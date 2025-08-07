Airbnb: Ισχυρές επιδόσεις το β’ τρίμηνο 2025 με αύξηση εσόδων και νέα στρατηγικά βήματα

Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 για την Airbnb, καθώς η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες σε βασικούς δείκτες όπως οι κρατήσεις, τα έσοδα και τα περιθώρια κερδοφορίας. Παρά το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον στις αρχές του τριμήνου, η ταξιδιωτική ζήτηση ενισχύθηκε αισθητά από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο, με τις διανυκτερεύσεις μέσω της πλατφόρμας να σημειώνουν επιτάχυνση.

Σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Airbnb, Brian Chesky, δήλωσε:

«Είχαμε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας, γεγονός που αποτυπώνει την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Μας ενθαρρύνει η δυναμική που αναπτύσσουν οι νέες υπηρεσίες Airbnb και οι ανανεωμένες εμπειρίες, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Οικονομικά αποτελέσματα Q2 2025

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία του β’ τριμήνου για την Airbnb δείχνουν:

Έσοδα: Στα 3,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (2,7 δισ. δολ.). Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην αύξηση των διανυκτερεύσεων, τη μικρή άνοδο στην μέση ημερήσια τιμή (ADR), καθώς και στην επίδραση του Πάσχα.

Καθαρά κέρδη: Στα 642 εκατ. δολ., αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση, με καθαρό περιθώριο κέρδους 21%.

Προσαρμοσμένα EBITDA: Στο 1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 17%, με περιθώριο 34%.

Ελεύθερες ταμειακές ροές: Στο 1 δισ. δολάρια, με περιθώριο 31%. Αν και οριακά μειωμένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ($1,1 δισ.), οι ροές παραμένουν ισχυρές, με τις ετήσιες ταμειακές ροές (TTM FCF) να ανέρχονται στα $4,3 δισ.

Η Airbnb διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με 11,4 δισ. δολάρια σε μετρητά, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και δεσμευμένα κεφάλαια. Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, η εταιρεία επαναγόρασε μετοχές ύψους 1 δισ. δολαρίων το β’ τρίμηνο, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό μετοχών από 673 εκατ. σε 652 εκατ. Με νέο πρόγραμμα, προχωρά σε περαιτέρω επαναγορές αξίας έως 6 δισ. δολαρίων.

Προτεραιότητες στρατηγικής και επιχειρησιακή πρόοδος

Η Airbnb συνεχίζει την εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της με στόχο την τελειοποίηση της βασικής της υπηρεσίας, την ενίσχυση της παρουσίας της σε παγκόσμιες αγορές και την επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Κατά το β’ τρίμηνο, καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος σε όλους αυτούς τους τομείς:

1. Τελειοποίηση της βασικής υπηρεσίας

Η εταιρεία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη, με βελτιώσεις στο checkout, τα εργαλεία επικοινωνίας, την εμπορική προβολή καταλυμάτων και τις επιλογές πληρωμής. Σημαντικό βήμα αποτέλεσε η διεύρυνση της χρήσης του AI-based συστήματος εξυπηρέτησης πελατών, που πλέον εξυπηρετεί το 100% των χρηστών στις ΗΠΑ, μειώνοντας κατά 15% τις περιπτώσεις που απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Η τεχνολογία αυτή πρόκειται να επεκταθεί διεθνώς μέχρι το τέλος του έτους.

2. Επέκταση σε διεθνείς αγορές

Οι αναπτυσσόμενες αγορές συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους βασικούς πυλώνες δραστηριότητας της Airbnb, με τις διανυκτερεύσεις να αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Ιαπωνία: η καμπάνια που λανσαρίστηκε στα τέλη του 2024 για την προώθηση του εσωτερικού τουρισμού έφερε αύξηση 15% στους νέους χρήστες και επιτάχυνση των κρατήσεων από Ιάπωνες ταξιδιώτες κατά το β’ τρίμηνο.

3. Λανσάρισμα νέων υπηρεσιών

Τον Μάιο, η Airbnb παρουσίασε τις νέες υπηρεσίες «Airbnb Services» και τις ανανεωμένες «Airbnb Experiences», επεκτείνοντας επίσημα τη δραστηριότητά της πέρα από τη διαμονή. Παράλληλα, λάνσαρε και τη νέα εφαρμογή της, η οποία προσφέρει ενιαία πρόσβαση σε διαμονές, εμπειρίες και υπηρεσίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αρχική ανταπόκριση των χρηστών είναι θετική, με ισχυρό ενδιαφέρον και από νέους hosts.