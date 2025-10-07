Lavish Hospitality: Η επόμενη μέρα του serviced living

Η Lavish Hospitality, μέλος του DKG Development Group, επανακαθορίζει το serviced living στις μεγάλες αστικές πόλεις της Ελλάδας.

Με αφετηρία τον Πειραιά, η εταιρεία διαχειρίζεται ολοκληρωμένα συγκροτήματα serviced apartments και έως το τέλος του 2025 θα αριθμεί 3 ακίνητα με πάνω από 200 διαχειριζόμενα studios.

Η στρατηγική της Lavish εστιάζει σε σύγχρονο σχεδιασμό, φιλικά υλικά, ιδιωτικότητα και λειτουργικότητα, με θεμέλιο την τεχνολογία και την προσεκτική επιλογή τοποθεσιών. Στόχος είναι να εξυπηρετούνται ο σύγχρονος ταξιδιώτης, ο ψηφιακός νομάς και ο επαγγελματίας που επιθυμούν να ζήσουν το αστικό lifestyle του Πειραιά και της Αθήνας ή να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των επαγγελματικών τους μετακινήσεων, με διακριτικές υπηρεσίες και δίκαιη τιμολόγηση.

Το νέο brand Nuvia ενσαρκώνει αυτή τη φιλοσοφία. Προερχόμενο ετυμολογικά από το novus και το via («νέος δρόμος»), το Nuvia εκφράζει μια νέα κατεύθυνση στη σύγχρονη αστική διαμονή: εξατομικευμένες επιλογές, βιωσιμότητα, αισθητική συνέπεια και τεχνολογία που απλώς λειτουργεί.

Τα ακίνητα που σήμερα διαχειρίζεται ως ενιαία συγκροτήματα serviced apartments είναι το Nuvia Urban Stay Piraeus και το Mediterranean Suites. Μέχρι το τέλος του 2025 θα ενταχθούν σε διαχείριση το WYNDHAM RESIDENCES PIRAEUS MARINA ZEAS και το Nuvia UrbanStay Moschato. Πρόκειται για ένα ενεργό χαρτοφυλάκιο με 218 serviced apartments, που προβλέπεται να διπλασιαστούν εντός του 2026. Τα ακίνητα που έχει αναπτύξει και αναπτύσσει η DKG Development, είναι με brand της LAVISH (Nuvia UrbanStay) ή με άλλα διεθνή brands όπως αυτό της WYNDHAM μέσω σχετικών συμφωνιών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε σχετικά: «Η Lavish Hospitality ιδρύθηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να ενώσει την αισθητική με τη λειτουργικότητα, τις ανάγκες του σημερινού ταξιδιώτη με τις αποδόσεις που αναζητά ο επενδυτής. Με το brand Nuvia και στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς αλυσίδες, φέρνουμε στην Ελλάδα την επόμενη εποχή φιλοξενίας: βιώσιμη, ψηφιακή και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπινη».

Από τον πλευρά του ο Head of Hospitality, κ. Μανώλης Γκιάλας ανέφερε τα εξής: «Η Lavish Hospitality είναι μια συνολική φιλοσοφία: από τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική έως τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση, επενδύουμε σε κάθε λεπτομέρεια για εμπειρίες με διάρκεια. Με το Nuvia, προσφέρουμε αστική διαμονή που συνδυάζει ιδιωτικότητα, πρακτικότητα και ψηφιακές ευκολίες—για όσους ζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν στην Ελλάδα».