Στ,Βλαστός | ΕΤΑΔ: Επενδύουμε για πρώτη φορά στα ακίνητα μας και λειτουργούμε ως ένας αξιόπιστος εταίρος

Στο θετικό αποτύπωμα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, τις προοπτικές και τους στόχους της αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε., Στέφανος Δ. Βλαστός στη διάρκεια της φετινής PRODEXPO 2022 και συγκεκριμένα στη θεματική «A look at investment activity in Greece» όπου και συμμετείχε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ στάθηκε στο γεγονός ότι η ΕΤΑΔ αντιμετωπίζει την πρόκληση του τεράστιου χαρτοφυλακίου των 72.000 δημοσίων ακινήτων, εκ των οποίων τα 28.500 είναι καταπατημένα. «Εμείς έχουμε θέσει τα θεμέλια για μια πλήρη αναδιοργάνωση της Εταιρείας μας με σκοπό να πετύχουμε την ανάλυση και ωρίμανση του χαρτοφυλακίου μας, κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα, δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει δεκαετίες.

Η ΕΤΑΔ τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει ρόλο καταλύτη όσον αφορά στην κοινωνία και στις τοπικές οικονομίες» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με τον επιτυχημένο και διαφανή διαγωνισμό που διενήργησε η Εταιρεία, στο Παράκτιο Μέτωπο, όπου η ΕΤΑΔ διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων, καθώς και σε ακίνητα της στα αστικά κέντρα και σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ως προς τις προκλήσεις της παρούσας διεθνούς συγκυρίας ο κ. Βλαστός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Βαδίζαμε ως τώρα σε μία ευθεία διαδρομή, όμως μπροστά μας έχουμε μια παρατεταμένη στροφή, μία τεράστια ενεργειακή κρίση, ευρωπαϊκές φωνές λαϊκισμού, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, εμείς έχουμε ως στόχο να προλάβουμε το τρένο του real estate, ενώ τόνισε ότι «γίνονται χειρουργικές κινήσεις με ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου που θα συμβάλλουν σημαντικά προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών».

Επιπλέον, επισήμανε ότι η ΕΤΑΔ έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και με δεδομένου ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες, η Εταιρεία έχει στραφεί σε ακίνητα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως τα τουριστικά, τα ενεργειακά, τα υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα, τους χώρους logistics και τον πρωτογενή τομέα.

Κλείνοντας, ο κ. Βλαστός υπογράμμισε ότι η ΕΤΑΔ λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος προς τους επενδυτές και τους φορείς, έχοντας επιλύσει σειρά προβλημάτων με θεσμικούς «παίκτες» της αγοράς και υποστηρίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Εταιρεία για πρώτη φορά στα χρονικά στη βάση μίας νέας φιλοσοφίας λειτουργεί ως εν δυνάμει επενδυτής για τα ακίνητα της, όπως στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ακτή Βουλιαγμένης, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, στο Ξενία της Πάρνηθας που σύντομα θα αξιοποιηθεί και θα αποδοθεί στην κοινωνία, αλλά και στα ιστορικά Ανθοπωλεία της Βουλής που ανακαινίστηκαν από την ΕΤΑΔ και πλέον πλήρως ανακαινισμένα αποδίδονται τις επόμενες ημέρες στους επισκέπτες και τους πολίτες της Αθήνας.

Στο πάνελ «A look at investment activity in Greece» συμμετείχαν, επίσης, οι κ.κ. Ι. Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ι. Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Αστικά Ακίνητα, ο κ. Γιώργος Κορμάς, Οικονομολόγος, Real Estate Professional, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Μάξιμος Καλατζής, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΚΤ.