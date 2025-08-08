Ανεβαίνει η αγορά ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ευρώπη – Τα σημαντικότερα brand

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Ευρωπαϊκή αγορά επιπλωμένων διαμερισμάτων το 2024, σημειώνονταντας αύξηση πληρότητας κατά 3,8%, σε ετήσια βάση, και, παρά τη στασιμότητα στις τιμές, αύξηση και των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά 4,4%.

Την ώρα που τα παραδοσιακά ξενοδοχεία κεφαλαιοποιούν την αύξηση του μέσου όρου τιμών τους, τα επιπλωμένα διαμερίσματα ενισχύουν τις επιδόσεις τους, με τις πληρότητες να διαμορφώνονται σε 83% έναντι 82,5% το 2023 και το RevPAR να ανεβαίνει στα 134 ευρώ έναντι 133 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι τιμές παρέμειναν σχετικά σταθερές, σημειώνοντας αύξηση 0,6%, στα 162 ευρώ έναντι 161 ευρώ το 2023.

Αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη έκθεση της εταιρίας συμβούλων HVS με τίτλο “The Serviced Apartment Sector in Europe 2025” η οποία βασίστηκε στην ανάλυση 6.000 μονάδων στην Ευρώπη.

Ενδεικτικά, στο Λονδίνο η ζήτηση συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς, φτάνοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα πληρότητας. Ωστόσο, αυτό συνοδεύεται από κάποια εξασθένηση του μέσου ρυθμού αύξησης, ένα μοτίβο που συνάδει με τις ευρύτερες τάσεις που παρατηρούνται στον ξενοδοχειακό τομέα της πρωτεύουσας. Αντίθετα, άλλοι προορισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου επιδεικνύουν υγιέστερη μέση αύξηση, υποδεικνύοντας μια πιο ισορροπημένη δυναμική απόδοσης εκτός Λονδίνου.

Το Παρίσι ξεπέρασε τον εθνικό μέσο όρο της Γαλλίας όσον αφορά την αύξηση πληρότητας το 2024, κυρίως λόγω των Θερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι έδωσαν σημαντική ώθηση στην τοπική αγορά φιλοξενίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ενίσχυση της ζήτησης από την αγορά επαγγελματικών ταξιδιών

Η πιο ηχηρή τάση στην αγορά επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Ευρώπη είναι η αναζωπύρωση του εταιρικού ταξιδιού. Η έκθεση της HVS αναφέρει πως η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας το 2024, με τους περισσότερους operators να εκτιμούν ότι θα συνεχίσει να ηγείται και το 2025.

Οι κυριότερες αγορές επισκεπτών το 2024 παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2023: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία.

Μεγάλες διαμονές, ευέλικες και last minute κρατήσεις

Η διαμονή μακράς διάρκειας επανέρχεται στο προσκήνιο, είτε μέσω επαγγελματικών αποστολών είτε μέσω του “bleisure” που συνδυάζει εργασία και αναψυχή. Σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειται για μια θετική ένδειξη ότι το μοντέλο των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων ταιριάζει στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη και ότι ο τομέας απομακρύνεται από ένα μοντέλο συντομότερης διαμονής που είχε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, επιστρέφοντας σε ένα πιο παραδοσιακό πρότυπο κρατήσεων. Αυτή η τάση ενισχύει τη λειτουργική βιωσιμότητα του μοντέλου, το οποίο επωφελείται από μεγαλύτερες περιόδους πληρότητας και χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ξενοδοχεία.

Αλλαγές παρατηρούνται και στις συνήθειες κράτησης, με σαφή τάση προς ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης και μικρότερο παράθυρο κράτησης, αντανακλώντας ένα ευρύτερο μοτίβο επιφυλακτικότητας των ταξιδιωτών και ζήτησης για ευελιξία, αρχικά ως επακόλουθο της πανδημίας που ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και τη γεωπολιτική αστάθεια.

Το θετικό momentum δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων. Οι operators ανέδειξαν σημαντικές προκλήσεις όπως...

η αύξηση του κόστους εργασίας λόγω πληθωριστικών πιέσεων και έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος εργασίας από τα παραδοσιακά ξενοδοχεία και ως εκ τούτου επηρεάστηκαν λιγότερο από άλλα καταλύματα.

τα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών που επηρεάζουν τα λειτουργικά περιθώρια, κυρίως εξαιτίας περιβαλλοντικών φόρων και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στις προκλήσεις αυτές, ο κλάδος απαντά με τεχνολογικές λύσεις: αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τους επισκέπτες, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, λύσεις ανέπαφου check-in και εξατομικευμένες πλατφόρμες εμπειρίας επισκεπτών.

16.500 νέες μονάδες στην Ευρώπη την ερχόμενη 5ετία

Ως πιο ελκυστικές αγορές για διεύρυνση της αγοράς επιπλωμένων διαμερισμάτων στο μέλλον, η έκθεση ανέδειξε την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες προσφέρουν ισχυρές τουριστικές υποδομές και αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτα μοντέλα διαμονής.

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης αναμένεται να προέλθουν από ανακαινίσεις, καθώς και από μετατροπές κτιρίων, παρά από νέα καταλύματα λόγω του αυξανόμενου κόστους και της αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας. Επιπλέον, τα έργα ανακαίνισης ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους στόχους βιωσιμότητας και τις πολιτικές αστικής αναγέννησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η προσφορά σε νέα επώνυμα διαμερίσματα αναμένεται να αυξηθεί κατά 16.500 μονάδες την επόμενη πενταετία. Η Μ. Βρετανία ηγείται με μερίδιο ανάπτυξης 30% και ακολουθούν η Γερμανία (20%), η Ισπανία και η Γαλλία.

Οι εταιρίες που έχουν τα μεγαλύτερα σχέδια νέων επενδύσεων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα είναι: