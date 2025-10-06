Έξι λύσεις και δύο μετατροπές εταιρειών ενέκριναν τα αρμόδια Επιμελητήρια
06 Oct 2025, 06:15 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Σειρά αποφάσεων για λύσεις και μετατροπές εταιρειών έλαβαν οι αρμόδιες αρχές, εγκρίνοντας έξι λύσεις εταιρειών και δύο μετατροπές εταιρικών μορφών.
Αναλυτικά:
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενέκρινε τη λύση, την έναρξη εκκαθάρισης και τον διορισμό εκκαθαριστών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχείο Θωμάς Ανώνυμος Εταιρεία», σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη λύση των εταιρειών:
- «Φαιδίαν Τουριστική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία»,
- «Wonderland Τουριστική - Ξενοδοχειακή - Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία»,
βάσει αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους.
Το Επιμελητήριο Χανίων ενέκρινε τη λύση, την εκκαθάριση και τον ορισμό εκκαθαριστών της «Νίκος Λουπάσης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Α.Ε.», κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενέκρινε τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας «Αντηρίδες - Κέντρα Παραθερισμού, Διακοπών, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο Antirides S.A.
Επίσης, το Επιμελητήριο Λευκάδας ενέκρινε τη λύση της εταιρείας «Αλέξανδρος Β Α.Ε. Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Παράλληλα, εγκρίθηκαν δύο μετατροπές εταιρικών μορφών:
- Το Επιμελητήριο Χανίων ενέκρινε τη μετατροπή της εταιρείας «Τουριστικές - Ξενοδοχειακές - Επιχειρήσεις Αντώνιος Δ. Κουφάκης Α.Ε.» σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) με την επωνυμία «Τουριστικές - Ξενοδοχειακές - Επιχειρήσεις Αντώνιος Δ. Κουφάκης Ο.Ε.».
- Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη μετατροπή της «ΝΑΪΝ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΝΑΪΝ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και διακριτικούς τίτλους «ΝΑΪΝ Α.Ε.» και «Nine Hotel Ventures S.A.».
διαβάστε ακόμα
- Ηρώ Χατζηγεωργίου | Η δημόσια περιουσία μετατρέπεται σε καταλύτη ανάπτυξης 03/10 | 18:44
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Οι φρουροί της Ομόνοιας: Τρεις επιχειρήσεις που αψηφούν τον χρόνο 26/09 | 06:15
- ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους 23/09 | 14:23
- H Αναστασία Σουλιώτη Chief Operating Officer στην ΕΤΑΔ 03/09 | 15:45
- ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Πολίτης 01/09 | 12:38
- Νέα εμπορική ηγεσία στη Vavoulas Group – Ο Γιάννης Βασιλάκης αναλαμβάνει Commercial Director 26/08 | 12:25
- ΑΑΔΕ | Πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς 20/08 | 11:28
- ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31/08 | 12:10
- Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα, Μύκονο και Ελευσίνα 19/08 | 07:07
- Ο Όμιλος ΒΑΒΟΥΛΑ καλωσορίζει τον Μάνο Χισκάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή 05/08 | 07:10
δημοφιλέστερα
- 1 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Πιερία – Ανάδειξη του Ολύμπου και του ορεινού τουρισμού 05.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Nafplio Challenge 2025: Το Ναύπλιο στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού 05.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 67η Γενική Συνέλευση MedCruise: Επενδύσεις, πολυτέλεια και νέοι ορίζοντες για την κρουαζιέρα 05.10.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 5 Lufthansa: Ο στόχος για αύξηση της κερδοφορίας περνά μέσα από 4.000 απολύσεις 05.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Art News | Οι must-see εκθέσεις του Οκτωβρίου 05.10.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 7 Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας: Η Κρήτη βουτά το 2026 στο μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού | Ο Ευάγγελος Καρκανάκης στο T.N. 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια 04.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Ρέθυμνο – Chongqing Κίνας: Μνημόνιο συνεργασίας για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ελλάδα | Χρυσή εποχή για την κρουαζιέρα - Εθνικό σύστημα “Berth Allocation”: Ο Απ.Καμαρινάκης (ΕΛΙΜΕ) στο T.N. 06.10.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ