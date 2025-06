Mabrian: «Αντίδοτο» στην εποχικότητα οι βραχυχρόνιες μισθώσεις – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η συμβολή στην άρση της εποχικότητας στους προορισμούς είναι ένα από τα ισχυρά «χαρτιά» των βραχυχρόνιων μισθώσεων, σύμφωνα με έκθεση που παρουσιάζει η Mabrian.

Όπως προκύπτει από την έκθεση «Short-Term Rentals Market in Europe: Understanding the STR Traveller», η οποία συντάχθηκε από τη Mabrian σε συνεργασία με την Phocuswright και την The Data Appeal Company – Almawave Group, κατά τις μεταιχμιακές περιόδους της χρονιάς, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες υπολογίζεται ότι είχαν ακαθάριστες κρατήσεις ύψους 201,6 δισ. δολαρίων παγκοσμίως το 2024, ενισχύουν τις διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν καλύτερες τιμές από τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα σε προορισμούς όπως η Μαγιόρκα, η Λισαβόνα και το Ντουμπρόβνικ.

Η τάση αυτή αποδίδεται σε παράγοντες όπως οι ελκυστικές τιμές, η επιθυμία των ταξιδιωτών για πιο ευρύχωρα ή αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και η ζήτηση για πιο αυθεντικές τοπικές εμπειρίες.

Σε επίπεδο τιμών, η έκθεση δείχνει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προσφέρουν, συνολικά μέσα στη χρονιά, πιο οικονομικές επιλογές διαμονής. Η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε βραχυχρόνια μίσθωση κατά το περασμένο 12μηνο στο Παρίσι, τη Ρώμη, τη Λισαβόνα και τη Μαγιόρκα, ήταν τουλάχιστον κατά 15% χαμηλότερη από το μέσο κόστος διανυκτέρευσης σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συμπληρώνουν τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων, προσφέροντας επιπλέον επιλογές διαμονής όταν η ζήτηση κορυφώνεται, αναφέρεται στην έκθεση.

Ενδείξεις συμβολής σε επέκταση της σεζόν και στην Ελλάδα

Σε αυξημένη συμβολή της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας εκτός της υψηλής σεζόν και στην Ελλάδα παραπέμπουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε το ΙΝΣΕΤΕ.

Τα στοιχεία έδειξαν...

- Αύξηση της πληρότητας για καθέναν από τους πρώτους 4 μήνες του 2025 σε σχέση με το 2024 (Ιανουάριος +2 π.μ., Φεβρουάριος +5 π.μ., Μάρτιος σταθερά με πέρυσι και Απρίλιος +3 π.μ.).

- ... παρά την αύξηση που υπήρξε και στην προσφορά (Ιανουάριος +23.000 καταλύματα, Φεβρουάριος +20.000, Μάρτιος +18.000, Απρίλιος 16.000)

- ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό κλινών Απριλίου, που για πρώτη φορά ξεπέρασαν το 1 εκατ., ενώ την προηγούμενη χρονιά το αντίστοιχο όριο είχε καταγραφεί μόλις τον Ιούλιο, μήνα αιχμής για τον τουρισμό. Τον Απρίλιο καταγράφονται 228.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλαδα.

- αυξημένη «συμμετοχή» των αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι αποτελούσαν το 60% του συνόλου των επισκεπτών στη βραχυχρόνια μίσθωση τον Ιανουάριο, το 64% τον Φεβρουάριο, το 69% το Μάρτιο και το 86% τον Απρίλιο.

Priceline: Ανοδικά όλα τα μεγέθη στην Ελλάδα

Αυξημένες επιδόσεις στην Ελλάδα δείχνει και η Priceline. Σύμφωνα τα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2025, που προέρχονται από 160.100 ενεργές καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, η μέση ημερήσια τιμή βρίσκεται στα 124 ευρώ, έναντι 120 ευρώ τον Απρίλιο του 2024. Η μέση τιμή για το τελευταίο 12μηνο μέχρι και τον Απρίλιο του 2025 διαμορφώνεται σε 139,7 ευρώ.

Τον Απρίλιο, το μέσο έσοδο (RevPAR) διαμορφώνεται σε 60 ευρώ έναντι 54,2 ευρώ τον Απρίλιο του 2024 και για το τελευταίο 12μηνο ο μέσος όρος ανέρχεται σε 72 ευρώ.

Η μέση πληρότητα Απριλίου φτάνει στο 48,5% έναντι 44,9% τον Απρίλιο του 2024. Αυξήσεις σημειώνονται και στις πληρότητες του πρώτου τριμήνου, με τον Ιανουάριο να σημειώνει 29,4% έναντι 27,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, τον Φεβρουάριο 32% έναντι 29,2% πέρυσι και το Μάρτιο 38,5% έναντι 36,4% τον ίδιο μήνα του 2024.

4 μύθοι για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Η έκθεση των Mabrian, Phocuswright και The Data Appeal Company – Almawave Group, εκτός από την εποχικότητα, επιχειρεί να καταρρίψει 4 «μύθους» για τη βραχυχρόνια μίσθωση...

-Ο μύθος του εισοδήματος: Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν είναι μόνο για τους Budget ταξιδιώτες

Σε πόλεις όπως η Ρώμη, το Ντουμπρόβνικ και το Παρίσι, πάνω από το 65% των Αμερικανών επισκεπτών βραχυχρόνιων μισθώσεων προέρχονται από τις κατηγορίες υψηλού ή πολύ υψηλού εισοδήματος. Τα δεδομένα της Mabrian δείχνουν σημαντική παρουσία εύρωστων οικονομικά ταξιδιωτών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν από το 50% έως το 70% του μεριδίου αγοράς στις πιο σημαντικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τις πόλεις αυτές.

Ακόμη και στις αγορές της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι ταξιδιώτες υψηλών εισοδημάτων αποτελούν την πλειονότητα της ζήτησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πολλοί από αυτούς τις προτιμούν λόγω μεγαλύτερων χώρων, ευελιξίας και τοποθεσίας, παρά για τις χαμηλότερες τιμές.

-Οι ταξιδιώτες τρίτης ηλικίας (silver tourism) αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο niche

Τα δεδομένα της Mabrian δείχνουν ότι σε ορισμένες αγορές εξερχόμενου τουρισμού, οι ταξιδιώτες ηλικίας άνω των 55 αντιπροσωπεύουν μερίδιο 5,5% έως 10% στη ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ιδιαίτερα οι Αμερικανοί και Γάλλοι επισκέπτες.

Οι ταξιδιώτες αυτοί μπορούν να δώσουν ώθηση στα ταξίδια εκτός σεζόν, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Τείνουν να προτιμούν την ιδιωτικότητα, την ύπαρξη κουζίνας και τις ήσυχες γειτονιές. Σύμφωνα με δεδομένα της Phocuswright το value for money είναι ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες ηλικίας άνω των 55 ετών, με το 57% εξ αυτών να αντιλαμβάνονται ότι τους προσφέρουν καλύτερο value από άλλα είδη καταλυμάτων.

-Ευκαιρίες χωρητικότητας

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού επηρεάζουν τα είδη των βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχουν ζήτηση. Σε πόλεις όπως το Παρίσι και το Ντουμπρόβνικ, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συμπληρώνουν την προσφορά δίκλινων δωματίων των ξενοδοχείων, με πάνω από το 48% των χρηστών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Ντουμπρόβνικ και πάνω από το 44% στο Παρίσι, να προτιμούν σπίτια κατάλληλα για ζευγάρια. Αντίθετα, σε προορισμούς ταξιδιών αναψυχής όπως η Μαγιόρκα και η Λισαβόνα, ή σε αστικά κέντρα πλούσια σε πολιτισμό, όπως η Ρώμη και η Πράγα, καταγράφεται μεγαλύτερη ζήτηση για μεγαλύτερα σπίτια για οικογένειες ή ομάδες ταξιδιωτών.

-Η μύθος της ευκολίας, το φαινόμενο ενοικίασης ολόκληρου σπιτιού

Σε όλους τους προορισμούς που μελετήθηκαν, τουλάχιστον το 80% των ταξιδιωτών εντοπίστηκε ότι προτιμούσαν την ενοικίαση ολόκληρου σπιτιού. Πρωταγωνιστές της τάσης αυτής είναι οι Αμερικανοί, οι οποίοι σε ποσοστό 90% προτιμούν πλήρες ακίνητο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ισχυρή ελκυστικότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις οικογένειες, τις ομάδες ταξιδιωτών και όσους εργάζονται εξ αποστάσεως.

Ενδεικτικά, οι ερωτηθέντες απάντησαν σχετικά με το είδος καταλύματος που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους, με τη βραχυχρόνια μίσθωση να υπερτερει.