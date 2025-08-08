Άνοιγμα της Airbrnb και στα ξενοδοχεία | Αρέσουν οι νέες υπηρεσίες και εμπειρίες

Το άνοιγμα της Airbnb και στα ξενοδοχεία προανήγγειλε ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας, Μπράιαν Τσέσκι, μιλώντας με χρηματιστηριακούς αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα του β' τριμήνου του 2025.

Η Airbnb έχει παρουσία στην ξενοδοχειακή αγορά μέσω της εξαγοράς της HotelTonight από το 2019. Ο Μπράιαν Τσέσκι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πολλά ανεξάρτητα ξενοδοχεία και B&Bs, κυρίως στην Ευρώπη, βλέπουν θετικά τη συνεργασία με την πλατφόρμα για την προσέλκυση νέων ταξιδιωτών.

«Τα σπίτια θα παραμείνουν η “καρδιά και ψυχή” της Airbnb, αλλά τα ξενοδοχεία μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματική λύση», είπε.

Η άλλη είδηση που έδωσε ο Τσέσκι είναι ότι οι χρήστες υποδέχθηκαν θετικά τις νέες κατηγορίες “Services” και “Experiences” που παρουσίασε η Airbnb στην καλοκαιρινή της αναβάθμιση τον Μάιο του 2025, παρά τις αρχικές αντιδράσεις από ορισμένους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή και CEO της εταιρείας, Μπράιαν Τσέσκι, η ανταπόκριση ήταν «συντριπτικά θετική», με τις βαθμολογίες χρηστών να φτάνουν κατά μέσο όρο το 4,89 στα 5 αστέρια – υψηλότερα ακόμη και από τα καταλύματα, που βρίσκονται στο 4,8.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, ο Τσέσκι εξήγησε ότι η Airbnb εφαρμόζει αυστηρότερους ελέγχους στην ποιότητα των εμπειριών και υπηρεσιών σε σύγκριση με τα σπίτια:

«Ελέγχουμε τις ταυτότητες και τα διαπιστευτήρια όλων των παρόχων εμπειριών, κάτι που δεν κάνουμε για όλα τα σπίτια. Το αποτέλεσμα; Οι εμπειρίες έχουν μέση βαθμολογία άνω του 4,93», δήλωσε χαρακτηριστικά.





Ισχυρή απήχηση και αυξημένη αναγνωρισιμότητα

Η Airbnb είχε επί χρόνια το πρόβλημα ότι πολλοί χρήστες δεν γνώριζαν την ύπαρξη των Airbnb Experiences, όμως η νέα παρουσίαση είχε μεγάλη επικοινωνιακή επιτυχία, με πάνω από 13.000 δημοσιεύματα και 660 εκατ. εμφανίσεις στα social media. Επιπλέον, η ανασχεδιασμένη αρχική σελίδα της πλατφόρμας οδήγησε σε αύξηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις εμπειρίες αλλά και τα καταλύματα.

Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα είναι η δυναμική της τοπικής ζήτησης: περίπου 1 στις 10 κρατήσεις υπηρεσιών γίνεται από άτομα που δεν μένουν σε κατάλυμα της Airbnb, αλλά ζουν ή διαμένουν κοντά, γεγονός που ανοίγει νέες αγορές.

«Φανταστείτε πόσοι θέλουν έναν σεφ ή έναν μασέρ στο σπίτι τους χωρίς να ταξιδεύουν. Υπάρχει τεράστια ευκαιρία εδώ», σχολίασε ο CEO.



Νέες ταξιδιωτικές συμπεριφορές και στρατηγικές πωλήσεων

Σύμφωνα με τον Τσέσκι, παρατηρείται μια αλλαγή συμπεριφοράς, με περισσότερους χρήστες να περιηγούνται στην αρχική σελίδα της Airbnb χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, όπως γίνεται σε πλατφόρμες τύπου Netflix ή DoorDash.

Αυτό επιτρέπει στην Airbnb να κατευθύνει τη ζήτηση προς περιοχές με διαθέσιμα καταλύματα και να ενισχύει τα ποσοστά μετατροπής. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν πιο ενεργά την εφαρμογή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ιδίως την ενότητα Trip Tab όπου περιλαμβάνεται το δρομολόγιο τους – ένα κρίσιμο σημείο για cross-selling υπηρεσιών και εμπειριών, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

«Αν πετύχουμε την ενεργή χρήση της εφαρμογής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορούμε να πουλήσουμε περισσότερα, όχι μόνο σπίτια αλλά και εμπειρίες και υπηρεσίες», σημείωσε ο Τσέσκι, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι άλλες διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες δεν έχουν ακόμη κατακτήσει.



AI και πρόγραμμα πιστότητας

Η Airbnb σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια AI-first πλατφόρμα, με την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση πελατών. Ο εικονικός βοηθός που λάνσαρε η εταιρεία στις ΗΠΑ έχει ήδη οδηγήσει σε 15% μείωση των αιτημάτων για ανθρώπινη υποστήριξη, ενώ εντός του επόμενου έτους θα επεκταθεί σε περισσότερες γλώσσες και θα ενσωματωθεί και στην αναζήτηση ταξιδιών.

Σε ερώτηση για πιθανό πρόγραμμα πιστότητας, ο Τσέσκι αναγνώρισε ότι η απουσία μελών μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα:

«Αν κάνουμε κάτι, δεν θα είναι ένα παραδοσιακό πρόγραμμα πόντων, αλλά κάτι πιο καινοτόμο. Δεν είναι άμεση προτεραιότητα, αλλά θα υπάρξει στο μέλλον».

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Airbnb ξεχώρισε την ισχυρή απόδοση στη Γερμανία, τη Βραζιλία (με αύξηση άνω του 20% στους νέους χρήστες) και την Ιαπωνία, όπου η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης έφερε αύξηση 15% στους πρώτους χρήστες.

