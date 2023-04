Τα καλύτερα e-shop για καλλυντικά στην Ελλάδα

Η σύγχρονη Ελληνίδα ανήκει πλέον στην κατηγορία των γυναικών που ασχολούνται με την περιποίηση του εαυτού τους χρησιμοποιώντας προϊόντα και λύσεις ομορφιάς που αναδεικνύουν την προσωπικότητας τους. Εμείς επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τα καλύτερα eshop καλλυντικών στην Ελλάδα μέσα από τα οποία θα ξεναγηθείτε στον χώρο των προϊόντων ομορφιάς.

Zizel

To zizel eshop είναι το πρώτο πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα στο χώρο των καλλυντικών. Λειτουργεί από το 2011 και διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από προϊόντα επωνύμων εταιριών καλλυντικών και εξιδεικευμένων θεραπειών από όλο τον κόσμο για πρόσωπο, μαλλιά, νύχια και σώμα, για γυναίκες και άντρες. Επιπλέον λανσάρει μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα outfit και όχι μόνο. Η άριστη οργάνωση έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και εγγυημένη παράδοση των προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ασία, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Διακρίνεται για τις άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, για τις μοναδικές προσφορές και για τις πρωτοποριακές υπηρεσίες του. Στο zizel.gr μπορείτε να επιλέξετε τα δωρεάν δείγματα που θέλετε να σας στείλουν μαζί με την παραγγελία σας, να πληρώσετε με άτοκες δόσεις και να ζητήσετε απάντηση για κάθε beauty ερώτηση που σας απασχολεί.

Dust and Cream

To eshop Dust and Cream ανήκει σε ελληνική εταιρεία καλλυντικών που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2012 και διαθέτει πάνω από 80 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Παράγει και διαθέτει πάνω από 5.000 κωδικούς σε προϊόντα καλλυντικών, κρεμών αρωμάτων , αξεσουάρ, προτάσεις δώρων κ.α . Τα προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας, πιστοποιημένα και διατίθενται σε πολύ προσιτές τιμές καθώς δεν μεσολαβούν ενδιάμεσοι παράγοντες. Στηρίζει έμπρακτα τον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» διαθέτοντας μια συλλογή προϊόντων όπου μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις, προσφέρεται για την βοήθεια των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο. Στο eshop Dust and Cream θα βρείτε εξαιρετικές προσφορές σε διάφορα είδη, άριστη εξυπηρέτηση και online απάντηση στα ερωτήματα σας. Οι παραγγελίες γίνονται με email ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 17:00.

Hondos Center

Το eshop του Hondos Center κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των καλλυντικών καθώς ανήκει σε μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες της Ευρώπης διαθέτοντας μοναδικές προτάσεις σε προϊόντα ομορφιάς, σε ειδικές θεραπείες για πρόσωπο, μαλλιά, σώμα και σε beauty επιλογές. Το Hondos Center eshop στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη προσφέροντας σύγχρονες εμπειρίες shopping. Διακρίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια της πώλησης (παραγγελία, αποστολή, παράδοση, επιστροφή προϊόντων, επίλυση προβλημάτων κτλ) καθώς επίσης και για την ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Εδώ εκτός της αντικαταβολής μπορείτε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής ή να επιλέξετε πρόγραμμα άτοκων δόσεων. Η περιήγηση στο site του eshop θα σας οδηγήσει σε επώνυμα brands με πλούσιες συλλογές προϊόντων δερμοκαλλυντικών και μακιγιάζ, αρωμάτων, προϊόντα θεραπειών και health care για την γυναικεία και ανδρική περιποίηση και επίσης σε μοναδικές προσφορές που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Πολύ θετικά αξιολογείται ότι μέσω του eshop μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά δωροεπιταγές (gift card) για να τις χαρίσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το ατέλειωτο ταξίδι ομορφιάς ολοκληρώνεται ξεφυλλίζοντας το HC Magazine με όλα τα τελευταία νέα της μόδας και με το HC Insider όπου παρουσιάζονται νέα προϊόντα και επαγγελματικές σειρές περιποίησης και συνεχή ενημέρωση για προγράμματα και κοινωνικές δράσεις της εταιρείας.

Notos Center

Το eshop του Notos Center είναι ένα αξιόλογο πολυκατάστημα που ανταποκρίνεται άψογα στις σύγχρονες τάσεις της μόδας, της ομορφιάς, των home και office επιλογών. Η συνεργασία του με επώνυμα brands και όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ο κάθε καταναλωτής μέσα από μια μεγάλη συλλογή προϊόντων ένδυσης, υπόδηση, αξεσουάρ, καλλυντικών, αρωμάτων αλλά και ειδών για το σπίτι και το γραφείο, ειδών ταξιδιού, αθλητικού εξοπλισμού κ.α. Με λίγα κλικ και χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για την οικογένεια σας, για το σπίτι σας, για το γραφείο σας. Η αποστολή τους γίνεται άμεσα και η εξυπηρέτηση είναι άριστη σε όλα τα επίπεδα. Αποκτώντας την κάρτα NOTOS κερδίζετε μοναδικά προνόμια και ειδικές προσφορές. Επιπλέον μέσω του προγράμματος NOTOS MORE REWARDS οι αγορές σας επιβραβεύονται με πόντους που τους εξαργυρώνετε σε επόμενες αγορές. Πολύ αξιόλογη είναι η δυνατότητα προμήθειας e-gift card που αποστέλλεται στα αγαπημένα σας πρόσωπα άμεσα με email, έχει διάρκεια 5 έτη και μπορεί να εξαργυρωθεί και στα φυσικά καταστήματα.

ATTICA E SHOP

Το Attica eshop προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση στο χώρο της ομορφιάς, της γυναικείας και ανδρικής μόδας. Απόλυτα ενημερωμένο με τις νέες τάσεις σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από συλλογές επώνυμων brands σε είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, beachwear όπως επίσης και προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης. Το site ενημερώνεται συνεχώς με νέες fashion και beauty προτάσεις καθώς και με αξιόλογες προσφορές ώστε η πολυτέλεια να είναι προσιτή σε όλους. Στο editorial θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα άρθρα με συμβουλές, νέα και προτάσεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Μέσω της υπηρεσίας call to shop μπορείτε να παραγγείλετε τα είδη που επιθυμείτε και να φτάσουν στο χώρο σας άμεσα. Το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης , οι διάφοροι τρόποι πληρωμής (αντικαταβολή, μέσω πιστωτικής κάρτας, άτοκες δόσεις) και οι πρωτοποριακές on line υπηρεσίες κάνουν την shopping εμπειρία αξέχαστη. Αξίζει επίσης να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα επιβράβευσης Miles+ Bonus, το πρόγραμμα επιβράβευσης yellow καθώς επίσης και τις προνομιακές προσφορές της κάρτας Reward World Mastercard.