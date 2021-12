Hotel Experience & Food & Beverage Management | Η εμπειρία του καταναλωτή πιο σημαντική από ποτέ σε εστίαση και φιλοξενία!

Ο κλάδος της φιλοξενίας, των ξενοδοχείων και η βιομηχανία των τροφίμων και ποτών είναι αλληλένδετες, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί δραματικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες καταναλώνουν. Οι εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχει τροφοδοτήσει αυτές τις αλλαγές βοηθώντας να εξελιχθεί και να μετασχηματιστεί ο κλάδος.

Καταρχάς οι επισκέπτες πλέον αναζητούν λιγότερο fine-dine εμπειρίες, χωρίς όμως να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν την ποιότητα. Αναζητούν πιο προσιτά food concepts αλλά με καινοτόμες ιδέες και τοπικό χαρακτήρα. Έχουν αναδυθεί διάφορα concept όπως street food, ghost kitchens, pop-up restaurants, single dish restaurants, food trucks, vegan restaurants καθώς και μεγάλα food halls με αμέτρητες επιλογές και ανοιχτούς χώρους που προτιμώνται ιδιαίτερα από τους Millennials. Πολλά ξενοδοχεία διαπιστώνουν ότι πρέπει να αναβαθμίσουν τα παραδοσιακά μοντέλα F&B ώστε πλέον να είναι συμβατά και σχετικά με την αγορά και τις τάσεις.

Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η μόδα του «Foodstagram» έχει αναμφίβολα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του κλάδου μας. Το κοινό έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις για πιο αυθεντικές και ασυνήθιστες γευστικές εμπειρίες. Αυτό οδηγεί σε μία συζήτηση για τον αντίκτυπο που έχει η τεχνολογική κουλτούρα στον χώρο της φιλοξενίας και των υπηρεσιών εστίασης.

Kαταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου έχει παίξει και η πανδημία, καθώς οι επισκέπτες έχουν αναπτύξει μία τελείως διαφορετική καταναλωτική σκέψη με βαθύτερες αξίες. Τα Lockdown έχουν οδηγήσει το κοινό σε επιστροφή στη φύση, περισσότερη άσκηση και γυμναστική καθώς και Homemade φαγητό με μεγάλη διατροφική αξία.

Οι τάσεις αυτές έχουν οδηγήσει τα ξενοδοχεία και το food & beverage management σε επένδυση νέων τεχνολογιών, όπως hotel apps, QR codes, Menu επαυξημένης πραγματικότητας (AR), ανέπαφες πληρωμές, τεχνολογίες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων. Παρατηρούμε πολλά ξενοδοχεία να ενισχύουν την εμπειρία των επισκεπτών τους με vegan επιλογές στα μενού, plant based τρόφιμα, θεματικά εστιατόρια, επισκέψεις καλεσμένων Chef για διάφορες εκδηλώσεις, ανάπτυξη βιολογικών κήπων μέσα στα ξενοδοχεία, διαδραστικά μαθήματα μαγειρικής, γευσιγνωσίες κρασιού, φαγητό με τοπικό χαρακτήρα και επιστροφή στις ρίζες φιλοσοφία.

Ο κλάδος μας έχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, εξειδίκευση, ανάπτυξη σε προσωπικό επίπεδο και δημιουργικότητα. Οι νέες τάσεις και η εξέλιξη της τεχνολογίας μεταμορφώνουν τον κλάδο μας σε κάτι εντελώς διαφορετικό που ωστόσο ο κοινός παράγοντας που διέπει τις αποφάσεις του κοινού μας είναι η επιθυμία να θεωρούνται ξεχωριστοί, μοναδικοί και οι ανάγκες και επιθυμίες τους να καλύπτονται ανάλογα

Με γνώμονα τις τάσεις και την εξέλιξη του κλάδου το IST College έχει αφουγκραστεί τις απαιτήσεις της αγοράς, έχει εντοπίσει τις αλλαγές στις συνήθειες των επισκεπτών και έχει σχεδιάσει δύο νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα Diploma in Food and Beverage Management και Diploma in Hotel Management, όπου δίνεται έμφαση στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων και των επισιτιστικών τμημάτων με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιακή μεταμόρφωση με απώτερο στόχο τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του επισκέπτη.

Tα δύο Diplomas είναι πιστοποιημένα με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ΑCTA – Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Κωνσταντίνος Στρούτζος

Γενικός Διευθυντής Avra Imperial Hotel, Εισηγητής IST College και μέλος της European Hotel Manager Association

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

Για το IST College

Άνη Ραζή

Λ. Συγγρού 68

117 42 Αθήνα

Τηλ: 210 4822222

e-mail: a.razi@ist.edu.gr

website: www.ist.edu.gr

Facebook: IST College @college.IST

Instagram: @ist_college

LinkedIn: IST College

YouTube: ISTCollegeAthens