών των καταλυμάτων συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη διασπορά της επισκεψιμότητας σε λιγότερο κορεσμένες περιοχές όπως η Ribeira Sacra, η Alt Empordà, η Sierra de Cádiz και η ενδοχώρα της Βαλένθια.

Ρυθμιστικά εμπόδια

Ωστόσο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ύπαιθρο συχνά υπόκεινται σε κανονισμούς σχεδιασμένους για τις πόλεις, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των αραιοκατοικημένων περιοχών.

Ο Jaime Rodríguez de Santiago, γενικός διευθυντής της Airbnb για την Ισπανία, υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα νομοθεσία «δημιουργεί περιττές δυσκολίες» για τους αγροτικούς οικοδεσπότες.

Η έκθεση της Afi προτείνει την εξαίρεση μικρών χωριών με λιγότερους από 1.000 κατοίκους από τις τυπικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, καθώς οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εκεί αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,6% του οικιστικού αποθέματος.

Προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη

Η μελέτη εισηγείται:

Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης μέσω ενιαίου σημείου υποβολής, online αιτήσεων και κριτηρίων προσαρμοσμένων στην ύπαιθρο.

Προτεραιότητα σε προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης για έργα αγροτουρισμού, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την προώθηση τοπικού εμπορίου.

Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες για ιδιοκτήτες και μικρούς επιχειρηματίες.

Στήριξη πολιτιστικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων που ενισχύουν την τουριστική εμπειρία.

Οικονομικός αντίκτυπος

Η Afi υπολογίζει ότι η προσθήκη ακόμη και μίας μόνο κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης σε χωριό χωρίς προηγούμενη καταχώριση μπορεί να προσελκύσει έως 580.000 επιπλέον επισκέπτες ετησίως σε εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας οικονομικό αποτέλεσμα 135 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να στηρίξει νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσει τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και να συμβάλει στη διατήρηση πολιτιστικών παραδόσεων. Σε ορισμένες περιοχές, έχει ήδη παρακινήσει νέους να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

Ένα μοντέλο με προοπτικές

Παρότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ύπαιθρο αυξήθηκαν σταθερά μετά την πανδημία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης. Με στοχευμένες ρυθμιστικές αλλαγές και υποστήριξη, περισσότερα χωριά θα μπορούσαν να επωφεληθούν.

Για τους ταξιδιώτες, αυτό σημαίνει ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική Ισπανία. Για τις τοπικές κοινωνίες, σημαίνει μια νέα πηγή εσόδων και μια δεύτερη ευκαιρία για αναζωογόνηση.