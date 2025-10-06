Έξι λύσεις και δύο μετατροπές εταιρειών ενέκριναν τα αρμόδια Επιμελητήρια

Με τα μάτια του ξεναγού

Σειρά αποφάσεων για λύσεις και μετατροπές εταιρειών έλαβαν οι αρμόδιες αρχές, εγκρίνοντας έξι λύσεις εταιρειών και δύο μετατροπές εταιρικών μορφών.

Αναλυτικά:

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενέκρινε τη λύση, την έναρξη εκκαθάρισης και τον διορισμό εκκαθαριστών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχείο Θωμάς Ανώνυμος Εταιρεία», σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη λύση των εταιρειών:

«Φαιδίαν Τουριστική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία»,

«Wonderland Τουριστική - Ξενοδοχειακή - Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία»,

βάσει αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενέκρινε τη λύση, την εκκαθάριση και τον ορισμό εκκαθαριστών της «Νίκος Λουπάσης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Α.Ε.», κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενέκρινε τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας «Αντηρίδες - Κέντρα Παραθερισμού, Διακοπών, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο Antirides S.A.

Επίσης, το Επιμελητήριο Λευκάδας ενέκρινε τη λύση της εταιρείας «Αλέξανδρος Β Α.Ε. Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν δύο μετατροπές εταιρικών μορφών:

Το Επιμελητήριο Χανίων ενέκρινε τη μετατροπή της εταιρείας «Τουριστικές - Ξενοδοχειακές - Επιχειρήσεις Αντώνιος Δ. Κουφάκης Α.Ε.» σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) με την επωνυμία «Τουριστικές - Ξενοδοχειακές - Επιχειρήσεις Αντώνιος Δ. Κουφάκης Ο.Ε.».

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη μετατροπή της «ΝΑΪΝ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΝΑΪΝ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και διακριτικούς τίτλους «ΝΑΪΝ Α.Ε.» και «Nine Hotel Ventures S.A.».















